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Trump realizó el primer vuelo oficial en el nuevo Air Force One regalado por Qatar, un avión valorado en USD 400 millones

Durante el viaje, el mandatario defendió las características de la aeronave y destacó su diseño interior y exterior. “Puedes hacer dos cosas: puedes mantener un perfil bajo o puedes mostrarlo”, afirmó ante la prensa

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Trump realizó el primer vuelo oficial en el nuevo Air Force One regalado por Qatar, un avión valorado en USD 400 millones (REUTERS)
Trump realizó el primer vuelo oficial en el nuevo Air Force One regalado por Qatar, un avión valorado en USD 400 millones (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó el miércoles por la noche el primer vuelo oficial a bordo del nuevo Air Force One, un Boeing 747-800 adaptado y valorado en 400 millones de dólares, que Qatar entregó como regalo al Gobierno estadounidense. La aeronave trasladó al mandatario hasta Dakota del Norte, donde visitó la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, y marcó el debut operativo del avión que la Casa Blanca utilizará como solución provisional hasta la llegada de los nuevos aparatos presidenciales prevista, como mínimo, para 2028.

Durante el viaje, Trump defendió las características de la aeronave y destacó su diseño interior y exterior. “Puedes hacer dos cosas: puedes mantener un perfil bajo o puedes mostrarlo”, afirmó ante la prensa al referirse a la apariencia del avión. También expresó satisfacción por el regalo recibido y sostuvo: “Este es un regalo de un país que nos ha tratado muy bien”.

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El nuevo avión reemplaza de forma temporal a los dos Boeing que prestan servicio como Air Force One desde hace 36 años. La aeronave procedente de Qatar funcionará como un “puente” mientras continúa el desarrollo de los nuevos aviones presidenciales, un programa que acumula varios años de retraso y cuya entrega no llegará antes de 2028.

Trump inspeccionó el aparato pocas semanas después de regresar a la Casa Blanca el año pasado y ordenó que los trabajos de adaptación avanzaran con rapidez para utilizarlo durante la mayor parte del resto de su mandato. Ese calendario redujo el alcance de las modificaciones previstas para el avión.

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El nuevo avión reemplaza de forma temporal a los dos Boeing que prestan servicio como Air Force One desde hace 36 años (REUTERS)
El nuevo avión reemplaza de forma temporal a los dos Boeing que prestan servicio como Air Force One desde hace 36 años (REUTERS)

A diferencia del tradicional esquema de color celeste que caracterizó durante décadas al Air Force One, el nuevo Boeing luce los colores preferidos de Trump: un fuselaje inferior azul marino con franjas rojas y doradas. En el interior incorpora alfombras de lujo, asientos reclinables totalmente horizontales, paneles de madera y hasta el sello presidencial en los cinturones de seguridad, según los recorridos que trascendieron sobre la aeronave.

Imágenes obtenidas tras la presentación oficial y analizadas por The Associated Press muestran que el avión no incorpora al menos parte de los sistemas de detección de misiles y contramedidas que equipan a los Air Force One actualmente en servicio. La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que invirtió menos de 400 millones de dólares en las modificaciones de seguridad y que realizó cambios limitados en la configuración interna de la cabina.

El organismo sostuvo que la conversión acelerada del avión se realizó “sin aceptar ningún riesgo respecto de la seguridad, la protección o las comunicaciones seguras”, aunque reconoció que “varias modificaciones de ingeniería de alta complejidad necesarias para el Air Force One definitivo fueron excluidas intencionalmente del avión puente”.

La Fuerza Aérea también confirmó que no amplió las puertas de salida de la aeronave ni incorporó múltiples escaleras integradas en el fuselaje, dos características previstas para la versión definitiva del futuro Air Force One.

A diferencia del tradicional esquema de color celeste que caracterizó durante décadas al Air Force One, el nuevo Boeing luce los colores preferidos de Trump (REUTERS)
A diferencia del tradicional esquema de color celeste que caracterizó durante décadas al Air Force One, el nuevo Boeing luce los colores preferidos de Trump (REUTERS)

Trump prevé utilizar nuevamente la aeronave la próxima semana, cuando viaje para participar en la cumbre de la OTAN en Turquía, lo que supondrá el primer desplazamiento internacional programado para el nuevo Air Force One.

Las imágenes del interior del avión permanecen restringidas para la prensa cuando el presidente no está presente. Sin embargo, funcionarios de la administración difundieron este miércoles fotografías en redes sociales.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una imagen de colaboradores reunidos alrededor de una mesa circular equipada con individuales de color marfil y butacas de cuero. Por su parte, la jefa de protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, compartió una fotografía sentada en un sofá de cuero junto a almohadones con la inscripción Air Force One, mientras detrás de ella aparecía una imagen enmarcada del Memorial Thomas Jefferson.

El vuelo inaugural trasladó a Trump hasta la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, que recibió su primera visita oficial antes de su apertura con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos.

La donación de Qatar generó cuestionamientos de carácter ético desde que se conoció la entrega del avión. Trump, sin embargo, defendió la incorporación del Boeing como una alternativa necesaria frente al envejecimiento de la actual flota presidencial y reiteró que, una vez concluido su uso oficial, el aparato pasará a formar parte de una biblioteca presidencial.

(Con información de Associated Press)

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