Todo sobre el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s: hora, artistas y cómo verlo en vivo

Nueva York albergará el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s el 4 de julio de 2026, en coincidencia con los 250 años de la independencia de Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La ciudad de Nueva York será el epicentro de la quincuagésima edición del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s, que este año coincide con la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El evento está programado para el jueves 4 de julio de 2026 y reunirá a miles de personas, tanto residentes como visitantes, que esperan presenciar una de las celebraciones más emblemáticas del país. La jornada incluirá la participación de reconocidos músicos y una serie de innovaciones técnicas, como un espectáculo de luces con láser sobre el Puente de Brooklyn.

Según informó The Associated Press, la transmisión oficial podrá seguirse en directo por la cadena NBC y a través de la plataforma de su señal digital, entre las 20:00 y las 22:00 horas del este de Estados Unidos. Además, la emisión contará con una versión en español por medio de Telemundo, lo que permitirá ampliar el alcance a audiencias hispanohablantes. El despliegue incluirá más de 85.000 proyectiles de fuegos artificiales en 30 colores, lanzados desde seis barcazas distribuidas en los ríos Este y Hudson, junto a un espectáculo de luces sobre el emblemático Puente de Brooklyn. Entre los artistas confirmados se encuentran Post Malone, Blake Shelton, Salt-N-Pepa, Noah Kahan, Bebe Rexha y Shaboozey.

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De acuerdo con información publicada por BroadwayWorld, el espectáculo cumple cinco décadas desde que Macy’s organizó la primera edición en 1976, en el marco del bicentenario estadounidense. Desde entonces, la celebración se consolidó como uno de los eventos más significativos del calendario cultural y turístico de la ciudad, con una convocatoria que crece año tras año.

¿Cuándo y dónde se realiza el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s?

El evento tendrá lugar el jueves 4 de julio de 2026, a partir de las 20:00 horas, según la programación oficial de NBC. El espectáculo se desarrollará en Nueva York, con lanzamientos de fuegos artificiales desde seis barcazas ubicadas en el río Este y el río Hudson. Según Time Out, los puntos de observación estarán distribuidos en Manhattan, Brooklyn y Jersey City, permitiendo a los asistentes elegir entre distintas ubicaciones para presenciar el despliegue pirotécnico.

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La organización, en coordinación con el Departamento de Policía de Nueva York y las autoridades municipales, recomienda consultar los canales oficiales de Macy’s y del gobierno de la ciudad para información actualizada sobre accesos, restricciones y medidas de seguridad.

La transmisión del espectáculo de Macy’s por el 4 de julio se verá en directo por NBC y por la plataforma digital de la cadena entre las 20:00 y las 22:00 del este. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cómo ver en directo el espectáculo de Macy’s el 4 de julio?

La transmisión en directo se realizará por la señal abierta de NBC, entre las 20:00 y las 22:00 horas. También estará disponible en la plataforma digital de la cadena. Para el público hispanohablante, Telemundo ofrecerá una versión especial en español, presentada por Jessica Carrillo y Carlos Adyan, en el mismo horario. Según BroadwayWorld, algunas partes del evento serán grabadas previamente para asegurar la calidad de la producción televisiva, aunque los momentos principales serán en directo.

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De acuerdo con los organizadores, se espera que la cobertura llegue a millones de televidentes en todo el país, cifra respaldada por datos históricos proporcionados por The Associated Press, que indican que el evento es uno de los más vistos de la jornada nacional.

¿Quiénes son los artistas que se presentan este año?

La edición de 2026 contará con la actuación de Post Malone, Blake Shelton, Salt-N-Pepa, Noah Kahan, Bebe Rexha y Shaboozey. Además, la interpretación vocal principal durante el segmento de fuegos artificiales estará a cargo de Alexia Jayy, ganadora de la temporada 29 del concurso de talentos “La Voz”.

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Will Coss, productor ejecutivo del evento, expresó a The Associated Press que el objetivo es “reunir a grandes figuras de la música para una celebración nacional”. El abanico de géneros y estilos musicales busca reflejar la diversidad cultural del país.

El show de fuegos artificiales de Macy’s lanzará más de 85.000 proyectiles en 30 colores desde seis barcazas ubicadas en los ríos Este y Hudson. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cuántos fuegos artificiales habrá y cuáles serán las novedades técnicas?

Según los datos oficiales recogidos por Time Out, el espectáculo incluirá 85.000 proyectiles de fuegos artificiales en 30 colores distintos. Los lanzamientos serán acompañados por una banda sonora de 27 minutos, compuesta por Jason Howland, que estará sincronizada con el espectáculo de luces y los efectos pirotécnicos.

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Como novedad para 2026, el espectáculo incorporará un show de luces láser sobre el Puente de Brooklyn, buscando crear una experiencia visual inédita. La organización informó que la producción musical combinará temas clásicos estadounidenses con arreglos originales, interpretados en directo por Alexia Jayy.

¿Cuál es la historia de la celebración de Macy’s el 4 de julio?

El espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s se realiza desde 1976, año en el que la cadena organizó la primera edición para conmemorar el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, según The Washington Post. Desde entonces, el evento se convirtió en un referente para celebraciones similares en otras ciudades y en una de las tradiciones más reconocidas de Nueva York.

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A lo largo de los años, la cita ha incorporado innovaciones como el uso de drones, espectáculos de luces, actuaciones musicales en vivo y transmisiones televisivas a escala nacional. La edición de 2026 es especialmente relevante porque coincide con el 250° aniversario de la Declaración de Independencia y el 50° aniversario del espectáculo organizado por Macy’s.

El Puente de Brooklyn será parte de las novedades técnicas del 4 de julio de Macy’s con un espectáculo de luces láser sincronizado con la banda sonora. (REUTERS/Amr Alfiky)

¿Qué medidas de seguridad y logística están previstas?

La organización del evento implica la coordinación entre el Departamento de Policía de Nueva York, la Oficina de Manejo de Emergencias y otros organismos municipales, según detalló Syracuse.com. El despliegue incluye el cierre temporal de calles, la movilización de equipos de emergencia y la implementación de protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes.

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Las autoridades recomiendan consultar las vías de acceso habilitadas y respetar las indicaciones del personal de seguridad. Se prevén cortes y desvíos en el transporte público durante la jornada, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación.

¿Qué impacto tiene la celebración para la ciudad y el país?

El espectáculo de Macy’s representa un impulso para el turismo y el comercio en Nueva York, atrayendo cada año a cientos de miles de asistentes y generando una notable cobertura mediática nacional. Según datos citados por The Associated Press, la celebración se consolidó como símbolo de unidad nacional y una oportunidad para que residentes y visitantes participen de una tradición compartida.

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Para el sector hotelero y gastronómico, el evento representa uno de los principales atractivos de la temporada de verano. Los organizadores destacan la importancia de la cita en el calendario cultural y su contribución a la imagen internacional de la ciudad.

El espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s se realiza desde 1976 y en 2026 celebrará al mismo tiempo su 50° edición y el 250° aniversario de la Declaración de Independencia. (REUTERS/Amr Alfiky)

¿Qué se puede esperar en adelante?

Con la confirmación de la fecha, los artistas y las innovaciones técnicas, la edición 2026 del espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s se proyecta como una de las más amplias y con mayor cobertura de las últimas décadas. La transmisión en varios idiomas y plataformas digitales amplía el acceso, mientras que la incorporación de nuevas tecnologías refuerza el atractivo del evento para públicos diversos.

Los organizadores informaron que los detalles logísticos y los puntos de observación se actualizarán en los días previos a través de los canales oficiales de Macy’s y del gobierno de la ciudad. Las autoridades continuarán brindando información sobre las medidas de seguridad y el operativo previsto para la fecha.