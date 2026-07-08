Tres personas fueron hospitalizadas después de que dos autos chocaran contra un edificio en Boyle Heights

El accidente de tránsito en Boyle Heights dejó al menos cuatro heridos y tres personas hospitalizadas tras el choque de dos autos contra un edificio

Un fuerte accidente de tránsito sacudió la tarde del martes a la comunidad de Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, cuando al menos dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó sobre la banqueta frente al conocido restaurante Los 5 Puntos. El incidente ocurrió poco antes de las 15:20, cuando la zona, una concurrida intersección entre Cesar Chavez Avenue y Lorena Street, registraba actividad habitual tanto de tráfico como de personas que acudían a comer o transitar por la acera.

La escena del choque generó conmoción inmediata entre transeúntes y clientes, ya que uno de los autos involucrados se subió a la acera e impactó directamente en el área donde varias personas comían al aire libre. El suceso, que fue atendido rápidamente por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), dejó un saldo de al menos cuatro personas heridas, de las cuales tres requirieron ser hospitalizadas.

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Detalles sobre los heridos y su estado

Entre los heridos, una mujer de 50 años sufrió una fractura en la pierna y un hombre de 50 años presentó un golpe en la cabeza

Entre las víctimas trasladadas a hospitales se encuentra una mujer de 50 años, quien, según el reporte policial, sufrió una fractura en la pierna. Un hombre de la misma edad presentó un golpe en la cabeza, mientras que una tercera persona fue atendida con heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida. Los servicios de emergencia también mencionaron que una cuarta persona fue atendida en el lugar y dada de alta posteriormente.

El Departamento de Bomberos precisó que brindó atención médica inmediata a los afectados en el sitio del accidente. Una de las víctimas fue hospitalizada por un colapso nervioso, reflejo del nivel de impacto emocional que supuso el choque para quienes se encontraban presentes. La información oficial no detalló la identidad de los lesionados ni actualizó sus estados de salud tras el ingreso hospitalario, pero se confirmó que la gravedad de las heridas motivó la asistencia urgente de los equipos médicos.

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La rápida actuación de los paramédicos fue fundamental para contener la situación y proporcionar los primeros auxilios a quienes resultaron lastimados. Según los informes, la madre que se encontraba comiendo con su hija fue una de las personas que sufrió lesiones graves, lo que subraya la vulnerabilidad de los comensales ante este tipo de accidentes en zonas concurridas.

Vehículos involucrados y desarrollo del choque

Un SUV blanco se subió a la banqueta e impactó en el área exterior del restaurante Los 5 Puntos, donde había comensales

El accidente involucró al menos dos vehículos, aunque algunos reportes apuntaron a la posible participación de un tercer auto. El suceso se desencadenó cuando, por motivos que aún se investigan, los vehículos colisionaron cerca de la intersección mencionada. Uno de ellos, descrito como un SUV blanco, fue el que terminó subiéndose a la banqueta e irrumpió en el área de mesas exteriores del restaurante.

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Testigos señalaron que uno de los autos quedó sobre la acera, lo que provocó que varias personas resultaran afectadas directamente. El impacto fue tal que se requirió el cierre parcial de la zona, mientras las autoridades y los equipos de rescate trabajaban para acordonar el área, asistir a los heridos y retirar los vehículos involucrados.

La magnitud del choque y la posición en la que quedó el SUV generaron preocupación entre los residentes y comerciantes del sector. Las imágenes posteriores al accidente mostraron el daño material en la banqueta y la alteración de la rutina habitual del restaurante, que debió suspender momentáneamente su atención al público en el exterior.

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Investigación policial y arresto relacionado

La Policía de Los Ángeles arrestó a un conductor bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en relación con el accidente

En respuesta al incidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias del choque. Los agentes acudieron al hospital donde eran atendidas las víctimas como parte del proceso de recopilación de testimonios y pruebas.

Uno de los elementos más relevantes de la pesquisa fue el arresto del conductor de uno de los vehículos involucrados, quien, según la policía, fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Esta detención añadió una nueva dimensión al caso, ya que podría influir en la determinación de responsabilidades y eventuales cargos penales.

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Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la causa precisa del accidente ni sobre la identidad de los conductores. El caso permanece bajo investigación y no se ha descartado la posibilidad de que surjan nuevos datos conforme avancen las diligencias policiales y los análisis periciales.

Testimonios de testigos y afectación a clientes del restaurante

Una de las víctimas sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida y otra persona fue hospitalizada por un colapso nervioso tras el choque

El propietario del restaurante Los 5 Puntos, Stephen Sotelo, relató que el choque afectó directamente a una clienta que comía al aire libre y que, gracias a la rápida reacción, una familia de tres personas logró apartarse a tiempo antes de que el vehículo invadiera la acera. La escena, según testigos, fue de pánico y confusión, con personas buscando resguardo tras el estruendo causado por el impacto de los autos.

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La presencia de comensales en la zona exterior del restaurante acentuó las consecuencias del accidente, ya que varias víctimas eran peatones o clientes que disfrutaban de sus alimentos. El negocio se vio obligado a interrumpir su servicio en la zona afectada, mientras las autoridades y los equipos de emergencia concluían su labor.

Según los reportes, el accidente puso de manifiesto el riesgo que enfrentan las personas que frecuentan zonas concurridas, especialmente en intersecciones de alto tráfico. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las precauciones al volante y recordaron las consecuencias legales y personales de conducir bajo los efectos del alcohol.

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