Las entradas para la Gran Feria Estatal de Nueva York 2026 ya están a la venta: precios y cómo comprarlas

La entrada individual para la Gran Feria Estatal de Nueva York cuesta USD 8 y es gratuita para mayores de 65 años y niños de 12 años o menos (Instagram: @nysfair).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que ya están a la venta las entradas y los pases de estacionamiento para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2026, un evento de 13 días que comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre con acceso a conciertos, exhibiciones agrícolas, atracciones, demostraciones en vivo, oferta gastronómica y bebidas de productores regionales y otras actividades.

Fundada en 1841, la Gran Feria del Estado de Nueva York es presentada por el gobierno estatal como la feria más antigua de Estados Unidos y una de las cinco ferias estatales mejor posicionadas del país. El recinto ferial ocupa 375 acres (aproximadamente 151 hectáreas) y opera durante todo el año como complejo de exposiciones y entretenimiento.

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Cuánto cuestan las entradas

Existen dos tipos de entradas para la Gran Feria Estatal. Por un lado, el ticket general da acceso a todo el entretenimiento del recinto, las exposiciones agrícolas, las demostraciones en vivo y la serie de conciertos Chevrolet Music Series.

Por el otro, el pase para asistentes frecuentes (“Frequent Fairgoer”) permite volver a ingresar al recinto una vez al día, todos los días que dure el evento. Este es intransferible y solo puede comprarse por internet.

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La entrada individual cuesta USD 8 y es gratuita para las personas mayores de 65 años y los niños de 12 años o menos. La modalidad para asistentes frecuentes se ofrece por USD 25. El estacionamiento tiene un precio de USD 12 por vehículo.

Con las tarifas extras, el costo total de cada boleto será:

Entrada general: USD 8,32 por entrada (USD 8 de entrada, 14 centavos de tarifa por boleto y 18 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

Pase de Visitante Frecuente : USD 25,70 (USD 25 por el pase, 14 centavos de tarifa por boleto y 56 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

Estacionamiento: USD 12,41 por vehículo (USD 12 de estacionamiento, 14 centavos de tarifa por boleto y 27 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

Las entradas anticipadas para la zona de atracciones Midway, operada por Wade Shows, todavía no están disponibles y saldrán a la venta en las próximas semanas.

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La entrada general de la Gran Feria Estatal de Nueva York incluye el acceso a exposiciones, entretenimiento y a la serie de conciertos Chevrolet Music Series (Instagram: @nysfair).

Cómo adquirir las entradas

Los visitantes tienen tres vías de compra: en línea a través del sitio oficial, por teléfono y en persona entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre. Para comprar telefónicamente se debe hacerlo a través de la línea gratuita de Etix, al 1-800-514-3849. El horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 y los domingos de 12:00 a 20:00.

A partir del miércoles 26 de agosto habrá quioscos en todas las puertas para la compra electrónica de entradas. A su vez, se colocarán códigos QR en los accesos y en los estacionamientos para que los asistentes puedan comprar desde sus teléfonos.

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El predio contará con cajeros automáticos de conversión inversa para transformar efectivo en una tarjeta utilizable. En los estacionamientos también se aceptarán pagos con tarjeta de crédito o débito, pero no se admitirá EZPass Plus.

Horarios de la feria, accesos, estacionamientos y transporte

La Gran Feria Estatal de Nueva York funcionará de 9:00 a 23:00 todos los días, salvo el 7 de septiembre, cuando cerrará a las 21:00. Las puertas de ingreso abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 21:00, excepto el Día del Trabajo, cuando ya no se permitirá el ingreso después de las 20:00.

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El estacionamiento Orange abrirá a las 9:00 cada día. Los estacionamientos Brown, Pink y Gray comenzarán a operar a las 6:00, y el de Willis Avenue se utilizará en las jornadas de mayor concurrencia.

Los conductores deberán mostrar su boleto de estacionamiento al ingresar, ya sea en formato digital o impreso. Para moverse dentro del recinto, habrá tranvías con recorrido en herradura y siete paradas activas de 9:00 a 22:00; el 7 de septiembre dejarán de funcionar una hora antes.

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El sistema Park-N-Ride de Centro conectará varios puntos con la Gran Feria Estatal de Nueva York y ofrecerá tarifas diferenciadas para adultos, mayores, niños y personas con discapacidad (Instagram: @nysfair).

Habrá un servicio específico para personas con discapacidad que conectará el estacionamiento accesible Gray, ubicado frente a la Puerta 10, con la parada de tranvía número tres, situada en la entrada trasera del Edificio de Horticultura. Ese servicio funcionará de 9:00 a 23:00 todos los días.

El sistema Park-N-Ride de Centro ofrecerá traslados desde Centro Transit Hub, Long Branch Park y Destiny USA hasta el recinto ferial. La tarifa será de USD 1 por trayecto para adultos y de 50 centavos para personas mayores, niños de seis a nueve años y personas con discapacidad, con último autobús de salida desde la feria a las 23:15 y horario reducido después de las 21:00 el 7 de septiembre.

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