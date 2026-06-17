Estados Unidos

Florida ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero de Estados Unidos

Los ingresos de los hogares floridanos no alcanzan para cubrir el costo de vida en la península. Las búsquedas de subsidios y alivio de deudas revelan la presión que enfrenta una clase media cada vez más ajustada

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Florida ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero, según un estudio de Coinfully basado en búsquedas de Google sobre dinero (REUTERS/Marco Bello)
Florida ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero, según un estudio de Coinfully basado en búsquedas de Google sobre dinero (REUTERS/Marco Bello)

Florida ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero del país, según un estudio de la empresa Coinfully que midió el comportamiento de búsqueda en Google sobre temas de dinero. Sus residentes realizan 1.877 búsquedas mensuales por cada 100.000 habitantes sobre ayudas para la renta, deudas y seguros baratos, un total de 424.507 búsquedas al mes en todo el estado.

El dato contrasta con un salario promedio estatal de USD 64.670 anuales. Pese a ese ingreso, las búsquedas de auxilio económico no bajan. Los temas que más preocupan a los floridanos son el seguro y el costo de la vivienda, de acuerdo con el análisis.

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Coinfully, una empresa de compra de monedas antiguas, analizó más de 150 palabras y frases clave en Google vinculadas a presión económica. Entre los términos rastreados figuraron “beneficios SNAP”, “ayuda con deudas”, “seguro de auto barato”, “adelanto de efectivo”, “ayuda con la renta” y “cómo salir de deudas”.

Los residentes de Florida realizan 1.877 búsquedas mensuales por cada 100.000 habitantes sobre ayuda con la renta, deudas y seguros baratos (Google)
Los residentes de Florida realizan 1.877 búsquedas mensuales por cada 100.000 habitantes sobre ayuda con la renta, deudas y seguros baratos (Google)

El equipo promedió los volúmenes de búsqueda mensuales por estado y los escaló por cada 100.000 habitantes para construir el ranking nacional. El resultado ubica a Louisiana en el primer lugar, seguida de Texas y luego Florida.

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Cómo se midió el estrés financiero por estado

El patrón geográfico del estudio es uno de los resultados del estudio. Seis de los diez estados con mayor estrés financiero medido por búsquedas se concentran en el Sur de Estados Unidos:

  • Louisiana
  • Texas
  • Florida
  • Georgia
  • Alabama
  • Carolina del Sur

Wyatt McDonald, presidente de Coinfully, señaló que “lo que llama la atención de este ranking es cuán concentrada parece estar la presión en el Sur”.

El estudio de Coinfully detectó que el seguro y el costo de la vivienda concentran la mayor preocupación financiera en Florida (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
El estudio de Coinfully detectó que el seguro y el costo de la vivienda concentran la mayor preocupación financiera en Florida (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Louisiana, Texas, Florida, Georgia, Alabama y Carolina del Sur ocupan los primeros 10 puestos, lo que para McDonald indica que los hogares de esa región buscan ayuda con los costos del día a día, no con la planificación financiera a largo plazo.

Qué significa ser clase media en Florida y en Miami

Un segundo estudio, publicado por SmartAsset, citado por el diario USA Today, con datos del Censo de Estados Unidos de 2024, pone en perspectiva esos números. Para pertenecer a la clase media en Florida, un hogar debe ganar entre USD 51.823 y USD 155.470 al año, con un ingreso medio estatal de USD 77.735. El estado quedó en el puesto 26 entre los 50 estados a nivel nacional.

En Miami, los umbrales son más bajos. El piso de la clase media es USD 44.225 y el techo llega a USD 132.674, con un ingreso mediano de USD 66.337. La ciudad ocupa el puesto 76 entre las 100 más grandes del país.

Wyatt McDonald afirmó que los hogares del Sur de Estados Unidos buscan ayuda para cubrir costos del día a día y no solo para planificar a largo plazo (REUTERS)
Wyatt McDonald afirmó que los hogares del Sur de Estados Unidos buscan ayuda para cubrir costos del día a día y no solo para planificar a largo plazo (REUTERS)

Hialeah registra los rangos más bajos de Florida: entre USD 38.101 y USD 114.302, con una mediana de USD 57.151. En el otro extremo, Port St. Lucie tiene el techo más alto del estado, con USD 172.482 como límite superior de la clase media.

La brecha entre ingreso y costo de vida

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos fijó para 2026 un ingreso familiar mediano de USD 89.800 para el área metropolitana de Miami-Miami Beach-Kendall. Esa cifra supera en más de USD 23.000 el ingreso mediano real de los hogares de Miami.

Esa distancia entre el ingreso oficial de referencia y el ingreso real de los hogares ayuda a entender por qué los floridanos buscan en Google términos como “ayuda con la renta” o “seguro de auto barato” con tanta frecuencia.

El problema no es la falta de empleo en términos absolutos, sino que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos reales de vivir en el estado.

Massachusetts tiene un techo de clase media de USD 209.656 y un ingreso mediano de USD 104.828, muy por encima de cualquier ciudad de Florida.

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