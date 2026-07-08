El ejército israelí eliminó al jefe de una unidad de Nukhba que asaltó el kibutz Nirim en la masacre del 7 de octubre de 2023

El ejército israelí eliminó al jefe de una unidad de Nukhba que asaltó el kibutz Nirim en la masacre del 7 de octubre

El ejército israelí informó que eliminó a Mohammed Emad Al-Rahman Abu Taaima, jefe de una unidad de Nukhba del grupo terrorista Hamas, en un ataque aéreo en el sur de la Franja de Gaza. Abu Taaima fue identificado como uno de los responsables directos del asalto al kibutz Nirim durante la masacre del 7 de octubre de 2023. Según el comunicado militar, el objetivo dirigía emboscadas contra fuerzas israelíes y coordinaba la operatividad de nuevos ataques, así como la captación de reclutas para la organización.

“El terrorista representaba una amenaza inmediata para nuestras fuerzas que operan en el área y fue eliminado en un ataque preciso desde el aire”, señala el comunicado de las FDI publicado en la red social X.

PUBLICIDAD

El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque masivo y sorpresivo contra el sur de Israel desde la Franja de Gaza. Ese día se registró el mayor número de víctimas en la historia de Israel desde 1948, con alrededor de 1,200 muertos, en su mayoría civiles, y el secuestro de 251 personas que fueron llevadas a Gaza. La ofensiva incluyó el lanzamiento de miles de cohetes, incursiones por tierra y aire, y asaltos a comunidades y bases militares cercanas a la frontera. Uno de los episodios más graves ocurrió en el festival de música electrónica Supernova, donde cientos de asistentes fueron asesinados o capturados.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel y 251 secuestrados trasladados a Gaza. (Infobae)

Durante la operación militar en la Franja de Gaza, Abu Taaima fue considerado una amenaza inmediata para las tropas israelíes desplegadas bajo el Comando Sur. Las fuerzas armadas mantienen su presencia en la zona con el objetivo de eliminar amenazas similares y evitar nuevos ataques.

PUBLICIDAD

En el plano político, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró que la reciente disolución del Gobierno de emergencia instaurado por Hamas en Gaza busca evitar el desarme del grupo y mantener su control militar sobre el enclave. Saar advirtió que Hamas intenta replicar el modelo del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, permitiendo que un gobierno tecnócrata gestione los servicios públicos mientras conserva el control de las armas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuenta con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para lograr el control de la franja de Gaza. (AP/ARCHIVO)

Este lunes, Ismail Al Thawabta, director de la Oficina de Medios del Gobierno gazatí, anunció la disolución del Ejecutivo de emergencia de Hamas. La declaración oficial no incluyó mención alguna al brazo armado del grupo. Tanto la Junta de Paz de Estados Unidos como medios israelíes han calificado la medida como simbólica, subrayando que cualquier evaluación dependerá de acciones concretas y no de anuncios formales.

PUBLICIDAD

El plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla la creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) y exige el desarme completo de Hamás y otras facciones palestinas. Saar reiteró la postura israelí de exigir la desmilitarización total de la Franja.

Según cifras oficiales, en los últimos tres años han muerto más de 73.100 personas en Gaza por fuego israelí. La Junta de Paz estadounidense sostuvo que la prioridad debe ser satisfacer las necesidades básicas de la población civil, remarcando que las acciones en curso serán el verdadero criterio para evaluar cualquier cambio en la administración del enclave.

PUBLICIDAD