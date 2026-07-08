El partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial fue la transmisión de fútbol más vista en la historia del país

El partido entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026 batió el récord de audiencia del fútbol en Estados Unidos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026 no solo significó la despedida del equipo local del torneo, sino que también se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes, según informó la cadena Fox.

Con una audiencia que superó todos los registros previos, el encuentro celebrado en Seattle marcó un antes y un después para la popularidad del fútbol en territorio estadounidense. El fervor por la selección y el atractivo propio de una cita mundialista confluyeron para dejar cifras históricas y confirmar el creciente interés del público por este deporte.

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Fox registró una audiencia promedio de 30 millones de televidentes para el cruce entre Estados Unidos y Bélgica en los octavos de final del Mundial (Reuters/Denny Medley)

Audiencia récord del partido Estados Unidos-Bélgica en la Copa del Mundo 2026

El partido entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial, alcanzó una audiencia promedio de 30 millones de televidentes a través de Fox, estableciendo así un nuevo máximo histórico para una transmisión de fútbol en el país.

El pico de espectadores se produjo entre las 21:15 y las 21:30 (hora del Este), cuando más de 36,8 millones de personas sintonizaron el desenlace del encuentro. Telemundo aportó cifras adicionales: 12 millones de televidentes en español, lo que elevó el total a cerca de 40 millones y situó el partido entre los eventos deportivos más vistos de la década en Estados Unidos, solo superado por las transmisiones de la NFL.

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El dato más relevante es que nunca antes un partido de fútbol había convocado a tantos estadounidenses frente a la pantalla. Este récord supera ampliamente los registros anteriores y confirma que la Copa del Mundo 2026 atrajo niveles de atención inéditos para el deporte en el país.

El pico de audiencia del partido Estados Unidos-Bélgica llegó a 36,8 millones de espectadores entre las 21:15 y las 21:30 del Este (Imagn Images)

Detalles del partido: desarrollo y momentos clave

El encuentro, disputado en Seattle, tuvo un desarrollo intenso y cargado de emociones. Bélgica se adelantó rápidamente con un gol de Charles De Ketelaere a los 9 minutos, aprovechando una desatención defensiva del equipo estadounidense.

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La reacción local no se hizo esperar: Malik Tillman, autor de un gol de tiro libre en la fase anterior ante Bosnia y Herzegovina, igualó el marcador en el minuto 31 con un remate —también de un tiro libre directo— desviado por un defensor de la barrera belga.

La esperanza de la grada local duró poco. Apenas dos minutos después, De Ketelaere volvió a marcar y puso nuevamente en ventaja a Bélgica. En el segundo tiempo, Estados Unidos intentó presionar, pero un error del arquero Matt Freese al intentar despejar un balón permitió a Hans Vanaken ampliar la diferencia a 3-1 en el minuto 57. Ya en tiempo de descuento, el ingreso de Romelu Lukaku terminó de sentenciar el resultado con el cuarto gol del combinado europeo.

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La derrota por 4-1 significó la eliminación de Estados Unidos y el avance de Bélgica a cuartos de final, en una noche donde el equipo local no pudo capitalizar el apoyo de los miles de hinchas presentes y de una audiencia masiva en todo el país.

Bélgica venció 4-1 a Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 (Reuters/Blake Dahlin)

Comparación con audiencias previas y tendencia de espectadores en el torneo

El récord alcanzado en este partido superó ampliamente la marca establecida apenas una semana antes, cuando el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina fue visto por 26,4 millones de personas en Fox.

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Además, los partidos de la selección estadounidense durante la fase de grupos ya venían registrando cifras superiores a los 20 millones de espectadores combinados entre Fox y Telemundo.

La audiencia de Estados Unidos-Bélgica superó la marca de 26,4 millones que había logrado el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina en Fox (Imagn Images)

En cuanto a partidos sin presencia del seleccionado local, el duelo entre Portugal y Croacia en la ronda de 32 estableció un récord en idioma inglés con 11,1 millones de televidentes, alcanzando un pico de más de 16 millones durante los minutos finales. Si bien los cuartos de final sin Estados Unidos no se proyectan con cifras similares, el atractivo de selecciones como Francia y Argentina sigue asegurando audiencias importantes.

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Esta tendencia confirma que el interés por el fútbol internacional sigue en alza y que la participación de la selección nacional multiplica el alcance televisivo de los partidos.

Audiencias en español y comparación con otros partidos del Mundial

En el ámbito de la transmisión en español, Telemundo reportó 12 millones de espectadores, la mayor audiencia registrada para un partido de la selección estadounidense en la televisión hispana de Estados Unidos.

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Este registro consolida el atractivo del Mundial entre las comunidades hispanohablantes y aporta a la suma total que sitúa al encuentro como uno de los eventos deportivos más seguidos del año.

El Mundial confirmó el crecimiento del fútbol en Estados Unidos y el peso de la selección nacional en las audiencias de diversas comunidades (Reuters)

La comparación con otros partidos del torneo muestra que la presencia de Estados Unidos en la cancha potencia de manera considerable los niveles de audiencia, tanto en inglés como en español. La suma de ambos segmentos refleja el alcance transversal del fútbol y anticipa una tendencia sostenida de crecimiento en próximas ediciones del Mundial.

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