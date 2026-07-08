La fiebre inmobiliaria frente al mar continúa con la venta de una casa valuada en 27 millones de dólares en Bay Point, Miami

Una casa frente al mar en Bay Point, Miami, se vendió por más de 27 millones de dólares y marcó la transacción más costosa del año en el vecindario

La fiebre inmobiliaria frente al mar sigue marcando el ritmo en el sur de Florida, donde el lujo y la exclusividad se han instalado como norma en barrios selectos de Miami. En un movimiento que confirma la pujanza de este segmento, una casa situada en Bay Point fue vendida recientemente por una suma superior a los 27 millones de dólares. Esta operación se consolida como la transacción más costosa del año en este vecindario, afianzando el estatus de Bay Point dentro del selecto grupo de enclaves residenciales que atraen fortunas de talla internacional.

El inmueble, ubicado en 790 Lake Rd., cambió de manos en medio de una aparente desaceleración económica estacional en Miami. A pesar de este contexto, el comprador no dudó en desembolsar una cifra millonaria, destacando la resiliencia y el atractivo de los bienes raíces de lujo incluso en períodos menos dinámicos. La venta no solo representa un récord local, sino que también ilustra la tendencia de migración de capitales hacia las zonas costeras privadas de Miami-Dade, donde la exclusividad y la privacidad funcionan como poderosos imanes para inversores y magnates.

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Características exclusivas de Bay Point y su atractivo para compradores de lujo

La venta en 790 Lake Rd. confirmó la fortaleza del mercado inmobiliario de lujo en Miami pese a una desaceleración económica estacional

Bay Point ha logrado posicionarse como un refugio codiciado para quienes buscan vistas privilegiadas al mar y un entorno de máxima privacidad. El barrio ostenta una de las pocas puertas de acceso reales en la ciudad, lo que significa que solo residentes y sus invitados tienen permitido el ingreso, y sus calles no son de acceso público. Este nivel de aislamiento ha elevado el perfil del vecindario, diferenciándolo de otros enclaves de lujo en Miami y Miami Beach.

La proximidad de Bay Point al Design District y al centro de la ciudad suma un atractivo adicional, facilitando la vida urbana sin sacrificar tranquilidad ni seguridad. Entre sus residentes figuran nombres reconocidos, como el cantante español Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova, quienes han hecho de este barrio su hogar durante años. La presencia de celebridades y empresarios de alto perfil refuerza la percepción de Bay Point como un bastión de discreción y sofisticación.

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Quienes eligen Bay Point suelen valorar, por encima de todo, la privacidad y la posibilidad de disfrutar del entorno natural sin estar expuestos a la mirada pública. La combinación de acceso restringido, paisajes acuáticos y la cercanía a las zonas más vibrantes de Miami convierte a este vecindario en una opción inigualable para el segmento más exigente del mercado inmobiliario.

Tendencias recientes en el mercado inmobiliario de lujo en el sur de Florida

Bay Point atrae compradores de lujo por su acceso restringido, sus calles privadas y sus vistas al mar en una zona exclusiva de Miami

Durante el último año, el sur de Florida ha sido escenario de una afluencia récord de capital proveniente de otros estados norteamericanos. La región se ha transformado en el destino favorito de multimillonarios y ejecutivos de alto nivel, quienes buscan refugio en residencias frente al mar. Miami y Miami Beach, en particular, concentran operaciones de compraventa que desafían cualquier previsión previa.

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Uno de los ejemplos más emblemáticos de este fenómeno es la adquisición de una mansión en Indian Creek Village por parte de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, por 170 millones de dólares en 2024. Si bien Bay Point no genera el mismo revuelo mediático, sus ventas alcanzan cifras que rivalizan con las de los barrios más ilustres de la isla barrera. El año pasado, una residencia se vendió por 85 millones de dólares, estableciendo un récord comunitario y evidenciando la fuerza de la demanda en la zona.

Las comunidades costeras y privadas se han convertido en el epicentro de este auge inmobiliario. El deseo de privacidad, seguridad y lujo ha impulsado a los compradores a invertir sumas millonarias en propiedades que combinan diseño arquitectónico, ubicación estratégica y acceso directo al agua. Este flujo de capital externo ha elevado los precios y ha dinamizado el sector, posicionando al sur de Florida como un mercado líder a nivel nacional.

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Perfil del comprador, vendedores y agentes involucrados en la operación

La operación de 790 Lake Rd. fue representada por Cyril Matz para el comprador, que se mudó desde la Costa Oeste, y por Ana Teresa Rodríguez para el vendedor Luis García

La operación en 790 Lake Rd. fue representada por Cyril Matz, agente de la firma Douglas Elliman, quien actuó en nombre del comprador. Aunque la identidad de este último no fue revelada, se sabe que se trata de una persona que decidió mudarse a Miami desde la Costa Oeste de Estados Unidos, atraída por las oportunidades y el estilo de vida de la ciudad. La preferencia por Bay Point estuvo motivada, según Matz, por el acceso restringido del barrio y su cercanía a zonas clave de Miami.

Por el lado del vendedor, la transacción fue gestionada por Ana Teresa Rodríguez, de ATR Luxury Homes Group. El propietario saliente es Luis García, fundador y director ejecutivo de Adonel Concrete, quien había adquirido la propiedad en 2012 por 1,9 millones de dólares. García, habituado a inversiones inmobiliarias de alto calibre, vendió otra casa en el mismo vecindario por 39 millones de dólares en 2023, confirmando la dinámica de revalorización de los activos en Bay Point.

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Descripción detallada de la propiedad vendida en 790 Lake Rd.

La propiedad de 790 Lake Rd. tiene seis habitaciones, 595 metros cuadrados, terraza en la azotea, muelle privado, piscina infinita y una bodega para 400 botellas

La residencia que protagonizó la venta récord es única en Bay Point por sus especificaciones y comodidades. Cuenta con seis habitaciones distribuidas en 595 metros cuadrados, y destaca por ser la única en la comunidad con una terraza en la azotea. El diseño arquitectónico enfatiza la integración de los espacios exteriores con el entorno marino, permitiendo disfrutar de las vistas y la brisa del mar en cada rincón de la casa.

Entre las amenidades sobresalen una cocina exterior de verano, ideal para el entretenimiento al aire libre, un muelle privado para embarcaciones, una piscina infinita que se funde visualmente con la bahía y una bodega con capacidad para 400 botellas. El inmueble fue remodelado por completo y la construcción actual se concluyó en 2023, tras una inversión significativa en el terreno y los acabados. Inicialmente, la propiedad se puso a la venta por 32 millones de dólares, lo que subraya la magnitud de la operación final.

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La privacidad, el lujo y la exclusividad definen la experiencia de vivir en esta residencia, que se erige como símbolo del nuevo perfil residencial de Miami: una ciudad donde la riqueza y el buen gusto encuentran su mejor expresión frente al mar.