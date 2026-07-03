La caída de la bola en Times Square celebrará el 4 de julio en todas las zonas horarias estadounidenses

La caída de la bola en Times Square celebrará el 4 de julio en las ocho zonas horarias de Estados Unidos por el 250 aniversario de la independencia (REUTERS/Brendan McDermid)

La celebración del 250 aniversario de Estados Unidos en Times Square, Nueva York, introduce una novedad inspirada en la tradicional Nochevieja: la famosa caída de la bola será el centro de las actividades por el Día de la Independencia, pero con una dinámica que abarca la totalidad del país. Este año, el emblemático descenso no se limitará a un único momento, sino que se repetirá ocho veces, reflejando la diversidad horaria del extenso territorio estadounidense. Este formato convierte la celebración en un evento inclusivo, diseñado para que cada zona horaria pueda vivir su propio instante de medianoche y, con ello, el inicio del 4 de julio.

La decisión de trasladar la simbólica caída de la bola del 31 de diciembre al 4 de julio responde al espíritu de conmemoración por el cuarto de milenio de la independencia estadounidense. El escenario elegido, One Times Square, es el mismo que desde hace décadas acoge el famoso evento de fin de año. Este espacio se ha convertido en un punto de referencia mundial para marcar el cambio de ciclo y, en esta ocasión, busca replicar ese efecto, pero orientado a una fecha clave en la historia del país. El evento ha sido estructurado para que la experiencia no solo pertenezca a Nueva York o a una región específica, sino que se extienda y conecte simbólicamente a todos los estadounidenses, estén donde estén.

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En cuanto a la mecánica del festejo, Times Square acogerá ocho descensos de la bola, cada uno sincronizado con la medianoche de una de las zonas horarias estadounidenses. El primero de estos descensos está previsto para las 10 de la mañana del viernes, momento en el que se marcará la medianoche en Guam y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, territorios estadounidenses ubicados en el Pacífico. Con este gesto, la celebración reconoce la amplitud geográfica y la pluralidad cultural del país, incluyendo a regiones habitualmente menos visibles en los grandes rituales nacionales.

Times Square repetirá ocho veces el descenso de la bola para que cada zona horaria de Estados Unidos viva su propia medianoche del 4 de julio (REUTERS/Brendan McDermid)

La secuencia continuará a lo largo del día y la noche, con cada descenso coincidiendo con la transición al 4 de julio en las diferentes franjas horarias: después de Guam y las Marianas, el siguiente gran momento llegará a las 23:59, cuando la bola descenderá para celebrar la medianoche de la costa este de Estados Unidos.

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Este instante será el más destacado del evento, siguiendo la tradición de la Nochevieja, pero el festejo no termina ahí. Durante la noche, se repetirán descensos para las zonas horarias Central, Montaña, Pacífico, Alaska y Hawái, hasta culminar con un último y simbólico descenso a las 7:00 de la mañana del sábado, horario que corresponde a la medianoche en Samoa Americana.

Cada uno de estos descensos está diseñado para ofrecer a las comunidades de cada zona horaria su propio momento de protagonismo, reforzando la idea de que el aniversario nacional es una celebración compartida y no exclusiva de una sola región. Esta práctica, que por primera vez incorpora a todos los territorios estadounidenses en una misma ceremonia de cuenta regresiva, representa un esfuerzo deliberado por dar visibilidad y reconocimiento a la totalidad del país.

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En lo que respecta a la organización y el acceso al evento, la celebración de este año presenta diferencias notables con respecto a la tradicional Nochevieja en Times Square. Aunque la caída de la bola será transmitida en directo por televisión y mediante plataformas digitales, no está previsto un evento masivo a pie de calle en la plaza.

El descenso de la bola se realizará desde la cima de One Times Square, sin la multitudinaria congregación de público habitual. No obstante, One Times Square ha organizado una fiesta callejera gratuita con entrada para los días 4 y 5 de julio, pero ambas fechas agotaron rápidamente sus localidades, dejando en claro el interés y la expectativa generados por esta nueva modalidad de celebración.

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La transmisión en directo permitirá que millones de personas en todo el país puedan ser testigos de cada descenso, vivan donde vivan. Al descentralizar la experiencia y adaptarla a la pluralidad de husos horarios, los organizadores buscan que el evento sea verdaderamente nacional, evitando que solo Nueva York o la costa este acaparen la atención y el sentido de pertenencia.

El significado simbólico de la celebración y el mensaje de unidad nacional

El 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos fue planteado como un acto simbólico además de un espectáculo visual (EFE/Peter Foley/Archivo)

El evento ha sido planteado no solo como un espectáculo visual, sino como un acto con profundo contenido simbólico. Según Rosie Rios, presidenta de America250, “esto es más que una cuenta regresiva. Es un momento que une a todo el país, zona horaria por zona horaria”. La celebración aspira a fortalecer el sentido de identidad común y a proyectar una experiencia de unidad, en la que cada estadounidense pueda verse reflejado y sentirse parte de algo que trasciende fronteras locales o diferencias regionales. La repetición del descenso de la bola en cada huso horario refuerza la idea de una nación conectada por su historia y sus valores, donde el aniversario de la independencia se convierte en una vivencia colectiva.

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Iniciativa Giving 4th y el papel de America250 en la organización

La celebración del 250 aniversario no se limita a un espectáculo mediático. America250, el grupo organizador, impulsa la iniciativa Giving 4th, un programa que invita a la ciudadanía a realizar donaciones a diversas organizaciones sin fines de lucro y entidades benéficas como parte de las festividades. El objetivo es vincular la conmemoración nacional con la solidaridad y el compromiso social, animando a que el espíritu patriótico se traduzca también en apoyo concreto a causas comunitarias. De esta manera, el aniversario se transforma en una oportunidad para fortalecer el tejido social y promover valores de generosidad y cooperación, articulando la celebración histórica con acciones de impacto positivo para la sociedad.