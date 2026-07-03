Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente casados

Tras varios rumores y especulaciones, las pantallas del Madison Square Garden se iluminaron con la leyenda "Recién casados"

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes 3 de julio en una ceremonia realizada en Madison Square Garden en Nueva York, confirmó un representante de Swift a PEOPLE.

El mismo representante detalló que el vestuario nupcial se desarrolló como un proyecto de alta costura: los looks de la boda los creó Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femenina, masculina y de alta costura de Dior, en colaboración con la pareja.

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En el comunicado citado por PEOPLE, el equipo de Swift precisó que fue “el primer vestido de novia de alta costura” de Anderson para una celebridad de alcance mundial. También señaló que los zapatos fueron hechos a la medida por Christian Louboutin y que Swift usó joyería de Cartier.

Christian Dior fue la marca encargada de diseñar el vestido de novia de Taylor Swift REUTERS/Sarah Meyssonnier

El acuerdo de moda: Dior, Louboutin y Cartier en la boda

Los looks de la ceremonia se construyeron con un esquema de trabajo directo entre la casa de moda y los novios. La pieza central fue el diseño de Anderson para Dior, con calzado personalizado de Christian Louboutin y joyería de Cartier para la novia.

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La pareja no tuvo damas de honor ni padrinos. En su lugar, Austin Swift, hermano de Taylor, fungió como “Man of Honor”, y Jason Kelce fue el “Best Man” de Travis, según el mismo reporte.

La ceremonia la ofició Adam Sandler, identificado como amigo de la pareja en la cobertura de PEOPLE.

Austin Swift, hermano de Taylor, fungió como “Man of Honor”, y Jason Kelce fue el “Best Man” de Travis

Madison Square Garden se transformó para la ceremonia y la semana de celebraciones

La noche previa a la boda, Swift y Kelce realizaron una cena íntima de ensayo con familiares y amigos en el Infosys Theatre, dentro del recinto.

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En los días anteriores, fuentes dijeron al medio que el Madison Square Garden se “transformó” para el evento. El lunes 29 de junio se observaron varios camiones afuera de la arena y trabajadores ingresaron equipo, pasto y otras decoraciones.

También se vieron cajas con etiquetas como “Garden Party” y “Mirror Ball”, según el reporte. Una fuente citada por PEOPLE afirmó que nunca había visto el lugar “tan diferente”.

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Desde el lunes 29 de junio, el Madison Square Garden se llenó de equipo para construir todo un espectáculo para la boda REUTERS/Angelina Katsanis

Entre los asistentes vistos llegando al recinto se nombraron a Lena Dunham, Jack Antonoff, Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones. Bradley Cooper y Ashley Avignone también fueron observados por separado rumbo al evento, mientras Selena Gomez compartió una selfie desde su auto.

Esa misma semana, la pareja hizo una donación de $26 millones a varias organizaciones, entre ellas Feeding America, la ASPCA y Dolly Parton’s Imagination Library.

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(renatocampora)

Del anuncio de compromiso a la boda: la cronología que llevó al 3 de julio

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en una publicación conjunta de Instagram el 26 de agosto de 2025, con fotos de una propuesta en un jardín. En el mensaje, Swift escribió: “Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar”.

En esas imágenes, Swift mostró un anillo de compromiso hecho a la medida. Kelce lo diseñó con Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, con un diamante old mine brilliant-cut sobre una banda de oro.

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En un episodio del 26 de agosto de 2025 de The Jimmy & Nath Show with Emma, Ed Kelce, padre del jugador, reveló que Travis pidió permiso a Scott Swift, padre de Taylor, alrededor de un mes antes del compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de Instagram el pasado agosto (Instagram/Taylor Swift)

Una fuente cercana a la pareja dijo a PEOPLE que la familia Kelce “adora a Taylor”, en referencia a Donna y Ed Kelce, Jason Kelce y Kylie. La misma fuente agregó que Swift buscó demostrarle a toda la familia cuánto le importaba.

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La relación inició luego de que Kelce contó que intentó darle a Swift una pulsera de la amistad con su número telefónico en un concierto de la gira Eras Tour. Aunque no lo logró, declaró su interés en el podcast New Heights en julio de 2023 y, poco después, comenzaron a salir, “en parte” gracias a la mamá de Swift.

Andrea Swift recordó ese momento durante el episodio cuatro de Taylor Swift: The End of an Era: “Veo los titulares y me meto a internet y veo que este tipo fue a tu show, llevó una pulsera de la amistad y quiere conocerte”. Contó que llamó a su “experta residente” de los Kansas City Chiefs, su prima Robin, para preguntar por Kelce, y que la respuesta la convenció: “Dios mío, ¡es el tipo más buena onda! Y de verdad ama a su mamá”.

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Travis Kelce reveló que estaba enamorado de Taylor swift en su podcast con Jason Kelce (Créditos: YouTube/New Heights)

En su aparición en New Heights en un episodio publicado el 13 de agosto de 2025, Swift bromeó: “Le debo mucho a este podcast. Este podcast me consiguió novio desde que Travis decidió usarlo como su app de citas personal hace como dos años”.

Ya con la relación pública, Swift y Kelce hicieron menciones en eventos y entrevistas. En los MTV Video Music Awards de septiembre de 2024, Swift mencionó a Kelce en su discurso: “Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad, diversión y magia. Quiero agradecerle por sumarlo a nuestra grabación porque siempre lo voy a recordar”.

Tras el campeonato de la AFC en enero de 2025, Swift se unió a Kelce en el campo y le dijo: “Te amo. Estoy muy orgullosa de ti”, según el mismo medio.

Con el paso de los meses, Taylor y Travis fueron juntos en los juegos de los Chiefs (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

En The Late Show with Stephen Colbert el 10 de diciembre de 2025, Swift llamó a Kelce “el amor de mi vida”. En la conversación, también mencionó “recuperar toda mi música” como otro de los grandes momentos recientes.

Kelce habló del inicio de la relación en una entrevista de noviembre de 2023 para la portada de WSJ. Magazine. Dijo que había personas cercanas a Swift que sabían que él iría al concierto y que “alguien” jugó a Cupido: “Ella me dijo exactamente qué estaba pasando y cómo tuve la suerte de que me escribiera”, señaló al medio.

En esa misma entrevista, Kelce describió el nivel de escrutinio alrededor de Swift y afirmó que no se alejaría de eso: “El escrutinio que ella tiene, la lupa encima todos los días, paparazzi afuera de su casa, de cada restaurante al que va, después de cada vuelo… y ella solo vive, disfruta la vida. Cuando ella actúa así, yo no voy a ser el que se ponga raro”, dijo a WSJ. Magazine.

Días antes de la boda, Ed Kelce expresó su emoción por el enlace y habló de Swift: “Estoy súper emocionado. Es un amor. De verdad es la chica de al lado”, dijo, según PEOPLE.