Millones de personas reciben advertencias por calor extremo mientras un clima “peligroso” azota el oeste

La ola de calor extremo en Arizona y California afecta a millones de personas desde el 8 de julio bajo un domo de alta presión, según el NWS. (REUTERS/Ringo Chiu)

Millones de personas en Arizona y California enfrentan una ola de calor extremo desde el martes 8 de julio, bajo la influencia de un domo de alta presión que mantiene temperaturas inusualmente elevadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las advertencias de las autoridades federales afectan a extensas áreas urbanas y rurales, y se prevé que las condiciones peligrosas se prolonguen al menos hasta el fin de semana, como reportó el NWS y medios como USA Today.

El NWS ha emitido alertas de calor extremo para áreas como Phoenix, el Valle de Coachella, el condado de San Diego y el Gran Cañón, donde se esperan máximas de entre 43 y 48℃ (109-118℉). La agencia advirtió que estos valores, sumados a mínimas nocturnas superiores a 27℃ (80℉), elevan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, como el golpe de calor, la deshidratación y el agotamiento, según Patch y el propio NWS.

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Este episodio ocurre tras varias olas de calor registradas desde finales de junio, en el contexto de un patrón meteorológico que ha desplazado un domo de aire caliente desde el este hacia el oeste del país. Las consecuencias incluyen presión sobre los sistemas eléctricos y sanitarios, y un incremento de la vigilancia ante incendios forestales, de acuerdo con USA Today.

¿Por qué se produce esta ola de calor en el oeste de Estados Unidos?

La actual ola de calor responde a la formación de un “heat dome”, fenómeno que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), consiste en un sistema de alta presión que obliga al aire a descender y comprimirse, lo que eleva su temperatura al acercarse a la superficie. Este patrón inhibe la formación de nubes y atrapa el calor, manteniendo elevadas las temperaturas durante varios días consecutivos.

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El meteorólogo Bill Dugar, citado por USA Today, explicó que el domo de calor se desplaza desde el centro hacia el oeste de Estados Unidos, y que se espera su permanencia a lo largo de la semana. Phoenix, por ejemplo, enfrenta máximas de 43 a 47℃ (109-116℉), mientras que en el Valle de Coachella y otros desiertos de California los termómetros pueden alcanzar los 47℃ (117℉), según información del NWS San Diego publicada por KESQ.

El NWS emitió alertas de calor extremo para Phoenix, el Valle de Coachella, el condado de San Diego y el Gran Cañón, con máximas de hasta 48℃. (REUTERS/Emily Steinberger)

¿Cuáles son las zonas bajo advertencia de calor extremo?

Las alertas emitidas por el NWS se enfocan en las siguientes regiones:

Área metropolitana de Phoenix : máximas de 43 a 47℃ (109-116℉) hasta el jueves en la tarde.

Suroeste de Arizona y sureste de California : temperaturas de 43 a 48℃ (110-118℉) hasta el jueves por la noche.

Valle de Coachella y desiertos de San Diego : valores previstos de hasta 47℃ (117℉).

Gran Cañón: zonas como Phantom Ranch pueden registrar hasta 46℃ (114℉) hasta el sábado.

El NWS advierte que las mínimas nocturnas se mantendrán elevadas, dificultando la recuperación corporal tras la exposición al calor diurno. Según Patch, “las noches excepcionalmente cálidas limitan las oportunidades de enfriamiento, incluso después del atardecer”.

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¿Qué riesgos para la salud supone la ola de calor?

Las altas temperaturas y la exposición prolongada representan riesgos para la salud pública, de acuerdo con el NWS. Los principales peligros incluyen:

Deshidratación

Calambres musculares

Agotamiento por calor

Golpe de calor (emergencia médica)

El NWS indica que los grupos más vulnerables son adultos mayores, niños, trabajadores al aire libre y personas sin acceso a sistemas de refrigeración. Entre las medidas recomendadas figuran:

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Consumir abundante agua.

Permanecer en espacios climatizados.

Evitar la exposición solar en horas de máxima radiación.

Usar ropa ligera y colores claros.

Supervisar a personas vulnerables y mascotas.

Según el comunicado recogido por KESQ, “las enfermedades relacionadas con el calor aumentan considerablemente durante eventos prolongados”. La agencia subraya que síntomas como confusión, pérdida de conciencia o fiebre alta requieren atención médica inmediata.

El domo de calor en el oeste de Estados Unidos obliga al aire a descender y comprimirse, inhibe la formación de nubes y mantiene temperaturas elevadas durante varios días. (REUTERS/Carlos Barria)

¿Cómo afecta la ola de calor a los servicios públicos y el riesgo de incendios?

El incremento del consumo eléctrico, especialmente por el uso de aire acondicionado, representa un desafío para los sistemas energéticos estatales. Las autoridades han emitido recomendaciones para evitar sobrecargas durante los horarios críticos. Además, la combinación de altas temperaturas y baja humedad favorece el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas desérticas y áreas recreativas como el Gran Cañón.

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Las agencias de emergencia han intensificado la vigilancia y los operativos de rescate en senderos y parques, según Patch. El NWS advierte que el riesgo de incendios se eleva cuando los vientos acompañan las altas temperaturas, situación que puede agravarse con la llegada de tormentas secas.

¿Cuánto tiempo durará el calor extremo en Arizona y California?

Según el NWS y la firma privada AccuWeather, el núcleo del domo de calor comenzará a desplazarse hacia el norte y este a finales de la semana. Sin embargo, se prevé que las temperaturas elevadas persistan en comunidades del interior y zonas desérticas de ambos estados. El inicio de la temporada de monzón podría traer humedad desde México y favorecer la aparición de tormentas eléctricas, aunque las primeras precipitaciones serían escasas.

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“Las tormentas iniciales pueden generar rayos, ráfagas de viento y polvo, incrementando el riesgo de incendios antes de que arribe mayor humedad”, reportó USA Today. Las autoridades recomiendan permanecer atentos a nuevas alertas y seguir las recomendaciones oficiales.

El NWS advirtió que la ola de calor extremo eleva los casos de deshidratación, calambres, agotamiento por calor y golpe de calor en grupos vulnerables. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿Qué medidas oficiales se han implementado ante la ola de calor?

El NWS ha reforzado la difusión de alertas y recomendaciones a través de sus plataformas y en coordinación con medios locales. “La exposición prolongada a estas condiciones puede ser peligrosa para la salud, por lo que recomendamos seguir las indicaciones de las autoridades y limitar la actividad física al aire libre”, indicó el organismo en su más reciente comunicado citado por KESQ.

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Las agencias de protección civil y salud pública mantienen operativos especiales para atender emergencias y solicitudes de asistencia, con especial atención en áreas turísticas y rutas de senderismo. El operativo incluye puestos de hidratación, patrullas de rescate y monitoreo constante de la red eléctrica.

¿Qué deben esperar los habitantes y turistas de la región?

Las previsiones meteorológicas indican que las altas temperaturas continuarán en el suroeste de Estados Unidos en los próximos días, con posibilidad de alivio parcial a medida que el domo de calor se desplace y aumente la humedad. Las autoridades insisten en la importancia de cumplir las recomendaciones para reducir riesgos sanitarios y proteger la infraestructura crítica ante la demanda energética y el potencial de incendios.

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Los residentes y visitantes deben permanecer informados a través del NWS y los canales oficiales de emergencia. La vigilancia continuará hasta que las temperaturas regresen a valores promedio para la temporada y se reduzca el peligro de incendios y saturación de los servicios de salud.