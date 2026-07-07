Estados Unidos

Las entradas para la Gran Feria Estatal de Nueva York 2026 ya están a la venta: precios y cómo comprarlas

El evento se realizará durante 13 días, entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre, e incluirá conciertos, exhibiciones agrícolas, demostraciones en vivo, atracciones y gastronomía de productores regionales, entre otras actividades

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Una noria con luces multicolor y un carrusel de sillas voladoras con luces rojas y azules, ambos girando y creando estelas de luz en la oscuridad
La entrada individual para la Gran Feria Estatal de Nueva York cuesta USD 8 y es gratuita para mayores de 65 años y niños de 12 años o menos (Instagram: @nysfair).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que ya están a la venta las entradas y los pases de estacionamiento para la Gran Feria Estatal de Nueva York de 2026, un evento de 13 días que comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre con acceso a conciertos, exhibiciones agrícolas, atracciones, demostraciones en vivo, oferta gastronómica y bebidas de productores regionales y otras actividades.

Fundada en 1841, la Gran Feria del Estado de Nueva York es presentada por el gobierno estatal como la feria más antigua de Estados Unidos y una de las cinco ferias estatales mejor posicionadas del país. El recinto ferial ocupa 375 acres (aproximadamente 151 hectáreas) y opera durante todo el año como complejo de exposiciones y entretenimiento.

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Cuánto cuestan las entradas

Existen dos tipos de entradas para la Gran Feria Estatal. Por un lado, el ticket general da acceso a todo el entretenimiento del recinto, las exposiciones agrícolas, las demostraciones en vivo y la serie de conciertos Chevrolet Music Series.

Por el otro, el pase para asistentes frecuentes (“Frequent Fairgoer”) permite volver a ingresar al recinto una vez al día, todos los días que dure el evento. Este es intransferible y solo puede comprarse por internet.

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La entrada individual cuesta USD 8 y es gratuita para las personas mayores de 65 años y los niños de 12 años o menos. La modalidad para asistentes frecuentes se ofrece por USD 25. El estacionamiento tiene un precio de USD 12 por vehículo.

Con las tarifas extras, el costo total de cada boleto será:

  • Entrada general: USD 8,32 por entrada (USD 8 de entrada, 14 centavos de tarifa por boleto y 18 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)
  • Pase de Visitante Frecuente: USD 25,70 (USD 25 por el pase, 14 centavos de tarifa por boleto y 56 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)
  • Estacionamiento: USD 12,41 por vehículo (USD 12 de estacionamiento, 14 centavos de tarifa por boleto y 27 centavos de tarifa de procesamiento con tarjeta de crédito)

Las entradas anticipadas para la zona de atracciones Midway, operada por Wade Shows, todavía no están disponibles y saldrán a la venta en las próximas semanas.

Rueda de la fortuna con luces rojas, blancas y azules; cielo nocturno azul oscuro; siluetas de personas; letrero luminoso parcial
La entrada general de la Gran Feria Estatal de Nueva York incluye el acceso a exposiciones, entretenimiento y a la serie de conciertos Chevrolet Music Series (Instagram: @nysfair).

Cómo adquirir las entradas

Los visitantes tienen tres vías de compra: en línea a través del sitio oficial, por teléfono y en persona entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre. Para comprar telefónicamente se debe hacerlo a través de la línea gratuita de Etix, al 1-800-514-3849. El horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 y los domingos de 12:00 a 20:00.

A partir del miércoles 26 de agosto habrá quioscos en todas las puertas para la compra electrónica de entradas. A su vez, se colocarán códigos QR en los accesos y en los estacionamientos para que los asistentes puedan comprar desde sus teléfonos.

El predio contará con cajeros automáticos de conversión inversa para transformar efectivo en una tarjeta utilizable. En los estacionamientos también se aceptarán pagos con tarjeta de crédito o débito, pero no se admitirá EZPass Plus.

Horarios de la feria, accesos, estacionamientos y transporte

La Gran Feria Estatal de Nueva York funcionará de 9:00 a 23:00 todos los días, salvo el 7 de septiembre, cuando cerrará a las 21:00. Las puertas de ingreso abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 21:00, excepto el Día del Trabajo, cuando ya no se permitirá el ingreso después de las 20:00.

El estacionamiento Orange abrirá a las 9:00 cada día. Los estacionamientos Brown, Pink y Gray comenzarán a operar a las 6:00, y el de Willis Avenue se utilizará en las jornadas de mayor concurrencia.

Los conductores deberán mostrar su boleto de estacionamiento al ingresar, ya sea en formato digital o impreso. Para moverse dentro del recinto, habrá tranvías con recorrido en herradura y siete paradas activas de 9:00 a 22:00; el 7 de septiembre dejarán de funcionar una hora antes.

Autobús azul estacionado frente a una entrada que dice Gran Feria Estatal de Nueva York, con personas, banderas y árboles
El sistema Park-N-Ride de Centro conectará varios puntos con la Gran Feria Estatal de Nueva York y ofrecerá tarifas diferenciadas para adultos, mayores, niños y personas con discapacidad (Instagram: @nysfair).

Habrá un servicio específico para personas con discapacidad que conectará el estacionamiento accesible Gray, ubicado frente a la Puerta 10, con la parada de tranvía número tres, situada en la entrada trasera del Edificio de Horticultura. Ese servicio funcionará de 9:00 a 23:00 todos los días.

El sistema Park-N-Ride de Centro ofrecerá traslados desde Centro Transit Hub, Long Branch Park y Destiny USA hasta el recinto ferial. La tarifa será de USD 1 por trayecto para adultos y de 50 centavos para personas mayores, niños de seis a nueve años y personas con discapacidad, con último autobús de salida desde la feria a las 23:15 y horario reducido después de las 21:00 el 7 de septiembre.

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