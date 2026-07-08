Mundo

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

Una nueva atracción en Durham invita a los visitantes a sumergirse en duelos vikingos, justas medievales y leyendas británicas con espectáculos en vivo y escenarios inmersivos que recorren dos milenios de historia inglesa. Abrirá sus puertas el 18 de julio

Guardar
Google icon
Un hombre y una mujer con vestimenta de piel, sentados junto a una tienda, un escudo, una espada, chozas de madera, un estanque y vegetación
La nueva atracción Kynren – The Storied Lands se instalará en Bishop Auckland, en el condado de Durham (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El condado de Durham, en el noreste de Inglaterra, será sede este mes de una iniciativa innovadora que fusiona cultura y entretenimiento. El 18 de julio abrirá sus puertas Kynren – The Storied Lands, el primer parque temático histórico del Reino Unido que reúne vikingos, caballeros medievales y representaciones inspiradas en episodios clave de la tradición inglesa.

Según el portal de noticias Euronews, la propuesta ofrece a quienes asisten un recorrido interactivo y educativo a través de cinco grandes montajes y experiencias que exploran hechos históricos y relatos legendarios. El complejo está ubicado en Bishop Auckland, donde Kynren debutó en 2016 como espectáculo nocturno al aire libre bajo el título “An Epic Tale of England”.

PUBLICIDAD

Tras consolidarse durante una década como referente cultural, la iniciativa crece hasta transformarse en un recinto de jornada completa, con escenarios y aldeas para una inmersión en distintas épocas. La temporada se extenderá hasta el 12 de septiembre, con la expectativa de recibir miles de visitantes tanto locales como extranjeros.

De espectáculo nocturno a complejo histórico

Un jinete con casco y armadura monta un caballo blanco que galopa mientras sostiene una lanza larga con una gran llama en su punta
El proyecto, que debutó en 2016 como un show nocturno al aire libre, ampliará su formato con aldeas y espacios estables (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El punto de partida de Kynren fue un montaje nocturno al aire libre, en el que decenas de intérpretes recorrían dos mil años de historia, desde la batalla de Boudica contra los romanos hasta la invención de la primera locomotora. Según Euronews, este montaje, reconocido por su despliegue escénico, evolucionó para incorporar actividades diurnas y una infraestructura estable.

PUBLICIDAD

La nueva propuesta suma un asentamiento vikingo con fragua de herrero, zonas de combates y talleres de oficios tradicionales. Las personas que recorren el parque pueden observar la preparación de los guerreros y el trabajo de los artesanos. El espacio cuenta además con una aldea medieval y varias áreas donde se reproducen escenas emblemáticas del pasado.

El artículo señala que la transformación del lugar representa una apuesta tanto educativa como recreativa, ya que combina precisión histórica con espectáculos visuales para todas las edades. “El parque ofrece una experiencia de día y de noche, donde el público puede participar en actividades y descubrir la historia de Inglaterra en primera persona”, remarcó el artículo.

Espectáculos y actividades

Dos hombres con cascos metálicos y capas de piel conversan junto a una valla de madera. Al fondo se ven chozas, una tienda de campaña y varias personas
El programa reunirá justas medievales a caballo, vuelos sincronizados de aves rapaces, duelos ambientados en la era nórdica (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El programa de Kynren – The Storied Lands incluye cinco presentaciones principales, todas accesibles con la entrada general. Entre ellas se destaca The Trusty Steed, una puesta en escena de justas medievales con acrobacias a caballo y técnicas de combate. También sobresale The Lost Feather, una producción con vuelos sincronizados de aves como águilas, buitres, búhos, grullas y guacamayos.

La oferta se completa con Land of the Vikings, centrada en duelos y recreaciones de la era vikinga, y Legend of the Wear, un espectáculo junto al lago basado en la leyenda del Lambton Worm. Además, quienes asisten pueden recorrer Victorian Imaginariums, un laberinto al aire libre con personajes y escenas inspiradas en el periodo victoriano.

Los espacios fueron diseñados para favorecer la interacción y el respeto por los detalles históricos. Para el próximo año, la organización prevé inaugurar una aldea victoriana con más de 40 casas y comercios, ampliando la oferta educativa y de ocio.

Servicios y gastronomía

Una mujer vestida con atuendo de época trabaja con fibra y un telar de madera. Detrás hay una casa rústica de madera con escudos. Hay césped y árboles
El nuevo espacio permitirá ver la preparación de los guerreros y el trabajo de los artesanos (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El parque de Bishop Auckland pone a disposición de los asistentes una variada oferta de servicios. Dispone de zona de restauración y bar para comidas rápidas, y quienes deseen una experiencia gastronómica más completa pueden reservar un menú de tres pasos, con entrada inspirada en la cocina Tudor, plato principal de influencia vikinga y postres propios de la época victoriana.

La integración de la gastronomía histórica busca reforzar el carácter inmersivo del parque y proporcionar un complemento cultural a las distintas áreas temáticas. El objetivo es que familias y grupos escolares encuentren en Kynren – The Storied Lands una alternativa de ocio pedagógico y recreativo, con acceso a contenidos históricos presentados de forma rigurosa y amena.

La apertura de Kynren marca un hito en la oferta cultural y turística británica, al presentar un formato novedoso de parque temático centrado en la historia nacional, con actividades para públicos de todas las edades y una programación que abarca desde las invasiones vikingas hasta la era victoriana.

Temas Relacionados

NewcastleViajes y TurismoMemoria HistóricaVikingosReino UnidoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

El organismo de la ONU atribuyó la imposibilidad de abandonar la zona a la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que elevó los riesgos para las tripulaciones en ruta por Oriente Medio

La OMI estimó que unos 6.000 marinos permanecen bloqueados en el Golfo Pérsico por el conflicto en Oriente Medio

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

“No quiero tener nada que ver con ellos, son escoria”, afirmó el mandatario republicano durante la cumbre de la OTAN en Ankara. “Están dirigidos por gente enferma, cruel y violenta. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, declaró

Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Doha destacó la importancia de “mantener la vía del diálogo y la diplomacia, reducir las tensiones y consolidar los avances logrados en virtud del memorando de entendimiento” para proseguir en las negociaciones hacia la paz en la región

Qatar llamó a una desescalada en Medio Oriente tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés, recordó que varias embarcaciones chinas incursionan con frecuencia en el mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional para respaldar las reclamaciones territoriales de Beijing sobre zonas e islas disputadas

Taiwán advirtió sobre el expansionismo “autoritario” del régimen chino en Asia y llamó a dar una respuesta global

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia

Seúl administrará el envío de un paquete de respaldo no letal para el país invadido por el ejército ruso de 2022 y mantendrá su política de no suministrar armas al gobierno ucraniano

Corea del Sur destinará USD 100 millones de ayuda a Ucrania para afrontar los mortíferos ataques de Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

Juicio por Loan Peña, en vivo: tensión en la audiencia por una remera que sería clave para determinar responsabilidades en la desaparición del niño

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina y corrigió las previsiones de la economía mundial

Manifestaciones de obreros del Metro de Bogotá afectan la movilidad en la ciudad: hay seis estaciones de Transmilenio sin servicio

Cuatro regiones del Perú sobre todo en alerta: el mapa con las zonas más vulnerables ante El Niño

INFOBAE AMÉRICA

Es posible que no necesites dormir 8 horas

Es posible que no necesites dormir 8 horas

La oposición de Nicaragua debe prepararse para una crisis de sucesión

Uruguay prepara una jubilación anticipada a los 60 años pero define una limitación al beneficio

Misión del Vaticano llegó a Uruguay por la visita de León XIV: buscan sumar una ciudad fronteriza con Argentina

Cesar Vallejo, escritor peruano: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?”

ENTRETENIMIENTO

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó

Guillermo Francella y Adrián Suar ya terminaron “Un funeral y medio” y la comedia negra apunta a marzo de 2027

Christopher Nolan explica por qué ‘La Odisea’ emplea diálogos con lenguaje moderno y no griego antiguo: “Quizá estaba siendo ingenuo, pero quería ser realista”

Matt Damon reveló los desafíos físicos y emocionales de La Odisea: “Fue la película más difícil que he hecho”

Arte, golf y series, la faceta más desconocida de Sylvester Stallone a los 80 años