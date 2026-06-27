Zohran Mamdani se lanza vestido a una piscina de East Harlem para abrir la temporada de verano en Nueva York

El alcalde de la ciudad sorprendió a todos al lanzarse vestido a la piscina Thomas Jefferson en East Harlem durante la apertura oficial de la temporada. (X: @EdKrassen)

El alcalde Zohran Mamdani se zambulló el sábado por la mañana en una piscina de East Harlem para inaugurar la temporada de piscinas de verano en Nueva York. El acto se realizó en la piscina Thomas Jefferson, donde el alcalde se metió al agua con traje y calcetines.

El episodio ocurrió días después de que la Junta de Normas de Alquiler de la Ciudad de Nueva York aprobara el jueves congelar los contratos de arrendamiento de uno y dos años para 1 millón de viviendas con alquiler regulado de la ciudad.

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Según The City Reporter, la tradición de que los alcaldes salten a una piscina el día de la apertura fue retomada tras la consulta de Katie Honan, que le preguntó a Mamdani si mantendría esa costumbre.

De acuerdo con esa cobertura, el alcalde había anticipado en marzo: “Para ser sincero, puede que lo haga. Puede que me comprometa a ello”, y esta semana confirmó su participación.

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Según The City Reporter, Mamdani confirmó esta semana que se sumaría a la tradición que había dejado abierta en marzo, y el sábado la cumplió al entrar a la piscina Thomas Jefferson, en East Harlem, con traje y calcetines durante la apertura de la temporada de verano. El episodio quedó asociado, así, a una práctica de apertura que se activa con una pregunta directa sobre si el alcalde mantendría la costumbre.

En la piscina, Mamdani compartió el chapuzón con decenas de niños. La adolescente Mila Mader, de doce años, relató su encuentro: “Fue muy divertido. ¡No pensé que lo haría! Y luego me estrechó la mano. Fue una sensación”.

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El testimonio de Mader describió lo ocurrido dentro del recinto durante la inauguración de la temporada de piscinas de verano en Nueva York.

Su relato incluyó la sorpresa por el hecho de que el alcalde se metiera al agua y la mención a un saludo posterior. En su descripción del momento, la adolescente se refirió a la secuencia como algo inesperado y a la vez cercano, con el apretón de manos como parte de ese intercambio.

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La secuencia se encadenó con la declaración previa de Mamdani en marzo, cuando dijo: “Para ser sincero, puede que lo haga. Puede que me comprometa a ello”.

Luego, esta semana, de acuerdo con The City Reporter, confirmó su participación y el sábado por la mañana se metió al agua en la apertura de la temporada. En esa línea temporal, la confirmación quedó separada del episodio por pocos días y se tradujo en el gesto concreto del ingreso a la piscina Thomas Jefferson.

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La apertura se realizó en East Harlem y tuvo como escenario una piscina pública identificada en el texto como Thomas Jefferson. El alcalde, según se informó, entró al agua con traje y calcetines, un detalle central de la escena. Esa elección de vestimenta se mantuvo tal como se desarrolló el acto, con Mamdani dentro de la piscina y rodeado por chicos durante el chapuzón.

Qué exige el reglamento en las piscinas públicas

El Departamento de Parques de Nueva York exige traje de baño en las piscinas públicas para mantener niveles químicos saludables (NY Post)

De acuerdo con el Departamento de Parques, en las piscinas públicas de Nueva York los bañistas deben usar traje de baño, una regla vinculada al mantenimiento de niveles químicos saludables. El organismo también detalla que los hombres deben llevar bañador con forro de malla, aunque los Speedos están permitidos.

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De acuerdo con el Departamento de Parques, en las piscinas públicas de Nueva York los bañistas deben usar traje de baño, una regla vinculada al mantenimiento de niveles químicos saludables. El organismo también detalla que los hombres deben llevar bañador con malla interior, aunque los Speedos están permitidos.

Esas pautas se aplican, según el organismo, a las piscinas públicas de la ciudad y forman parte de los requisitos para los bañistas.

El contexto político de la escena

La secuencia del sábado ocurrió días después de que la Junta de Normas de Alquiler de la Ciudad de Nueva York aprobara el jueves congelar los contratos de arrendamiento de uno y dos años para1 millón de viviendas con alquiler regulado de la ciudad.

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El antecedente de Coney Island

El chapuzón de Zohran Mamdani ocurrió días después de la congelación de alquileres regulados y recordó su acción de campaña en Coney Island con el Polar Bear Club (NY Post)

No fue la primera vez que Mamdani se metió al agua con ropa de negocios. El año pasado, durante su campaña, se lanzó al mar en Coney Island para participar del chapuzón del Polar Bear Club, en una acción publicitaria vinculada a su promesa de congelar los alquileres.

Ese antecedente ocurrió el año pasado en Coney Island y tuvo como marco el chapuzón del Polar Bear Club. En esa ocasión, la acción estuvo vinculada a su promesa de congelar los alquileres. Fue otro episodio en el que Mamdani se metió al agua con ropa de negocios, en el marco de una actividad pública durante su campaña.

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