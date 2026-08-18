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Wall Street cerró en rojo presionado por los altos precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro

El Nasdaq lideró las pérdidas entre los principales índices estadounidenses, mientras Nvidia, Intel y otras compañías tecnológicas sufrieron fuertes retrocesos

Wall Street cerró con pérdidas por la suba de los bonos del Tesoro, el alza del petróleo y el temor a más inflación por la guerra entre Estados Unidos e Irán. (EFE/Justin Lane)
Wall Street cerró con pérdidas por la suba de los bonos del Tesoro, el alza del petróleo y el temor a más inflación por la guerra entre Estados Unidos e Irán. (EFE/Justin Lane)
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Wall Street terminó este martes con fuertes pérdidas, en una jornada marcada por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la persistencia de los precios elevados del petróleo. El mercado teme que la prolongación de la guerra entre Estados Unidos e Irán termine trasladándose a la inflación y complique las perspectivas de las tasas de interés.

El Dow Jones cayó 0,22% y terminó en 53.343 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,69%, hasta las 7.691 unidades. El Nasdaq, que concentra a las principales compañías tecnológicas, fue el más perjudicado: perdió 1,33% y cerró en 26.289 puntos.

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La baja extendió a tres las sesiones consecutivas de pérdidas para los principales índices de Nueva York, después de que las acciones hubieran alcanzado o se hubieran aproximado a máximos históricos durante la semana anterior. El deterioro se concentró especialmente en las empresas tecnológicas, más sensibles a los cambios en el costo del financiamiento.

Entre las compañías que más retrocedieron estuvieron Western Digital, con una caída cercana al 7%, Sandisk, que perdió alrededor de 9%, y Marvell Technology, que bajó aproximadamente 8%. Nvidia también terminó con pérdidas superiores al 2%, mientras Intel cedió cerca de 7%.

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Los principales índices de Nueva York encadenaron tres sesiones en baja tras los máximos recientes, con presión concentrada en las tecnológicas. (REUTERS/Andrew Kelly//File Photo)
Los principales índices de Nueva York encadenaron tres sesiones en baja tras los máximos recientes, con presión concentrada en las tecnológicas. (REUTERS/Andrew Kelly//File Photo)

El comportamiento de las acciones estuvo estrechamente vinculado al mercado de deuda. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años superó el 4,70%, un nivel que no se observaba desde 2007. El título a 30 años llegó a mantener un rendimiento de 5,28%, todavía cerca de máximos que no se registraban desde hacía casi dos décadas.

Cuando los rendimientos de los bonos aumentan, el costo de endeudamiento también tiende a subir. Esto afecta tanto a los consumidores que recurren al crédito como a las compañías que necesitan financiar inversiones. El impacto es particularmente relevante para las empresas tecnológicas que destinan grandes cantidades de capital a proyectos vinculados con inteligencia artificial.

Neil Wilson, estratega de inversiones de Saxo UK, advirtió que un incremento pronunciado de los rendimientos de la deuda pública puede comenzar a afectar las valoraciones bursátiles. “Una parte significativa del problema en el muy corto plazo es el petróleo y los precios de la energía”, señaló.

El Nasdaq lideró las caídas en Wall Street con una baja de 1,33%, mientras el S&P 500 retrocedió 0,69% y el Dow Jones cedió 0,22%. (EFE/Sarah Yenesel)
El Nasdaq lideró las caídas en Wall Street con una baja de 1,33%, mientras el S&P 500 retrocedió 0,69% y el Dow Jones cedió 0,22%. (EFE/Sarah Yenesel)

El otro factor de presión fue el crudo. El petróleo de Texas (WTI) avanzó 0,52% y cerró en 84,94 dólares por barril, mientras que el Brent permaneció por encima de los 90 dólares. El encarecimiento de la energía genera preocupación porque puede elevar los costos de transporte, producción y consumo y dificultar una eventual moderación de la inflación.

La incertidumbre aumentó además por la falta de avances entre Washington y Teherán. El plazo de la tregua acordada entre ambos países expiró sin un entendimiento sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

El presidente Donald Trump negó que existieran negociaciones programadas con Irán y sostuvo que el estrecho permanecía “abierto y operativo”. También afirmó que “las minas marinas han sido retiradas o detonadas”.

La combinación de petróleo caro, mayores rendimientos de los bonos y dudas sobre la duración del conflicto llevó a los inversores a reducir su exposición al riesgo. Patrick J. O’Hare, analista de Briefing.com, describió el movimiento como un cambio en el comportamiento del mercado, con una atención creciente sobre “el aumento de los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo”.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,70% y el de 30 años llegó a 5,28%, cerca de niveles que no se veían desde hace casi dos décadas. (EFE/ Ángel Colmenares EFE/)
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,70% y el de 30 años llegó a 5,28%, cerca de niveles que no se veían desde hace casi dos décadas. (EFE/ Ángel Colmenares EFE/)

El impacto no se limitó a Estados Unidos. París y Fráncfort cerraron con descensos cercanos al 1%, mientras Londres avanzó 0,1%, favorecida por el peso de las compañías energéticas en su principal índice.

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