Estados Unidos

Nueva York homenajea a los Knicks campeones con calles temporales en su honor: dónde encontrarlas

La Alcaldía y el Departamento de Transporte de la ciudad colocaron placas azules y naranjas para cada integrante de la franquicia, con su nombre y número de camiseta. Permanecerán instaladas durante cuatro semanas

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Un operario en grúa elevadora instala una señal de "Josh Hart Street". Se ven señales "W 3 St", "One Way", "No Standing", árboles y un edificio moderno
Los New York Knicks ganaron las Finales de la NBA 2026 por 4-1 ante los San Antonio Spurs y lograron el tercer campeonato de su historia, el primero desde 1973 (DOT NYC).

El alcalde Zohran Mamdani anunció que cada jugador de los New York Knicks, campeones de la NBA 2026, recibirá un homenaje con la denominación temporal de una calle en Manhattan.

Los Knicks conquistaron el campeonato tras imponerse 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA. Según CBS News, fue el tercer título en la historia de la franquicia y el primero desde 1973.

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El equipo alcanzó las Finales con una racha de 11 triunfos consecutivos y la llevó a 13 con las dos primeras victorias como visitante: 105-95 y 105-104. La definición se resolvió en cinco partidos y Jalen Brunson fue elegido jugador más valioso (MVP). En el quinto y decisivo encuentro, aportó 45 de los 94 puntos de Nueva York.

Mamdani afirmó en el comunicado oficial: “Estas señales de tráfico son un homenaje a los jugadores que consiguieron el campeonato que generaciones de aficionados esperaron toda su vida y a la ciudad que los apoyó en cada paso del camino. Mucho después de que se haya disipado el confeti, los neoyorquinos podrán caminar por estas calles y recordar al equipo que le dio tanta alegría a nuestra ciudad. ¡Los Knicks en cinco!”.

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Poste con señales de calles como W Houston Street, Jordan Clarkson Circle, Bleecker St, Dillon Jones Place, y semáforos peatonales
Los Knicks llegaron a las Finales con 11 victorias consecutivas y extendieron la racha a 13 al ganar los dos primeros juegos como visitantes (Instagram: @jaythedoorman).

Dónde se encuentran las placas en honor a la franquicia

La Alcaldía de Nueva York y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) colocaron letreros conmemorativos azules y naranjas. Estas señalizaciones exhiben el nombre y el número de camiseta de cada jugador.

De acuerdo con el comunicado oficial, se instalaron en una calle cuyo nombre y numeración coinciden con los del propio basquetbolista para trazar “una ruta del campeonato a través del corazón de Manhattan”.

Las señales permanecerán en su lugar durante cuatro semanas y los aficionados podrán encontrarlas en las siguientes ubicaciones:

  • Sixth Avenue y West Houston Street – Jordan Clarkson #00
  • Sixth Avenue y Bleecker Street – Dillon Jones #1
  • Sixth Avenue y Minetta Lane –Miles “Deuce” McBride #2
  • Sixth Avenue y West 3 Street – Josh Hart #3
  • Sixth Avenue y West 4 Street – Pacôme Dadiet #4
  • Sixth Avenue y Washington Place – Jose Alvarado #5
  • Sixth Avenue y West 8 Street – OG Anunoby #8
  • Sixth Avenue y West 9 Street – Kevin McCullar Jr. # 9
  • Seventh Avenue South y West 11 Street – Jalen Brunson #11
  • Seventh Avenue y West 13 Street – Tyler Kolek #13
  • Seventh Avenue y West 20 Street – Jeremy Sochan #20
  • Seventh Avenue y West 23 Street – Mitchell Robinson #23
  • Seventh Avenue y West 25 Street – Mikal Bridges #25
  • Seventh Avenue y West 32 Street – Karl-Anthony Towns #32
  • Sixth Avenue y West 44 Street – Landry Shamet #44
  • Seventh Avenue y West 50 Street – Trey Jemison III #50
  • Seventh Avenue y West 51 Street – Mohamed Diawara #51
  • Seventh Avenue y West 55 Street – Ariel Hukporti #55
Dos postes de calle en Nueva York con letreros temporales: "Jalen Brunson Boulevard" y "Mitchell Robinson Road". Hay semáforos y edificios
Las placas conmemorativas de los New York Knicks muestran el nombre y el número de camiseta de cada jugador en calles de Manhattan que coinciden con su numeración (Instagram: @jaythedoorman).

La MTA conserva los colores de los Knicks en la entrada del metro

Los homenajes en los carteles de las calles no son los únicos que impulsa Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) mantendrá la entrada del metro en 34th Street y Eighth Avenue pintada de naranja y azul hasta la temporada 2026-27 para acompañar al equipo durante la defensa de su campeonato la próxima temporada.

Previo al inicio de las Finales de la NBA, ese sector fue decorado con los colores característicos de los Knicks y las luminarias esféricas del ingreso cambiaron de apariencia para simular pelotas de baloncesto, informó The New York Post.

El acceso intervenido se ubica en la esquina sudeste de la estación 34 St-Penn Station, correspondiente a las líneas A, C y E del subte, al lado del Madison Square Garden.

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