El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La nueva atracción Kynren – The Storied Lands se instalará en Bishop Auckland, en el condado de Durham (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El condado de Durham, en el noreste de Inglaterra, será sede este mes de una iniciativa innovadora que fusiona cultura y entretenimiento. El 18 de julio abrirá sus puertas Kynren – The Storied Lands, el primer parque temático histórico del Reino Unido que reúne vikingos, caballeros medievales y representaciones inspiradas en episodios clave de la tradición inglesa.

Según el portal de noticias Euronews, la propuesta ofrece a quienes asisten un recorrido interactivo y educativo a través de cinco grandes montajes y experiencias que exploran hechos históricos y relatos legendarios. El complejo está ubicado en Bishop Auckland, donde Kynren debutó en 2016 como espectáculo nocturno al aire libre bajo el título “An Epic Tale of England”.

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Tras consolidarse durante una década como referente cultural, la iniciativa crece hasta transformarse en un recinto de jornada completa, con escenarios y aldeas para una inmersión en distintas épocas. La temporada se extenderá hasta el 12 de septiembre, con la expectativa de recibir miles de visitantes tanto locales como extranjeros.

De espectáculo nocturno a complejo histórico

El proyecto, que debutó en 2016 como un show nocturno al aire libre, ampliará su formato con aldeas y espacios estables (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El punto de partida de Kynren fue un montaje nocturno al aire libre, en el que decenas de intérpretes recorrían dos mil años de historia, desde la batalla de Boudica contra los romanos hasta la invención de la primera locomotora. Según Euronews, este montaje, reconocido por su despliegue escénico, evolucionó para incorporar actividades diurnas y una infraestructura estable.

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La nueva propuesta suma un asentamiento vikingo con fragua de herrero, zonas de combates y talleres de oficios tradicionales. Las personas que recorren el parque pueden observar la preparación de los guerreros y el trabajo de los artesanos. El espacio cuenta además con una aldea medieval y varias áreas donde se reproducen escenas emblemáticas del pasado.

El artículo señala que la transformación del lugar representa una apuesta tanto educativa como recreativa, ya que combina precisión histórica con espectáculos visuales para todas las edades. “El parque ofrece una experiencia de día y de noche, donde el público puede participar en actividades y descubrir la historia de Inglaterra en primera persona”, remarcó el artículo.

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Espectáculos y actividades

El programa reunirá justas medievales a caballo, vuelos sincronizados de aves rapaces, duelos ambientados en la era nórdica (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El programa de Kynren – The Storied Lands incluye cinco presentaciones principales, todas accesibles con la entrada general. Entre ellas se destaca The Trusty Steed, una puesta en escena de justas medievales con acrobacias a caballo y técnicas de combate. También sobresale The Lost Feather, una producción con vuelos sincronizados de aves como águilas, buitres, búhos, grullas y guacamayos.

La oferta se completa con Land of the Vikings, centrada en duelos y recreaciones de la era vikinga, y Legend of the Wear, un espectáculo junto al lago basado en la leyenda del Lambton Worm. Además, quienes asisten pueden recorrer Victorian Imaginariums, un laberinto al aire libre con personajes y escenas inspiradas en el periodo victoriano.

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Los espacios fueron diseñados para favorecer la interacción y el respeto por los detalles históricos. Para el próximo año, la organización prevé inaugurar una aldea victoriana con más de 40 casas y comercios, ampliando la oferta educativa y de ocio.

Servicios y gastronomía

El nuevo espacio permitirá ver la preparación de los guerreros y el trabajo de los artesanos (Crédito: Kynren - An Epic Tale of England)

El parque de Bishop Auckland pone a disposición de los asistentes una variada oferta de servicios. Dispone de zona de restauración y bar para comidas rápidas, y quienes deseen una experiencia gastronómica más completa pueden reservar un menú de tres pasos, con entrada inspirada en la cocina Tudor, plato principal de influencia vikinga y postres propios de la época victoriana.

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La integración de la gastronomía histórica busca reforzar el carácter inmersivo del parque y proporcionar un complemento cultural a las distintas áreas temáticas. El objetivo es que familias y grupos escolares encuentren en Kynren – The Storied Lands una alternativa de ocio pedagógico y recreativo, con acceso a contenidos históricos presentados de forma rigurosa y amena.

La apertura de Kynren marca un hito en la oferta cultural y turística británica, al presentar un formato novedoso de parque temático centrado en la historia nacional, con actividades para públicos de todas las edades y una programación que abarca desde las invasiones vikingas hasta la era victoriana.

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