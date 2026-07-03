Estados Unidos

Cómo obtener descuentos en las facturas de energía ante la ola de calor en Nueva York

La administración estatal incentiva la inscripción al Programa de Energía Asequible (EAP) y al Programa Mejorado de Energía Asequible (EEAP), que contemplan alivios en los pagos de electricidad y gas

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Nueva York ya otorgó más de USD 500 millones al año a descuentos en facturas de electricidad y gas para cerca de un millón de hogares (REUTERS/Jeenah Moon).
Nueva York ya otorgó más de USD 500 millones al año a descuentos en facturas de electricidad y gas para cerca de un millón de hogares (REUTERS/Jeenah Moon).

La gobernadora Kathy Hochul instó a los neoyorquinos a inscribirse en el Programa de Energía Asequible (EAP) y en el Programa Mejorado de Energía Asequible (EEAP) durante la actual ola de calor. La Gobernación de Nueva York indicó que ambos programas ya otorgan más de USD 500 millones al año a cerca de un millón de hogares en descuentos en facturas de electricidad y gas.

En el comunicado oficial, la gobernadora declaró: “Millones de neoyorquinos más son elegibles para recibir descuentos en sus facturas de servicios públicos del hogar; y si aún no está inscrito, ahora es el momento de visitar el sitio web y obtener más información”.

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Quiénes son elegibles para el Programa de Energía Asequible (EAP)

Las principales empresas proveedoras de electricidad y gas natural brindan el beneficio del Programa de Asistencia Energética (EAP) a los hogares que participan en el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP), sin importar el tipo de servicio o ayuda recibida. La cobertura del EAP también se extendió para abarcar a quienes acceden a otros programas de apoyo estatal o tribal en Nueva York. Estos son:

  • Programa de servicio telefónico Lifeline.
  • Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
  • Seguro de enfermedad.
  • Pensión por discapacidad o de sobrevivientes para veteranos.
  • Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).
  • Asistencia Federal para la Vivienda Pública.
  • Programas de garantía de servicios públicos / proveedores directos.
  • Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
  • Asistencia de la red de seguridad.

Otros programas adicionales para tierras tribales son:

  • Asistencia general de la Oficina de Asuntos Indígenas.
  • Inicio rápido.
  • TANF tribal.
  • Programa de distribución de alimentos en reservas indígenas.
El programa EAP en Nueva York alcanza a hogares que reciben HEAP y otros beneficios estatales o tribales como SNAP, SSI, TANF y Lifeline (REUTERS/Adam Gray).
El programa EAP en Nueva York alcanza a hogares que reciben HEAP y otros beneficios estatales o tribales como SNAP, SSI, TANF y Lifeline (REUTERS/Adam Gray).

Qué requisitos tiene el Programa Mejorado de Energía Asequible (EEAP)

Los usuarios residenciales que no califican para el EAP tradicional pueden acceder al EAP mejorado si sus ingresos se encuentran por debajo de la mediana estatal.

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En el caso de los clientes de Con Edison, National Grid Metro o National Grid Long Island, se utiliza la mediana de ingresos de la región correspondiente. Para recibir este beneficio, es necesario que los interesados se identifiquen y completen el proceso de inscripción.

Cómo inscribirse al EAP y al EEAP

La inscripción se encuentra habilitada en cualquier momento del año. Los beneficiarios del HEAP o del EAP pueden ser incorporados automáticamente al EEAP. Para quienes consideren cumplir con los requisitos de ambos programas o deseen verificar si su cuenta está registrada, deben consultar con la empresa de servicios públicos correspondiente.

Estas compañías ofrecen información detallada sobre los criterios de elegibilidad y el proceso de solicitud, así como la opción de realizar la gestión directamente a través de sus canales oficiales.

La inscripción al EAP y al EEAP está abierta todo el año y algunos beneficiarios pueden ser incorporados automáticamente al programa de asistencia energética (REUTERS/Eduardo Munoz).
La inscripción al EAP y al EEAP está abierta todo el año y algunos beneficiarios pueden ser incorporados automáticamente al programa de asistencia energética (REUTERS/Eduardo Munoz).

Cuánto alivio puede esperar cada hogar

Los valores de los descuentos dependen de la empresa de servicios públicos y del nivel de ingresos de cada hogar, debido a que los precios de la energía presentan diferencias relevantes entre las áreas de prestación.

En algunos casos, los beneficios pueden representar varios cientos de dólares al año, según los ingresos de la familia.

Para conocer detalles precisos sobre los montos mensuales aplicables, se recomienda consultar directamente con la compañía de servicios públicos correspondiente.

Otras protecciones energéticas para los neoyorquinos

Con el objetivo de brindar respaldo a la población de Nueva York ante episodios de calor extremo, en marzo de 2026 se lanzó una política estatal que refuerza la protección de los usuarios de las principales compañías privadas de electricidad y agua.

Esta medida, avalada por la gobernadora Hochul y la Comisión de Servicios Públicos, implementa la prohibición de interrumpir el suministro a usuarios residenciales por falta de pago durante períodos de calor.

Además, quienes habitan en zonas identificadas como islas de calor acceden a resguardos adicionales durante estos eventos.

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