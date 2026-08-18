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Una madre de Florida es arrestada por verter cera caliente sobre sus hijas y causar un incendio en la cocina

La mujer, de 26 años, publicó videos de los hechos en su perfil de Instagram y ahora enfrenta cargos por provocar fuego intencionalmente, abuso infantil y negligencia infantil

Una madre de 26 años fue detenida en Miami tras ser acusada de arrojar cera derretida sobre sus dos hijas pequeñas dentro de su vivienda. El caso, que también involucra un incendio provocado en la cocina, derivó en cargos por abuso infantil, negligencia e incendio intencional (Instagram: @melizacsanchez).
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En Miami-Dade, Florida, las autoridades acusaron a una madre de 26 años de provocar un incendio en su casa y de verter cera caliente sobre sus dos hijas menores. La acusada, identificada como Meliza Campos-Sanchez, enfrenta cargos por incendio premeditado en primer grado, abuso infantil y negligencia infantil.

De acuerdo con People, el caso comenzó el 16 de agosto, cuando equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a la vivienda por un incendio en la cocina. Un perito concluyó que el foco había sido intencional y que, para iniciarlo, se usaron una llama abierta, líquidos inflamables y materiales combustibles.

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En la inspección de la vivienda, los agentes encontraron materiales quemados y daños menores en la parte central del piso de baldosas de la cocina. La documentación judicial también menciona una máscara plateada, un encendedor rojo y una botella plástica con un líquido transparente que sería alcohol, indicó FOX 17.

Posteriormente, los investigadores descubrieron dos videos publicados en la cuenta de Instagram de Campos-Sanchez. En uno de ellos, la mujer aparecía con velas encendidas y vertía cera derretida sobre su propia pierna y sobre las manos de sus hijas.

En el otro, se la veía con una máscara plateada mientras se arrojaba cera caliente sobre el pecho; luego, rociaba un líquido sobre ropa en el piso de la cocina y, después, la prendía fuego con un encendedor.

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Retrato de una mujer joven con cabello oscuro y mechas claras, mirando al frente, sobre un fondo gris liso
Un juez ordenó que Meliza Campos-Sanchez no tenga contacto con sus hijas y dispuso su detención sin derecho a fianza (Miami-Dade Sheriff's Office).

La situación familiar y la intervención policial

El esposo de la acusada, Yusniel Cue, declaró que la pareja atravesaba problemas matrimoniales y que él llevaba cerca de una semana en la casa de sus padres. Su esposa permanecía en la vivienda con las niñas.

Cue afirmó que se enteró de los videos tras recibir el llamado de una amiga de Campos-Sanchez, quien le pidió que se comunicara con la policía. Cuando llegó al domicilio, agentes de la oficina del sheriff y personal de bomberos ya estaban en el lugar.

El hombre quedó a cargo de sus hijas y la mujer fue trasladada a un hospital. Más tarde, un oficial acudió al centro de salud, pero estaba sedada y no pudo ser entrevistada.

La hija mayor contó a los investigadores que ella y su hermana estaban en el lavadero contiguo a la cocina después del almuerzo cuando vieron a su madre prender fuego a ropa tirada en el suelo, bailar y arrojar una taza de vidrio. La niña declaró que luego su madre apagó las llamas con un recipiente con agua.

Luego, agregó que más tarde su madre las llevó a la cocina y comenzó a verter cera caliente de velas encendidas sobre sí misma y sobre ambas hermanas, precisó People.

Mujer con gafas sosteniendo una vela encendida, dos niñas con caras difuminadas junto a gabinetes de cocina en un interior
Los investigadores hallaron videos en Instagram en los que Campos-Sanchez vertía cera caliente sobre sus hijas menores y sobre sí misma (Captura de video: @melizacsanchez).

La comparecencia ante el juez y la decisión sobre su detención

Según NBC 6 News, la acusada compareció ante un juez y recibió la orden de no tener contacto con sus hijas. Durante la audiencia, su esposo expresó su preocupación por las niñas y por la salud mental de su esposa.

A su vez, Cue relató a los investigadores que, en otro incidente, la madre de sus hijas había atado una cuerda en las vigas del patio trasero de la vivienda en un intento de quitarse la vida.

Tras la imputación de los cargos, el magistrado resolvió que quede detenida sin derecho a fianza y fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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