American Airlines anunció que reinstalará pantallas en los respaldos de más de 800 aviones: cuándo empezará el cambio

American Airlines reinstalará pantallas en los respaldos de más de 800 aviones de fuselaje estrecho desde 2028 (REUTERS/Rajesh Kumar Singh)

Guardar

American Airlines anunció el martes que sumará más asientos premium y volverá a instalar pantallas en los respaldos de sus aviones de fuselaje estrecho. Con esa apuesta, la compañía busca elevar los ingresos provenientes de los pasajeros de mayor gasto y reducir la distancia de rentabilidad que la separa de Delta Air Lines y United Airlines.

La modificación más profunda estará en la configuración de cabina: en los próximos años, los asientos premium pasarán de representar el 25% al 40% del total en los vuelos de fuselaje estrecho.

En el segundo trimestre, ese segmento aportó casi la mitad de los ingresos por venta de billetes de la aerolínea, aunque ocupó cerca del 30% de la oferta total de asientos.

PUBLICIDAD

Según informó Reuters, la compañía añadirá más plazas de primera clase y más asientos de cabina principal con espacio adicional para las piernas, a medida que reconfigure aeronaves existentes y reciba nuevos aviones.

La decisión se inscribe en una competencia cada vez más intensa entre las grandes aerolíneas de Estados Unidos por capturar la demanda de tarifas premium, un segmento que se consolidó como una palanca clave para mejorar márgenes.

El director ejecutivo Robert Isom aceleró estas mejoras para apuntalar las ganancias de la empresa. La presión sobre su gestión aumentó porque American sigue por detrás de sus dos principales rivales en rentabilidad, en un mercado donde la comparación con Delta y United se volvió ineludible para inversores, sindicatos y clientes frecuentes.

PUBLICIDAD

American busca que los pasajeros premium ocupen una porción mayor de su flota de fuselaje estrecho

La aerolínea elevará la proporción de asientos premium del 25% al 40% en sus vuelos de fuselaje estrecho (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

La aerolínea prevé cerrar este año con resultados prácticamente equilibrados, mientras Delta y United proyectaron beneficios sólidos. La semana pasada, Isom reorganizó la cúpula directiva y admitió la existencia de una “brecha significativa” entre el desempeño actual de la compañía y el que considera que debería tener.

Esa tensión también se trasladó al frente interno. A comienzos de este año, los auxiliares de vuelo reclamaron un cambio de liderazgo y el sindicato de pilotos puso en duda que el actual equipo directivo pueda conseguir la mejora esperada.

En ese contexto, el plan de ampliación de asientos de mayor valor aparece como una reorientación de la oferta para capturar más ingresos por pasajero.

PUBLICIDAD

La compañía apunta a que la porción premium en los aviones de un solo pasillo se convierta en un componente más dominante de su propuesta comercial, en línea con el tipo de cliente que suele pagar por beneficios concretos: prioridad de embarque, más espacio y un producto diferenciado en cabina.

Según Reuters, American incrementará tanto la primera clase como la cabina principal con espacio adicional para las piernas. El avance se dará por dos vías: la reconfiguración de aeronaves ya operativas y la incorporación de nuevos aviones que llegarán con layouts alineados con esa estrategia.

El movimiento refuerza una tendencia sectorial: en los tramos domésticos y regionales, donde los vuelos de fuselaje estrecho concentran gran parte de la operación, cada asiento y cada fila se vuelven una decisión de rentabilidad.

PUBLICIDAD

El cambio no se limitará a la estructura tarifaria. American también revertirá una decisión que había tomado hace casi una década, cuando empezó a retirar las pantallas individuales de entretenimiento de los respaldos, bajo la premisa de que los pasajeros consumirían películas y televisión en sus propios dispositivos.

La empresa sostuvo que las preferencias de los clientes cambiaron desde entonces, en especial entre los viajeros más jóvenes, que ahora valoran el acceso a pantallas más grandes además de sus teléfonos, tabletas o computadoras.

La aerolínea agregó que la expansión del Wi-Fi satelital de alta velocidad permite ofrecer una experiencia a bordo más conectada y personalizada, con contenidos y servicios que se integran al consumo digital que los pasajeros ya traen consigo.

PUBLICIDAD

Más de 800 aviones de un solo pasillo tendrán pantallas desde 2028

Los nuevos aviones de Airbus y Boeing con pantallas individuales también se incorporarán a la flota de American Airlines a partir de 2028 (REUTERS/Rajesh Kumar Singh)

American espera que finalmente más de 800 aviones de fuselaje estrecho cuenten con pantallas en los respaldos de los asientos. Las modernizaciones comenzarán en 2028 y la compañía calcula completar el programa a comienzos de la década de 2030.

Los nuevos aviones de Airbus y Boeing que lleguen equipados con ese sistema también empezarán a incorporarse en 2028, de acuerdo con la publicación. American ya tiene más de 140 aviones de fuselaje ancho y Airbus A321XLR con pantallas individuales instaladas.

Para la compañía, el retorno de las pantallas en aviones de un solo pasillo funciona como una señal de ajuste de producto, tras años en los que la experiencia a bordo se apoyó en la lógica del “trae tu propio dispositivo”.

PUBLICIDAD

El nuevo enfoque combina dos componentes: un mayor peso del segmento premium dentro de la cabina y una oferta de entretenimiento que vuelve a incluir hardware instalado, apoyada en mejoras de conectividad que, según la empresa, habilitan un servicio más integrado durante el vuelo.