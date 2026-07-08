Entretenimiento

Tom Holland dice adiós a los personajes adolescentes con ‘La Odisea’: “Es mi última oportunidad de interpretar a un niño”

El actor contó que interpretar a Telémaco lo hizo sentir en una despedida simbólica de sus papeles más juveniles

Guardar
Google icon
Tom Holland en "La Odisea"
Tom Holland afirmó que su papel de Telémaco en "La Odisea" marca un antes y un después en su trayectoria y abre una nueva etapa en su carrera (Universal Pictures)

Tom Holland, de 30 años, describe su papel en La Odisea, la nueva película del director Christopher Nolan, como un antes y un después en su trayectoria.

PUBLICIDAD

“Se siente un poco como la última oportunidad que tengo de interpretar a un niño”, dijo a la BBC.

El actor británico da vida a Telémaco, el único hijo de Odiseo —personaje interpretado por Matt Damon—, un joven que creció sin conocer a su padre, quien partió a la guerra de Troya cuando él era apenas un bebé.

PUBLICIDAD

El papel, según el propio actor, abre “un nuevo capítulo de mi vida” a medida que cumple los 30 años y avanza hacia personajes de mayor edad.

"La Odisea", la ambiciosa adaptación dirigida por Christopher Nolan.
El hijo de Odiseo es un joven que creció sin conocer a su padre desde la guerra de Troya (Universal Pictures)

El actor, conocido globalmente por su rol en la saga de Spider-Man, reflexionó ante el citado medio sobre lo que significa encarnar a un adolescente que transita el camino hacia la adultez.

“Quizás lo que puedes aprender de esta película sobre la masculinidad es que viene en todas las formas y tamaños, y ninguna versión de ella es perfecta”, señaló.

La Odisea también es la primera vez que Holland trabaja en una producción de Nolan. La estrella de cine reconoció la presión que eso supone.

“Antes de trabajar con él y de recibir esa llamada, piensas mucho en ello y anhelas esa oportunidad, y cuando la obtienes, eso conlleva mucha presión”, sostuvo.

El actor sostuvo que la película le permitió reflexionar sobre la masculinidad a través de un adolescente que avanza hacia la adultez (REUTERS/Isabel Infantes)
El actor sostuvo que la película le permitió reflexionar sobre la masculinidad a través de un adolescente que avanza hacia la adultez (REUTERS/Isabel Infantes)

Nolan, a su vez, calificó a Holland como “uno de los grandes actores de su generación”.

Junto a Damon y Holland, el reparto de la película incluye a Anne Hathaway en el papel de Penélope, madre de Telémaco, así como a Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Zendaya, esposa de Holland en la vida real, quien interpreta a la diosa Atenea.

La incorporación de Zendaya al proyecto tuvo un origen particular. Según relató Tom Holland a la revista People, fue el propio Christopher Nolan quien le planteó la idea.

“‘¿Te molestaría si le pregunto a Zendaya si quiere interpretar a Atenea?’ Y yo le respondí: ‘¿Por qué me iba a molestar? Le dije que sería un honor, que es algo increíble. Estoy seguro de que le encantaría’”, aseguró.

Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'
Tom Holland contó que Christopher Nolan le propuso convocar a Zendaya para interpretar a Atenea en "La Odisea" y celebró su incorporación al proyecto (Universal Pictures)

El actor describió el momento en que le dio la noticia a su esposa. “Fui a casa y le dije: ‘Deberías leer el guion de nuevo’. Y ella respondió: ‘Ya lo he leído’. Y yo insistí: ‘No, no, confía en mí, léelo de nuevo. Pero lee la parte de Atenea con mucha atención’”.

Según el actor, “las comisuras de su boca se elevaron. Tenía esa pequeña sonrisa y luego los dos empezamos a saltar por la cocina”.

Anne Hathaway, de 43 años, también compartió sus reflexiones sobre el rodaje con la BBC. La ganadora del Oscar, que anunció recientemente su embarazo, explicó el reto de trasladar su idea de la maternidad a la antigua Grecia.

“No existe la crianza respetuosa en la Grecia antigua. Las apuestas eran muy, muy altas. Y a veces era necesario que ella lo asustara para mantenerlo a salvo”, dijo.

Matt Damon en "La Odisea"
"La Odisea" se estrenará en América Latina el 16 de julio de 2026 y será la primera producción filmada íntegramente en formato IMAX (Universal Pictures)

Por su parte, Matt Damon contó a la BBC cómo reaccionó cuando Nolan lo llamó para ofrecerle el papel protagonista.

Solo dije ‘sí’. Y él me preguntó: ‘¿No quieres saber de qué se trata?’ Yo respondí: ‘Claro’. Y él dijo: ‘Es una propuesta de dos palabras: La Odisea‘“.

La película llega a los cines en América Latina el 16 de julio de 2026 y es la primera producción filmada íntegramente en formato IMAX.

Nolan también adelantó a la BBC que su caballo de Troya —una de las escenas más esperadas— no tiene ruedas, sino que es “una vasta criatura de bronce, llena de hombres apretujados unos encima de otros”, una imagen que, según el director, lleva rondando en su cabeza cerca de 20 años.

Temas Relacionados

Tom HollandLa OdiseaSpider-Manestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son las hijas de Matt Damon: las cuatro jóvenes que emocionaron al actor en la premiere de “La Odisea”

Matt Damon compartió la alfombra roja en Londres con su esposa Luciana Barroso y sus cuatro hijas

Quiénes son las hijas de Matt Damon: las cuatro jóvenes que emocionaron al actor en la premiere de “La Odisea”

Hailey Bieber recordó el día en que Justin Bieber le pidió matrimonio

La modelo y empresaria celebró los ocho años de su compromiso con una imagen de ambos besándose

Hailey Bieber recordó el día en que Justin Bieber le pidió matrimonio

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

Una nueva atracción en Durham invita a los visitantes a sumergirse en duelos vikingos, justas medievales y leyendas británicas con espectáculos en vivo y escenarios inmersivos que recorren dos milenios de historia inglesa. Abrirá sus puertas el 18 de julio

El Reino Unido inaugura su primer parque temático histórico con vikingos y caballeros

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó

El actor describió cómo el director Gus Van Sant dejó la cámara fija sobre Williams sin darle indicaciones precisas

La frase final de “En busca del destino” no existía en el guion: Matt Damon reveló cómo Robin Williams la inventó

Guillermo Francella y Adrián Suar ya terminaron “Un funeral y medio” y la comedia negra apunta a marzo de 2027

La historia sigue a una familia disfuncional en una despedida que deriva en alucinaciones, secretos y un desconocido que irrumpe para agitar todavía más el día más insólito de sus vidas

Guillermo Francella y Adrián Suar ya terminaron “Un funeral y medio” y la comedia negra apunta a marzo de 2027

DEPORTES

Qué hay detrás de las banderas gigantes y la nueva ceremonia de los himnos en el Mundial

Qué hay detrás de las banderas gigantes y la nueva ceremonia de los himnos en el Mundial

La OTAN en clave Mundial: así fue la reunión entre los primeros ministros de Reino Unido y Noruega

Los videos que descartan los reclamos de penal que hizo Egipto antes del gol de la clasificación de Enzo Fernández

“Otro milagro de Messi” y “Es un mito”: las portadas de los diarios del mundo tras el épico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial

Renunció a su trabajo para ir a Qatar y ahora se tatuó el nombre de Marta Fort para conseguir una entrada de la Selección

TELESHOW

La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

La insólita promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026: “Como el Diego”

Días de relax para Nicole Neumann en París: recorridos, moda y vida familiar bajo la Torre Eiffel

La polémica actitud del novio de Cinzia en el Congelados en la casa de Gran Hermano: sanción ejemplar para todos

El ruego viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera en el partido de Argentina: “¡Quebranten ese muro!”

La salida de Adrián Suar y Rocío Robles en la noche porteña: dos motivos para celebrar su amor

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua ya destina casi la mitad de su pago de deuda externa a intereses y comisiones

Nicaragua ya destina casi la mitad de su pago de deuda externa a intereses y comisiones

Nueva ley obliga a supermercados en Panamá a identificar claramente los productos sucedáneos

Honduras: Alcaldía de El Progreso revoca aumento de la tasa vial y suspenden protestas

Arquidiócesis de Guatemala advierte sobre la presencia de sacerdotes excomulgados en Quetzaltenango

Hallan un cuadro inédito de Velázquez que permite “entender mejor su técnica y su desarrollo pictórico”