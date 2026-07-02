Desfile náutico Sail4th 250 en Nueva York: cómo será y dónde seguir la transmisión en directo

La Guardia Costera de Estados Unidos impondrá restricciones en las vías navegables de Nueva York hasta el 9 de julio y el operativo de seguridad incluirá vigilancia con drones (REUTERS/Eduardo Munoz).

El evento Sail4th 250 en Nueva York celebrará los 250 años de Estados Unidos con desfile internacional de grandes veleros, revista naval y revista aérea, en un programa completo que se extenderá durante una semana. Según CBS News New York, se espera la asistencia de 6 millones de espectadores.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó en una conferencia de prensa en el Museo South Street Seaport: “Verán una Nueva York como nunca antes la han visto. Debemos recordar que, durante 250 años, Estados Unidos ha sido un faro de esperanza para el resto del mundo, y aquí, en la ciudad de Nueva York, siempre ha brillado con más fuerza”.

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La Guardia Costera de Estados Unidos impondrá múltiples restricciones en las vías navegables de la zona hasta el 9 de julio. La gobernadora también anunció que habrá medidas reforzadas de seguridad, entre ellas vigilancia con drone, reportó CBS New New York.

Cómo será el desfile marítimo y aéreo en Nueva York

De acuerdo con ABC 7 New York, el espectáculo contará con 40 embarcaciones de diferentes naciones que recorrerán desde el puente Verrazzano hasta el puente George Washington y arribarán en muelles repartidos en 15 millas (24 kilómetros).

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En total participarán unos 20.000 marineros, 80 barcos, 40 veleros de gran tamaño y alrededor de 32 buques de guerra. A su vez, habrá casi 200 aeronaves militares que cruzarán el cielo de Nueva York. Entre las embarcaciones, se espera la presencia del portaaviones USS Nimitz, uno de los más importantes de la flota estadounidense, precisó el mismo medio.

La celebración de Sail4th 250 comenzará con la llegada de la principal flota militar y aérea a Nueva York el viernes 3 de julio. El programa se abrirá a partir de las 13:00 en el East River, con unas dos docenas de embarcaciones de clase B, o de tamaño mediano, que transitarán por el canal, indicó CBS News New York.

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Nueva York recibirá a 20.000 marineros, unos 80 barcos, 40 grandes veleros, 32 buques de guerra y 200 aeronaves militares (REUTERS/Eduardo Munoz).

El 4 de julio, el guardacostas Eagle encabezará la jornada y los barcos seguirán un orden alfabético. Ese día tendrá lugar la Revista Naval Internacional, con más de 50 buques navales de Estados Unidos y aliados fondeados en el río Hudson, mientras un buque de guerra estadounidense navegará hacia el sur desde el puente George Washington para rendir homenaje a la formación.

Además, se realizará el Desfile Internacional de Vela, que recorrerá 16 millas (25 kilómetros) desde una zona próxima a Sandy Hook, en Nueva Jersey, hasta el puente George Washington, con 48 grandes veleros de 20 países extranjeros y un saludo a la Estatua de la Libertad. La revista aérea incluirá a los Blue Angels al frente de más de 100 aeronaves estadounidenses e internacionales, informó NBC News.

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Las celebraciones continuarán hasta el 8 de julio, con un programa que incluye navegaciones a bordo de los cruceros Bateaux New York y Grande Mariner, visitas guiadas a veleros y una regata por la “Copa de las Cinco Hermanas”.

La Revista Naval Internacional en el río Hudson incluirá más de 50 buques navales de Estados Unidos y aliados, mientras el Desfile Internacional de Vela sumará un saludo a la Estatua de la Libertad (REUTERS/Eduardo Munoz).

Cuándo y dónde ver la cobertura de Sail4th 250

El canal NBC News tendrá una transmisión exclusiva que comenzará a las 7:00 ET/6:00 CT/4:00 PT del sábado 4 de julio. La cadena emitirá seis horas en directo desde Governors Island.

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La cobertura podrá verse por NBC, Peacock, NBC News NOW y el canal gratuito de streaming de esa estación de NBC. Los conductores del especial serán Savannah Guthrie y Craig Melvin.

La cadena planea un despliegue técnico con decenas de cámaras para cubrir el espectáculo. Los equipos se ubicarán en ambos márgenes del río Hudson, en sitios emblemáticos de Nueva York y a bordo de varias embarcaciones. La transmisión sumará tomas aéreas con drones, un helicóptero y un dirigible.

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Después, la estación ofrecerá un programa de resúmenes de Sail4th 250 a las 19:00 ET, antes de las transmisiones de los fuegos artificiales de Macy’s en NBC y Peacock.