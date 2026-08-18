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Por qué este juicio contra Meta podría cambiar la forma en que los adolescentes usan las redes sociales

Fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey sostienen que la compañía impulsó funciones pensadas para retener a menores y captar datos sin permiso parental y exigen límites concretos

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclaman cerca de USD 200.000 millones por presuntas violaciones de privacidad infantil y protección al consumidor (EFE/Adam Vaughan).
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclaman cerca de USD 200.000 millones por presuntas violaciones de privacidad infantil y protección al consumidor (EFE/Adam Vaughan).
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Meta enfrenta en Estados Unidos un juicio federal por acusaciones de que sus plataformas favorecen la adicción de niños y adolescentes, en un caso que puede marcar el rumbo de miles de demandas similares y abrir la puerta a cambios en el diseño de Instagram y Facebook.

La ofensiva judicial fue presentada por fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey que reclaman sanciones económicas y modificaciones de fondo en las plataformas.

En ese marco, Laura Jarrett, corresponsal legal sénior de NBC News, explicó que este proceso se distingue de otros juicios recientes porque los estados no buscan solo una compensación económica.

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En el programa Today Show, Jarrett señaló: “Los estados dicen que quieren ver un cambio fundamental en cómo funcionan las plataformas en la práctica”. Explicó que esas modificaciones podrían incluir medidas como eliminar el scroll infinito o los filtros de belleza, que, según los estados, contribuyen a los problemas de imagen corporal.

Al mismo tiempo, indicó: “Quieren hacer cosas que, según ellos, apunten a cómo los adolescentes realmente están usando estas plataformas porque dicen que la compañía sabe que mientras pueda mantener a los adolescentes en la plataforma, se vuelve adictivo y se convierte en un ciclo de retroalimentación”.

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Por otro lado, la experta anticipó cuál será la línea de defensa de la compañía: “La empresa va a presentarse ante el tribunal y en las declaraciones iniciales va a decir: ‘Miren, dejen de lado todo lo que han escuchado sobre nosotros. Dejen de lado estas declaraciones generales sobre los males de las redes sociales. Entendemos que los problemas que rodean a los adolescentes y la salud mental son serios, pero necesitan pruebas contundentes’”.

Sobre la eventual declaración de Mark Zuckerberg, Jarrett dijo que es de esperar que los estados intenten convocarlo, aunque advirtió que su figura no necesariamente resulta decisiva.

“Los miembros del jurado no dicen que Zuckerberg, aunque sea la cara de Facebook, es el fundador. Dicen que él no es determinante en estos casos”, sostuvo la especialista. Y agregó que, pese al foco puesto en Zuckerberg, los jurados se han concentrado en el pasado mucho más en los registros internos de la compañía, que muestran el nivel de este tipo de prácticas engañosas.

Una mujer con cabello oscuro y chaqueta de mezclilla azul habla frente a un fondo de estudio azul. Una barra gráfica la identifica como Laura Jarrett de NBC News
Laura Jarrett, corresponsal legal sénior de NBC News, señaló que los estados no solo buscan dinero, sino cambios de fondo en el funcionamiento de las plataformas de Meta (Captura de video: TODAY).

Qué reclaman los estados en el juicio federal

El juicio comenzó este martes en un tribunal federal de Oakland, en California, como el primer caso testigo dentro del paquete de demandas impulsado por 29 estados. Esto implica que podría funcionar como modelo de litigios similares.

De acuerdo con The New York Times, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclaman cerca de USD 200.000 millones por presuntas violaciones a leyes de privacidad infantil y de protección al consumidor. Denuncian que Meta diseñó deliberadamente funciones destinadas a generar adicción en menores y recopiló sus datos sin consentimiento parental.

En la apertura del caso, los estados acusaron a la compañía de perjudicar a los niños, alimentar una crisis de salud mental juvenil y publicitar falsamente a sus aplicaciones como seguras.

La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, alegó que el modelo de negocio de la empresa consiste en “captar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad al público”. La letrada agregó que ese esquema “funciona especialmente bien con los niños”.

Megan O’Neill, abogada de los estados demandantes, acusó a Meta de retener usuarios, recolectar datos y ocultar información al público (REUTERS/Vicki Behringer).
Megan O’Neill, abogada de los estados demandantes, acusó a Meta de retener usuarios, recolectar datos y ocultar información al público (REUTERS/Vicki Behringer).

Para demostrar sus argumentos, se espera que los estados citen a testigos, utilicen documentos internos y entrevistas con exempleados sobre cómo se habría discutido internamente la creación de herramientas que contribuyeron al uso compulsivo.

Tal como explicó la especialista Lauren Jarrett, los estados piden restricciones específicas para usuarios menores de 18 años. Entre estas, la prohibición del scroll infinito, de la reproducción automática de contenidos, de los botones de “me gusta”, de los filtros de belleza y de algoritmos orientados a maximizar la interacción.

La defensa de Meta apostará a sus medidas de seguridad

En sus alegatos iniciales, la compañía planea mencionar que incorporó medidas de seguridad. Entre ellas, Instagram Teens para usuarios de 13 a 17 años, que mantiene los datos privados por defecto y restringe la posibilidad de que desconocidos envíen mensajes directos a usuarios jóvenes.

Se espera que la defensa sostenga que las herramientas que Meta promueve como medidas de seguridad para adolescentes rara vez se utilizan, consignó The New York Times.

Con anterioridad, la empresa también sostuvo que la demanda debía ser desestimada en virtud de la garantía de libertad de expresión y de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, una norma federal que la eximiría de responsabilidad por el contenido generado por los usuarios.

Mark Zuckerberg figura entre los testigos que los estados planean convocar en el juicio federal contra Meta (REUTERS/Mike Blake).
Mark Zuckerberg figura entre los testigos que los estados planean convocar en el juicio federal contra Meta (REUTERS/Mike Blake).

En un comunicado citado por CBS News, Meta afirmó que confía en su defensa: “Estamos orgullosos de nuestro historial en la protección de adolescentes en nuestras plataformas y del esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar medidas de protección a lo largo de los años, incluso antes de que se presentaran estas demandas, y que continuamos realizando hasta el día de hoy. Esperamos poder demostrar estos hechos al juez y al jurado en el tribunal”.

La causa está a cargo de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y el proceso podría extenderse entre seis y ocho semanas. Un jurado asesor de ocho personas emitirá una recomendación, aunque la decisión final sobre el veredicto y los daños quedará en manos de la magistrada.

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