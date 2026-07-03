El cronograma filtrado, los cargamentos secretos y el pacto de silencio detrás de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce motivó cortes de tránsito y un operativo del NYPD en torno al Madison Square Garden (Instagram/@taylorswift)

Las calles que rodean el Madison Square Garden amanecieron el jueves cortadas al tránsito. Vallas metálicas, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y unidades caninas bloqueaban los accesos al recinto mientras camiones de carga entraban y salían sin pausa. Afuera, centenares de fanáticos y decenas de fotógrafos se apostaron desde temprano en busca del primer indicio de lo que se perfila como la celebración de boda más vigilada del año: la de Taylor Swift y Travis Kelce.

El permiso de actividad callejera obtenido por The Associated Press confirma que el evento principal del viernes arranca a las 17:00 horas y tiene autorización para extenderse hasta las 4:00 del sábado. La pareja, ambos de 36 años, solicitó el cierre de las calles aledañas al estadio desde el 2 hasta el 4 de julio, según confirmó a CBS News una fuente policial de alto rango.

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El permiso de actividad callejera indica que el evento principal de Taylor Swift y Travis Kelce comienza el viernes a las 17 y puede extenderse hasta las 4 del sábado (AP Photo/Richard Drew)

Un dato agrega otra capa al suspenso: Page Six, la sección de espectáculos del New York Post, publicó el jueves que la pareja ya se habría casado en secreto ante un pequeño grupo, antes de cualquier celebración pública. Ni Swift ni Kelce lo confirmaron.

La transformación del estadio

El interior del recinto lleva días en obras. Los camiones descargaron equipos de escenografía, iluminación y materiales varios, muchos de ellos envueltos o sin identificación visible, y cajas rotuladas

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El Madison Square Garden quedó sin eventos públicos hasta el martes mientras avanzan las obras para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (AFP)

También registraron la entrada de grandes cantidades de follaje y decoración floral.

Las cámaras y fuentes de seguridad registraron cajas “Garden Party”, contenedores “lobster meat”, decoración floral y un escenario en construcción dentro del Madison Square Garden (AP)

Según fuentes de seguridad consultadas por CBS News, la pareja construyó un escenario de grandes dimensiones dentro del estadio para la ocasión.

Trabajadores saliendo del Madison Square Garden tras una cena de ensayo previa a la boda de la cantante Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, en Manhattan (Ryan MURPHY / AFP)

Entre los elementos confirmados por las cámaras y fuentes de seguridad:

Cajas rotuladas “Garden Party” y “GP”.

Contenedores etiquetados con “lobster meat” (carne de langosta).

Follaje y decoración floral en grandes volúmenes.

Equipos de escenografía e iluminación bajo cubierta.

Una carpa VIP sobre el acceso de invitados

Un escenario de grandes dimensiones en construcción dentro del estadio.

Un trabajador descarga unidades de aire acondicionado portátiles afuera del Madison Square Garden antes de la reportada boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026, en Nueva York (AP/Ryan Murphy)

El calendario público del Madison Square Garden no registra ningún evento hasta el martes: una ventana de seis días consecutivos sin actividad programada, algo poco habitual en un verano con la agenda habitualmente saturada de conciertos.

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El cronograma filtrado

La noche del jueves tuvo su propio capítulo. Unas 100 personas asistieron a la cena de ensayo en el Infosys Theater del Madison Square Garden. Una carpa cubrió la zona de descenso de vehículos para que los asistentes no fueran fotografiados.

El cronograma filtrado a CBS News incluye cóctel de bienvenida, ceremonia en la cancha, recepción y un cierre previsto a las 2 para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (AP Foto/Ashley Landis)

Para el viernes, el programa filtrado a CBS News por fuentes con conocimiento del operativo de seguridad es el siguiente:

15:30 hs — Apertura de puertas

16:00 hs — Cóctel de bienvenida en el sexto piso del estadio

17:30 hs — Ceremonia en el piso de la cancha

18:30 hs — Inicio de la recepción

2:00 hs — Cierre del evento (con autorización hasta las 4:00 hs)

Las mismas fuentes aclararon que los tiempos exactos están sujetos a cambios. La organización prevé la llegada de alrededor de 500 vehículos para transportar a los cerca de 1.000 invitados.

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Seguridad y operativo policial

Alrededor de 135 oficiales del NYPD fueron asignados a los eventos del jueves y el viernes, de acuerdo con fuentes policiales citadas por CBS News. Aproximadamente el 25% de esas horas se facturarán como horas extra, a una tarifa de entre USD 90 y USD 100 por oficial por hora, costos que habitualmente cubre la organización del evento.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, declinó en reiteradas ocasiones confirmar que la boda se celebraría en el Madison Square Garden, aunque aseguró que el departamento contará con los recursos adecuados para todos los eventos del fin de semana. El estadio también contrató seguridad privada para el perímetro interior.

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El operativo de seguridad para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce asignó unos 135 oficiales del NYPD y prevé cerca de 500 vehículos para trasladar a unos 1.000 invitados (AFP)

John Hart, exsubcomisario del NYPD con experiencia en eventos de alto perfil, explicó a CBS News que el espacio cerrado del estadio facilita la protección de los novios y sus invitados. “Dicho esto, estará rodeado de medios de todo tipo y de fanáticos esperando ver algo”, advirtió Hart.

Los invitados y el pacto de silencio

Un cartel colocado en uno de los accesos al estadio, fotografiado por un periodista de Reuters, advertía que cualquier persona que ingresara entre el 29 de junio y el 3 de julio para “un evento” podría ser fotografiada y que, al hacerlo, aceptaba mantener una confidencialidad estricta: sin comentar quiénes eran los anfitriones ni quiénes asistían.

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Pese a ese blindaje, las cámaras registraron llegadas notorias. Entre las figuras identificadas en los alrededores del estadio, según Reuters:

El actor Bradley Cooper.

La directora y actriz Lena Dunham.

La comentarista deportiva Erin Andrews.

El productor musical Jack Antonoff.

Varios de ellos fueron fotografiados con vestimenta de gala. La lista de invitados potenciales genera especulación adicional: Swift comentó en una entrevista televisiva que invitaría “a cualquier persona con la que haya hablado alguna vez”.

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Entre su círculo más cercano figuran Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone y Gigi Hadid. El conductor irlandés Graham Norton, quien participó en el videoclip de “Opalite”, fue visto llegando al aeropuerto JFK, según Reuters.

El rumor de la boda previa

Page Six, la sección de espectáculos del New York Post, publicó el jueves —citando múltiples fuentes anónimas— que Swift y Kelce ya se habrían casado en una ceremonia privada celebrada ante un “pequeño grupo de seres queridos”. La publicación no precisó cuándo ni dónde tuvo lugar ese supuesto enlace, aunque apuntó que el jet privado de Swift pasó tiempo recientemente en Nashville, ciudad donde la cantante vivió al inicio de su carrera.

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Un cartel de confidencialidad en el Madison Square Garden prohibió revelar anfitriones e invitados, aunque Reuters identificó llegadas como las de Bradley Cooper, Lena Dunham y Jack Antonoff (AP/Ashley Landis, archivo)

Reuters recogió la versión y fue explícita: la agencia no pudo confirmarla de manera independiente. La publicista de Swift no respondió la solicitud de comentario. Ni la cantante ni Kelce realizaron declaraciones públicas sobre el asunto. Tampoco AP News ni CBS News lograron verificar la información por sus propios medios.

La versión de una boda previa y privada proviene, hasta ahora, exclusivamente de fuentes anónimas citadas por Page Six. Ningún medio de referencia la corroboró, y el entorno de la pareja guardó silencio.