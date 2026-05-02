Qué ciudades lideran la baja de precios de viviendas en Estados Unidos

Florida lidera el descenso de precios inmobiliarios con Cape Coral-Fort Myers mostrando la mayor baja interanual, del 9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de precios de la vivienda dio un giro en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, con bajas en el valor de venta de viviendas en 39 de las 129 principales ciudades del país, especialmente en las regiones del sur y el oeste, como Florida y California, después del auge pandémico. El ajuste responde a presiones económicas estructurales, como el aumento sostenido del seguro para propietarios de viviendas y los impuestos a la propiedad.

Según CBS News, en varias áreas el mercado inmobiliario presenta menores precios de venta y nuevos comportamientos de compradores y vendedores. La región de Cape Coral-Fort Myers, Florida, registra la mayor disminución documentada: el precio medio de venta cayó un 9% hasta USD 341.250 en los primeros tres meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con un informe de la empresa de datos inmobiliarios ATTOM citado por CBS News.

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Otras ciudades del estado, como Ocala, Lakeland-Winter Haven y Naples-Immokalee-Marco Island, también vieron descensos notables en el valor de las viviendas.

Cuáles son las ciudades con mayor baja de precios

Entre las ciudades con mayor baja de precios de las viviendas en Estados Unidos se encuentran:

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Cape Coral-Fort Myers, Florida

Ocala, Florida

Lakeland-Winter Haven, Florida

Naples-Immokalee-Marco Island, Florida

Austin, Texas

Muchos de los mercados con caídas en los precios habían experimentado fuertes subidas durante la pandemia. En el caso de Austin, Texas, los valores se encarecieron rápidamente en ese periodo, seguidos de una fase de ajuste o “vuelta a la realidad”, en palabras de Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com citado por CBS News.

Krimmel explicó que las zonas más golpeadas por el descenso concentran dos factores principales: el impacto residual del boom inmobiliario pandémico y el salto reciente en los costos de asegurar y gravar viviendas. Agregó que, aunque hay una baja clara de precios, se trata de una “normalización” progresiva más que de un colapso del mercado.

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Costos de los seguros y presión fiscal en Florida

Florida lidera el descenso de precios y el aumento del coste del seguro para propietarios de viviendas, con un incremento del 18% en un año, hasta llegar a los USD 8.292 en 2025, según un análisis de la plataforma de comparación de seguros Insurify citado por CBS News. Esto ubica al estado como el más caro del país para asegurar vivienda, impulsado por la alta exposición a huracanes y las revisiones de zonas inundables tras desastres recientes.

El informe de Insurify destaca que los condados del sur de Florida, como Monroe, Miami-Dade y Palm Beach, concentran las primas más altas: USD 22.436, 15.715 y 14.235 anuales, respectivamente.

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Las primas de seguro para vivienda en Florida alcanzan máximos nacionales, con USD 8.292 en promedio y hasta USD 22.436 en condados del sur (Reuters)

Estos valores superan ampliamente la media nacional y aumentan la presión financiera sobre los propietarios, forzando en algunos casos la venta de sus viviendas, según agentes inmobiliarios citados por CBS News.

El responsable de una franquicia de Coldwell Banker en el noreste de Florida, Ocepek, explicó: la eliminación o el recálculo de la póliza de seguro suele ser el motivo principal de muchas ventas; una vez que los dueños no pueden asegurar ni pagar la cobertura, deben desprenderse del inmueble.

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El mercado de viviendas a inicios de 2026 experimentó estas bajas de precios en 39 de las 129 principales ciudades, con el recorte más significativo en Cape Coral-Fort Myers, Florida, donde la caída alcanzó un 9% interanual. Costos elevados de seguros e impuestos, junto al ajuste tras el auge pandémico, han reducido el valor de las propiedades y aumentado la presión sobre los dueños en zonas climáticamente expuestas.

Consecuencias sociales: migración y percepción del costo de vida en Florida

El aumento de costos vinculados a la vivienda en Florida ha impactado el mercado y las expectativas de la población.

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Una investigación del Business and Economic Polling Initiative, el instituto de encuestas económicas de la Florida Atlantic University, citada por CBS News, encontró que casi la mitad de los floridanos considera mudarse fuera del estado por el alto costo de vida, y ocho de cada diez se muestran preocupados por la asequibilidad de la vivienda.

Diferencias regionales: subas en el centro y ajuste en zonas saturadas

Mientras el sur y el oeste atraviesan bajas, otras áreas muestran una dinámica opuesta. En Detroit, en el Rust Belt y menos marcada por la fiebre pandémica de precios, el valor subió 17% hasta USD 259.000 en el primer trimestre de 2026. De acuerdo a CBS News, este comportamiento contrasta con la “normalización” en los mercados que antes lideraban el alza.

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Mientras los precios caen en el sur y el oeste, ciudades del centro como Detroit experimentan subidas, con un incremento del 17% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas hipotecarias, según la agencia hipotecaria federal Freddie Mac y CBS News, rondan el 6,3%, lejos de los mínimos históricos por debajo del 3% durante la pandemia, pero por debajo del promedio del 6,8% del año anterior.

Expectativas de vendedores y dinámica actual

El especialista Krimmel señaló en CBS News que en abril se cumplieron seis meses consecutivos de descenso interanual en los precios de lista nacionales, lo que muestra que los vendedores ajustan sus expectativas.

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Cuando el precio de salida es elevado y la propiedad permanece sin vender varias semanas, se producen reducciones sucesivas. Ocepek aportó que cuando una propiedad resulta inasegurable por daños de huracán, la devaluación es considerable y sobrepasa un par de puntos porcentuales.

El análisis del valor de las viviendas, según datos de la Reserva Federal de St. Louis recogidos por CBS News, indica que los precios en Cape Coral-Fort Myers alcanzaron su máximo a inicios de 2023, marcando el inicio de la tendencia descendente observada en 2026.