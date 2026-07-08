¿Crees que tu Wi-Fi es seguro? Estas malas prácticas pueden dejar tus datos personales al descubierto

Todo lo que debes de saber para tener una conexión WiFi segura. (Imagen ilustrativa Infobae)

La red Wi-Fi del hogar puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes si no cuenta con las medidas de protección adecuadas. Aunque muchas personas asocian los riesgos de seguridad únicamente con las redes públicas, especialistas en ciberseguridad advierten que una conexión doméstica mal configurada también puede exponer información personal, credenciales bancarias y otros datos sensibles.

Contraseñas débiles, routers sin actualizar o configuraciones de fábrica son algunos de los errores más comunes que facilitan los ataques informáticos. En muchos casos, los usuarios desconocen que basta con acceder al router para interceptar parte del tráfico de la red o redirigir a las víctimas hacia páginas fraudulentas diseñadas para robar información.

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Por ello, los expertos recomiendan revisar periódicamente la seguridad de la red inalámbrica y adoptar hábitos sencillos que reduzcan el riesgo de sufrir un incidente.

Un hombre configura su router inalámbrico en una laptop, gestionando los ajustes de la red Wi-Fi desde la interfaz en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el router es el primer punto que debes proteger

El router es el dispositivo encargado de gestionar toda la comunicación entre los equipos conectados e internet. Computadoras, celulares, televisores inteligentes, cámaras de seguridad y asistentes virtuales dependen de él para enviar y recibir información.

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Si un atacante consigue acceder al router, podría modificar su configuración, monitorear parte del tráfico de la red o dirigir al usuario hacia sitios falsos con el objetivo de obtener contraseñas, datos bancarios u otra información confidencial.

Por esa razón, proteger este equipo resulta tan importante como instalar un antivirus o mantener actualizado el sistema operativo del teléfono o la computadora.

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El router siempre debe de estar protegido dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que ponen en riesgo tu red Wi-Fi

Uno de los fallos más frecuentes consiste en mantener el nombre de usuario y la contraseña que vienen configurados de fábrica. Estas credenciales suelen ser públicas o fáciles de encontrar en internet, lo que facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.

Los especialistas aconsejan reemplazarlas por claves largas, únicas y difíciles de adivinar, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Otro error habitual es no actualizar el firmware del router. Al igual que ocurre con los celulares y las computadoras, los fabricantes publican actualizaciones para corregir vulnerabilidades descubiertas con el paso del tiempo. Ignorar estas mejoras deja abiertas brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los atacantes.

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También es recomendable desactivar funciones que no se utilizan, como la administración remota del router, ya que representan una posible vía de acceso si permanecen habilitadas sin necesidad.

Actualizar el firmware del router es importante para mantener la seguridad en la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa qué dispositivos están conectados

Cada vez son más los equipos que dependen de la conexión Wi-Fi para funcionar. Además de computadoras y teléfonos móviles, muchos hogares cuentan con cámaras de vigilancia, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, altavoces inteligentes y otros dispositivos conectados a internet.

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Si alguno de estos equipos presenta una vulnerabilidad o utiliza una contraseña débil, puede convertirse en el punto de entrada para un ataque contra toda la red doméstica.

Por ello, los expertos recomiendan revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados al router y eliminar aquellos que sean desconocidos o que ya no se utilicen.

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Periódicamente debes revisar que dispositivos WiFi están conectados en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los riesgos de utilizar redes Wi-Fi públicas

Las redes disponibles en cafeterías, aeropuertos, hoteles o centros comerciales ofrecen comodidad, pero también representan un escenario atractivo para los ciberdelincuentes.

Uno de los ataques más conocidos es el denominado Man in the Middle, una técnica mediante la cual un atacante intercepta la comunicación entre el usuario e internet para capturar información confidencial, como credenciales de acceso o datos bancarios.

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Además, existen redes falsas que imitan el nombre de establecimientos conocidos para engañar a las personas y hacer que se conecten sin sospechar que toda su actividad puede estar siendo monitoreada.

Por este motivo, los especialistas recomiendan evitar realizar operaciones bancarias, compras en línea o ingresar contraseñas importantes mientras se utiliza una red pública.

Evita usar redes WiFi públicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo fortalecer la seguridad de tu conexión

Mantener protegida una red Wi-Fi no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino incorporar algunas buenas prácticas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran cambiar las credenciales predeterminadas del router, instalar las actualizaciones disponibles, revisar periódicamente los dispositivos conectados y configurar los equipos para que no se conecten automáticamente a redes inalámbricas desconocidas.

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También resulta aconsejable contar con una solución de seguridad actualizada en los dispositivos y verificar que las páginas web utilizadas para realizar trámites o compras empleen conexiones seguras.

La seguridad digital comienza con medidas simples. Dedicar unos minutos a revisar la configuración del router y adoptar hábitos responsables al navegar puede reducir considerablemente las posibilidades de convertirse en víctima del robo de datos o de un ataque informático que comprometa la información personal y financiera almacenada en los dispositivos conectados a la red Wi-Fi.