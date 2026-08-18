El Organismo Atómico de la ONU halló varias toneladas de material nuclear en Siria: las someterá a control internacional

El OIEA confirmó en Siria el hallazgo de varias toneladas de material nuclear en una instalación no declarada previamente.

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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que sus inspectores localizaron varias toneladas de material nuclear en una instalación no declarada previamente por Siria. El director general de la agencia, Rafael Grossi, explicó que el material será identificado, contabilizado y sometido al sistema internacional de salvaguardias.

Grossi realizó el anuncio durante una visita a Damasco, donde mantuvo reuniones con las nuevas autoridades sirias. Según explicó, los inspectores acudieron a dos emplazamientos: uno situado en Deir Ezzor, en el este del país, y otro relacionado con el material que Siria comunicó recientemente al organismo.

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“Estamos hablando de unas pocas toneladas de material nuclear que podrían ser utilizadas indebidamente”, afirmó Grossi. El funcionario agregó que el objetivo inmediato es garantizar su control y evitar cualquier utilización que se aparte de fines pacíficos.

El Gobierno sirio había informado formalmente al OIEA el 17 de julio sobre la existencia del material. El ministro de Exteriores, Asaad al-Shaibani, explicó que la declaración se produjo por iniciativa de las autoridades actuales y que los materiales forman parte de instalaciones heredadas del régimen de Bashar al-Assad.

Rafael Grossi anunció en Damasco que el material nuclear será identificado, contabilizado y sometido al sistema internacional de salvaguardias. (OIEA)

Shaibani aseguró que las evaluaciones técnicas realizadas hasta ahora no detectaron un peligro asociado al material. “Permanecerá bajo custodia siria y estará sujeto al sistema de salvaguardias de la agencia”, declaró durante la conferencia conjunta con Grossi.

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El acuerdo implica que Siria conservará físicamente los materiales, pero permitirá al OIEA supervisar su inventario y verificar que no sean desviados hacia actividades prohibidas. Equipos sirios y especialistas internacionales trabajarán además en las condiciones necesarias para garantizar su almacenamiento seguro.

El hallazgo está estrechamente relacionado con una investigación que el organismo internacional mantiene desde hace años sobre las actividades nucleares sirias. El principal punto de interés es Deir Ezzor, donde se encontraba una instalación que fue destruida por un ataque aéreo israelí en septiembre de 2007.

La existencia de ese complejo permaneció durante años rodeada de secretismo. Posteriormente, Estados Unidos acusó a Siria de haber desarrollado allí un reactor nuclear clandestino y sostuvo que el proyecto había recibido asistencia de Corea del Norte.

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La investigación del OIEA sobre las actividades nucleares sirias vuelve a centrarse en Deir Ezzor, donde Israel destruyó una instalación en 2007. (REUTERS)

En 2011, la Junta de Gobernadores del OIEA concluyó que Siria había incumplido sus obligaciones de salvaguardias por no haber declarado la construcción del reactor y por no proporcionar la información necesaria para esclarecer sus actividades. La agencia determinó que el edificio destruido en Deir Ezzor había sido “muy probablemente” un reactor nuclear que debía haber sido declarado.

El acceso de los inspectores sirvió para reactivar una investigación que permanecía estancada durante años. En 2024, la agencia pudo visitar emplazamientos relacionados con Deir Ezzor y tomar muestras ambientales. Los análisis posteriores detectaron partículas de uranio de origen antropogénico, lo que llevó al organismo a mantener abiertas sus preguntas sobre el antiguo programa.

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La situación comenzó a cambiar con el acercamiento entre el OIEA y las nuevas autoridades sirias. Grossi destacó que la cooperación permitió ampliar el acceso de los inspectores a instalaciones vinculadas con las actividades del pasado.

“Estamos empezando a pasar página, y pasar página no significa olvidar el pasado”, sostuvo el director general del organismo.

La agencia busca ahora establecer con precisión el origen, composición y utilización prevista del material encontrado. También deberá determinar si existe alguna relación directa entre esas reservas y el antiguo proyecto de Deir Ezzor.

El OIEA busca determinar el origen y la composición del material nuclear hallado en Siria y establecer si tiene relación con el antiguo proyecto de Deir Ezzor.

Grossi señaló que resolver las cuestiones pendientes permitirá avanzar hacia una etapa en la que la cooperación nuclear siria pueda concentrarse en aplicaciones civiles. Entre ellas mencionó la energía, la medicina, la alimentación y la gestión del agua.

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La investigación continuará bajo supervisión internacional mientras Siria mantiene la custodia de los materiales. Para el OIEA, el objetivo central será garantizar que todo el material nuclear existente en el país pueda ser identificado y permanezca destinado exclusivamente a usos pacíficos.