Estados Unidos

Todo sucede a la vez en Nueva York: del Mundial a la boda de Taylor Swift y los fuegos artificiales del 4 de julio

En medio de una ola de calor, la ciudad atraviesa días de intensa actividad debido al aumento de visitantes, el operativo de seguridad y la coincidencia de eventos deportivos, culturales y festivos

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Calle de ciudad con edificios altos, taxis, personas con banderas, fuegos artificiales, globos, una pareja nupcial en azotea y pantalla de felicitación.
El Mundial de fútbol reforzó la euforia en Nueva York con hinchas internacionales en bares, calles y puntos emblemáticos como Times Square (Imagen Ilustrativa Infobae).

Nueva York está en su punto de ebullición este fin de semana y reunirá deporte, turismo, festejos patrios y cultura pop. La ciudad vive, al mismo tiempo, la resaca del título de los New York Knicks, la llegada de aficionados por la Copa del Mundo, los preparativos del 4 de julio y la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, según Associated Press y Reuters.

En paralelo, la ciudad experimenta una ola de calor que llevó los termómetros a 100 grados Fahrenheit (38 °C). La última ocasión en que Central Park alcanzó este nivel fue el 18 de julio de 2012 e igualó su récord diario establecido en 1966, precisó The New York Times.

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Campanas de boda: Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

Pese a contraer matrimonio en una ceremonia privada, en presencia de un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs celebran en este momento su alianza en una fiesta para más de 1.000 invitados en el Madison Square Garden.

Un supuesto cronograma citado por CBS News indicó que los invitados fueron citados a partir de las 15:30 para un cóctel en el vestíbulo del sexto piso, que comenzó a las 16:00. La ceremonia principal en la pista del estadio estaba prevista para las 17:30 y la recepción iniciaría a las 18:30. Se prevé que dure hasta las 2:00 del día siguiente.

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Para el evento, la pareja ha preparado un escenario de grandes dimensiones dentro del recinto y está prevista la participación de artistas musicales.

Taylor Swift y Travis Kelce celebran su boda en el Madison Square Garden con una fiesta para más de 1.000 invitados tras una ceremonia privada (AP Foto/John Locher).
Taylor Swift y Travis Kelce celebran su boda en el Madison Square Garden con una fiesta para más de 1.000 invitados tras una ceremonia privada (AP Foto/John Locher).

Por su parte, la Policía de Nueva York implementó un operativo especial en torno al recinto, con restricciones de estacionamiento en la West 33rd desde el jueves a las 23:15 y cierres de calles desde la tarde del viernes.

Entre las zonas afectadas se incluyen la Séptima Avenida entre las calles 30 y 34, la West 33rd, así como las calles 32 y 31 Oeste entre la Sexta y la Séptima Avenida, además de un tramo de la West 31st entre la Séptima y la Octava Avenida.

Las restricciones también alcanzan a los peatones, que no pueden transitar por el lado oeste de la Séptima Avenida entre las calles 31 y 34, ni por la Calle 33 Oeste entre la Séptima y la Octava Avenida. El acceso se controla en el lado este de la Octava Avenida y en varios tramos de las calles 31, 32 y 33 Oeste. Se permite el ingreso solo a personas autorizadas.

Hasta el momento, un representante de la cantante confirmó a People que la pareja dijo el “sí, acepto” a las 19:30 dentro del Madison Square Garden. El mismo representante detalló que el vestuario nupcial quedó a cargo de Christian Dior Haute Couture, con diseños de Jonathan Anderson, en colaboración con la pareja.

Una pantalla muestra un mensaje que hace referencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en las afueras del Madison Square Garden (REUTERS/Adam Gray).
Una pantalla muestra un mensaje que hace referencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en las afueras del Madison Square Garden (REUTERS/Adam Gray).

Lo deportivo llena el calendario de la ciudad

El reciente título de los New York Knicks en la NBA, el primero en 53 años, impulsó manifestaciones públicas de alegría en distintos barrios. El desfile en honor al equipo y la afluencia masiva a la zona de Broadway evidenciaron el impacto del logro después de más de medio siglo de espera, detalló Associated Press.

El cronograma deportivo incluye la presencia de equipos como Noruega, Brasil, Paraguay, Cabo Verde y Congo, que han encontrado apoyo tanto de turistas como de residentes. Los partidos en el cercano estado de Nueva Jersey contribuyen a la afluencia de visitantes y al dinamismo en bares, plazas y zonas comerciales de la ciudad.

La agencia de noticias Associated Press describió Times Square y otras zonas de la ciudad tomadas por aficionados de distintos países, entre ellos Cabo Verde, Paraguay y Congo.

El agente inmobiliario de Manhattan Steven Gottlieb afirmó: “Hay electricidad en el aire. Muchos tenemos una relación de amor-odio con la ciudad de Nueva York, pero ahora mismo hay mucho que amar”.

Con lo mismo coincidió Dallas Short, publicista de Manhattan, que expresó: “Es fácil sentirse solo en la gran ciudad, pero todos nos sentimos un poco más cerca ahora”. En la misma entrevista agregó: “Ahora mismo, cualquier cosa parece posible y alcanzable”.

Los partidos vinculados a la Copa del Mundo en Nueva Jersey atraen a aficionados de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Cabo Verde, Congo y Noruega (REUTERS/Carolina Herrera).
Los partidos vinculados a la Copa del Mundo en Nueva Jersey atraen a aficionados de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Cabo Verde, Congo y Noruega (REUTERS/Carolina Herrera).

Por si era poco, también es el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos

La tradicional bajada de la bola en Times Square tendrá este año un uso inédito en sus 120 años de historia: no servirá para recibir el Año Nuevo, sino para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. El descenso de la esfera se repetirá a medianoche según cada zona horaria: a las 00:00 EST y, después, a la 1:00, 2:00, 3:00 y 4:00, además de a las 6:00 y 7:00, en referencia a las zonas del Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska, Hawái y Samoa.

De acuerdo con The New York Times, entre las festividades más esperadas en la ciudad se encuentran los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, que se verán sobre el puente de Brooklyn, la parte baja del East River y la parte baja del río Hudson.

Por otro lado, el evento Sail4th 250 incluirá un desfile internacional de grandes veleros, una revista naval y una revista aérea, en un programa que se extenderá durante una semana, señaló CBS News New York.

Asimismo, la gobernadora Kathy Hochul anunció que 17 lugares emblemáticos del estado de Nueva York se iluminarán de rojo, blanco y azul esta noche. Estos son:

  • 1WTC
  • Puente del gobernador Mario M. Cuomo
  • Puente de Kosciuszko
  • El edificio H. Carl McCall de la SUNY
  • Edificio de Educación Estatal
  • Edificio de Oficinas Estatales Alfred E. Smith
  • Plaza del Estado del Imperio
  • Recinto ferial estatal – Puerta principal y centro de exposiciones
  • Cataratas del Niágara
  • El puente “Franklin D. Roosevelt” sobre el río Hudson
  • Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square
  • Puerta de entrada al Aeropuerto Internacional de Albany
  • Centro Olímpico de Lake Placid
  • MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station
  • Puente levadizo de Fairport sobre el canal Erie
  • Estación de tren Moynihan
  • Faro de la isla Roosevelt
Nueva York recibirá a 20.000 marineros, unos 80 barcos, 40 grandes veleros, 32 buques de guerra y 200 aeronaves militares para Sail4th 250 (REUTERS/Eduardo Munoz).
Nueva York recibirá a 20.000 marineros, unos 80 barcos, 40 grandes veleros, 32 buques de guerra y 200 aeronaves militares para Sail4th 250 (REUTERS/Eduardo Munoz).

La ola de calor añade tensión a un fin de semana cargado

El clima amenaza con complicar buena parte de la agenda neoyorquina. El jueves por la mañana, la temperatura superó los 38 °C en el Aeropuerto John F. Kennedy e igualó el récord máximo establecido en 1966, informó ABC7 New York.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de calor y humedad hasta el feriado de la Independencia. El organismo también alertó sobre tormentas fuertes repentinas hasta la noche del sábado, una posible complicación para la 50 edición de los fuegos artificiales de Macy’s.

Mamdani declaró ante la prensa que “estas temperaturas son extraordinarias”. El alcalde también promovió la apertura de las piscinas públicas al aire libre e incluso saltó a una piscina municipal vestido de traje y corbata.

Se recomienda a los residentes tomar agua con frecuencia, evitar permanecer fuera de casa durante las horas de mayor temperatura y prestar atención a posibles señales de malestar asociadas al calor. Además, se sugiere cuidar a personas en situación de riesgo y a las mascotas mientras persista el clima extremo, reportó ABC7 New York.

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