Tom Holland dice adiós a los personajes adolescentes con ‘La Odisea’: “Es mi última oportunidad de interpretar a un niño”

Tom Holland afirmó que su papel de Telémaco en "La Odisea" marca un antes y un después en su trayectoria y abre una nueva etapa en su carrera (Universal Pictures)

Tom Holland, de 30 años, describe su papel en La Odisea, la nueva película del director Christopher Nolan, como un antes y un después en su trayectoria.

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“Se siente un poco como la última oportunidad que tengo de interpretar a un niño”, dijo a la BBC.

El actor británico da vida a Telémaco, el único hijo de Odiseo —personaje interpretado por Matt Damon—, un joven que creció sin conocer a su padre, quien partió a la guerra de Troya cuando él era apenas un bebé.

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El papel, según el propio actor, abre “un nuevo capítulo de mi vida” a medida que cumple los 30 años y avanza hacia personajes de mayor edad.

El hijo de Odiseo es un joven que creció sin conocer a su padre desde la guerra de Troya (Universal Pictures)

El actor, conocido globalmente por su rol en la saga de Spider-Man, reflexionó ante el citado medio sobre lo que significa encarnar a un adolescente que transita el camino hacia la adultez.

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“Quizás lo que puedes aprender de esta película sobre la masculinidad es que viene en todas las formas y tamaños, y ninguna versión de ella es perfecta”, señaló.

La Odisea también es la primera vez que Holland trabaja en una producción de Nolan. La estrella de cine reconoció la presión que eso supone.

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“Antes de trabajar con él y de recibir esa llamada, piensas mucho en ello y anhelas esa oportunidad, y cuando la obtienes, eso conlleva mucha presión”, sostuvo.

El actor sostuvo que la película le permitió reflexionar sobre la masculinidad a través de un adolescente que avanza hacia la adultez (REUTERS/Isabel Infantes)

Nolan, a su vez, calificó a Holland como “uno de los grandes actores de su generación”.

Junto a Damon y Holland, el reparto de la película incluye a Anne Hathaway en el papel de Penélope, madre de Telémaco, así como a Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Zendaya, esposa de Holland en la vida real, quien interpreta a la diosa Atenea.

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La incorporación de Zendaya al proyecto tuvo un origen particular. Según relató Tom Holland a la revista People, fue el propio Christopher Nolan quien le planteó la idea.

“‘¿Te molestaría si le pregunto a Zendaya si quiere interpretar a Atenea?’ Y yo le respondí: ‘¿Por qué me iba a molestar? Le dije que sería un honor, que es algo increíble. Estoy seguro de que le encantaría’”, aseguró.

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Tom Holland contó que Christopher Nolan le propuso convocar a Zendaya para interpretar a Atenea en "La Odisea" y celebró su incorporación al proyecto (Universal Pictures)

El actor describió el momento en que le dio la noticia a su esposa. “Fui a casa y le dije: ‘Deberías leer el guion de nuevo’. Y ella respondió: ‘Ya lo he leído’. Y yo insistí: ‘No, no, confía en mí, léelo de nuevo. Pero lee la parte de Atenea con mucha atención’”.

Según el actor, “las comisuras de su boca se elevaron. Tenía esa pequeña sonrisa y luego los dos empezamos a saltar por la cocina”.

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Anne Hathaway, de 43 años, también compartió sus reflexiones sobre el rodaje con la BBC. La ganadora del Oscar, que anunció recientemente su embarazo, explicó el reto de trasladar su idea de la maternidad a la antigua Grecia.

“No existe la crianza respetuosa en la Grecia antigua. Las apuestas eran muy, muy altas. Y a veces era necesario que ella lo asustara para mantenerlo a salvo”, dijo.

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"La Odisea" se estrenará en América Latina el 16 de julio de 2026 y será la primera producción filmada íntegramente en formato IMAX (Universal Pictures)

Por su parte, Matt Damon contó a la BBC cómo reaccionó cuando Nolan lo llamó para ofrecerle el papel protagonista.

“Solo dije ‘sí’. Y él me preguntó: ‘¿No quieres saber de qué se trata?’ Yo respondí: ‘Claro’. Y él dijo: ‘Es una propuesta de dos palabras: La Odisea‘“.

La película llega a los cines en América Latina el 16 de julio de 2026 y es la primera producción filmada íntegramente en formato IMAX.

Nolan también adelantó a la BBC que su caballo de Troya —una de las escenas más esperadas— no tiene ruedas, sino que es “una vasta criatura de bronce, llena de hombres apretujados unos encima de otros”, una imagen que, según el director, lleva rondando en su cabeza cerca de 20 años.