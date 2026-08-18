El Banco de la Reserva Federal de Nueva York detecta morosidad elevada en tarjetas y autos

La Reserva Federal de Nueva York informó que en el segundo trimestre de 2026 mejoró la morosidad agregada de los hogares, aunque las nuevas moras en préstamos para autos y tarjetas de crédito siguieron altas (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

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La Reserva Federal de Nueva York informó que en el segundo trimestre de 2026 mejoró la morosidad agregada de los hogares, aunque los nuevas moras en préstamos para autos y tarjetas de crédito siguieron altos o subieron levemente.

Según Fox Business, 4,7% de la deuda pendiente estuvo en alguna etapa de mora. Los ingresos en mora grave (atrasos de 90 días o más) se mantuvieron relativamente estables en el último año, aunque con una ligera suba en varios productos.

Las tarjetas de crédito registraron el mayor atraso, con deudas superiores a 30 días en torno al 9% de los saldos, frente al 8% en préstamos para autos y 4% en hipotecas.

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Joelle Scally, asesora de política económica del banco, dijo a Fox Business: “las tasas de morosidad en la mayoría de los productos se han mantenido estables durante los últimos dos años”.

Añadió: “Aun así, las nuevas moras en préstamos para autos y tarjetas de crédito siguen en niveles elevados, una tendencia que seguiremos monitoreando”.

El 4,7% de la deuda pendiente de los hogares estuvo en alguna etapa de mora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moras graves subieron en tarjetas, autos e hipotecas

En la comparación interanual, la proporción de deuda de tarjetas que ingresó en mora grave aumentó de 6,93% a 6,97% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. En los préstamos para autos, ese indicador pasó de 2,93% a 3%.

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Las hipotecas también mostraron un alza. La porción que ingresó en mora grave avanzó de 1,29% a 1,52% en ese mismo lapso, de acuerdo con la Reserva Federal de Nueva York.

El informe distinguió entre los flujos de nueva morosidad y el volumen acumulado de deudas viejas ya castigadas. En tarjetas, si se excluyen las deudas ya dadas de baja contablemente, las nuevas moras se ubicaron cerca del 3% de los saldos desde 2024 y la medición más reciente fue de 2,95%.

La publicación señaló además que la deuda de tarjetas que alcanzó los 90 días de atraso representó 6,97% del saldo en el trimestre relevado. Dentro de ese universo, la porción con atrasos superiores a 90 días fue de 2,3%.

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En el caso de los préstamos para autos, el movimiento interanual también fue al alza, aunque de magnitud acotada.

Los préstamos para autos registraron un 8% de deuda con más de 30 días de atraso, mientras que las hipotecas marcaron un 4% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato acompañó la idea central del reporte: la presión no se concentró solo en el volumen total de deuda en mora, sino en la entrada de nuevos atrasos y en la persistencia de niveles altos en los segmentos más sensibles del consumo.

El impacto de las deudas antiguas y el caso de los préstamos estudiantiles

Los préstamos estudiantiles aparecieron como una excepción dentro del panorama general. El banco indicó que la reanudación del registro de deuda estudiantil en incumplimiento introdujo distorsiones luego del fin de la pausa aplicada durante la pandemia sobre los impagos.

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En su análisis, la entidad sostuvo que entre el tercer trimestre de 2022 y el primero de 2026 el porcentaje de saldos de tarjetas con más de 90 días de mora subió de 7,6% a 12,8%.

Ese dato de stock, explicó el banco, incluyó deudas castigadas, por lo que no reflejó de la misma manera la evolución de los nuevos incumplimientos.

Las tarjetas de crédito concentraron los mayores atrasos, con deuda de más de 30 días de mora cerca del 9% de los saldos pendientes desde 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economistas de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que “la tasa de morosidad acumulada está aumentando por un conjunto de deudas antiguas ya dadas de baja que los prestamistas han estado reportando durante períodos más largos, más que por un deterioro fundamental en la incidencia de la morosidad”.

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El reporte buscó separar lo que ocurre en el flujo de nuevos atrasos de la foto del stock total.

Esa diferencia resultó clave para leer el cuadro general: mientras la morosidad agregada mostró una mejora, los atrasos recientes en tarjetas y autos se mantuvieron en una zona de alerta para los analistas del banco y para el mercado, por su vínculo directo con el consumo de los hogares.