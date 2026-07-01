Estados Unidos

Dos personas suben a la cima del Empire State Building y despliegan una pancarta a favor de la paz

Los intrusos, identificados como Ivan Beerkus y Angela Nikolau, treparon hasta la aguja del rascacielos en Nueva York y forzaron a activar un operativo que cortó el tránsito y evacuó el mirador

Guardar

Dos personas identificadas como Ivan Beerkus y Angela Nikolau fueron detenidas tras trepar hasta la antena del Empire State Building en Nueva York, desplegar una pancarta a favor de la paz y protagonizar una aparente propuesta de matrimonio en una maniobra no autorizada que obligó a activar un operativo policial y a cerrar el área de la calle alrededor del edificio, informaron CBS News y NBC News.

La pareja, conocida por escalar edificios en distintas partes del mundo, alcanzó la parte superior de la aguja, situada a 443 metros (1.454 pies) de altura, vestida de negro y con máscaras. Las imágenes captadas por helicópteros mostraron que no llevaban, al menos de forma visible, arneses ni otros sistemas de sujeción, precisó Associated Press.

PUBLICIDAD

La pancarta decía: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”. De acuerdo con ABC7 Chicago, la cita suele atribuirse al guitarrista Jimi Hendrix; sin embargo, quien la pronunció fue el político británico del siglo XIX William Gladstone.

La propuesta ocurrió durante el descenso y terminó con la pareja bajo custodia

Poco después de las 12:30, los dos empezaron a bajar por el entramado de metal de la antena hasta una cornisa más ancha. Allí, el hombre se arrodilló y pareció entregarle un anillo a la mujer, que luego miró su mano extendida como si examinara la joya, de acuerdo con la descripción de Associated Press.

PUBLICIDAD

Según ABC7 Chicago, agentes de policía que subieron por la aguja interceptaron a la pareja y la pusieron bajo custodia poco antes de la 13:00. Fuentes policiales citadas por CBS News y NBC News afirmaron que los detenidos no sufrieron lesiones y que podrían enfrentar cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.

La respuesta de las autoridades incluyó la presencia de policías y bomberos en las inmediaciones del edificio, además de un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Al comienzo del incidente, los visitantes circulaban con normalidad por el mirador. Más tarde fueron evacuados, informó CBS News.

Aún no está claro cómo lograron acceder a la antena, que se eleva por encima de las áreas abiertas al público del rascacielos de 102 pisos. Tampoco hubo una respuesta inmediata de la administración del edificio a los pedidos de comentarios por parte de Associated Press.

La testigo Julie Morris relató a CBS News: “Estábamos justo en la cima. Vi a dos personas abrir las puertas de malla y subir hasta arriba. Simplemente supuse que tenían permiso para estar allí arriba”. Morris aseguró que no llevaban mascarillas cuando iniciaron el ascenso y que había un guardia de seguridad en el lugar.

Dos personas vestidas de negro y con rostros cubiertos en una plataforma metálica elevada, una arrodillada. Mano con anillo y manicura en primer plano. Ciudad al fondo
Ivan Beerkus y Angela Nikolau protagonizan una propuesta de matrimonio en la antena del Empire State Building, Nueva York, tras una escalada no autorizada (Instagram: @beerkus/@angela_nikolau).

La antena ya había sido escalada antes

La estructura que escalaron los intrusos forma parte de la torre de transmisión de radio y televisión para emisoras locales. Un exjefe de ingeniería de CBS News New York, John Cleary, advirtió sobre los riesgos de ese ascenso: “Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar de esa torre, sobre todo con este calor, es muy agotador. Es fácil cometer errores. Parece que no llevaban arneses. Hay mucha radiofrecuencia y mucha energía eléctrica en esa torre”.

Cleary añadió: “Hay peligro ahí arriba. Es algo para lo que nos entrenan. Vamos a cursos de formación para esto... no es como escalar rocas. Es una torre de transmisión eléctrica en funcionamiento. Hay mucho peligro”.

Asimismo, no es la primera vez que alguien asciende por esa parte del edificio. En 2023, el actor y músico Jared Leto subió hasta la base de la antena desde el piso 86 hasta el 104 para promocionar una gira de Thirty Seconds to Mars, aunque en ese caso lo hizo con autorización.

Temas Relacionados

Nueva YorkEmpire State BuildingNYPDEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, enfrentan acusaciones de lavar decenas de millones de dólares

Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos brasileños y a empresas vinculadas a la banda criminal Primer Comando de la Capital

Cómo mantenerse a salvo ante el calor extremo mientras las peligrosas temperaturas azotan Estados Unidos

Las autoridades sanitarias advierten que la exposición prolongada puede provocar deshidratación, agotamiento e incluso emergencias médicas. Conocer las señales de alerta y actuar a tiempo reduce el riesgo de complicaciones graves

Cómo mantenerse a salvo ante el calor extremo mientras las peligrosas temperaturas azotan Estados Unidos

El FBI incautó 76 drones que sobrevolaban las cercanías de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta

La agencia federal informó que los aparatos fueron detectados en el perímetro de los partidos y actividades del Mundial, en un operativo reforzado que sumó diez dispositivos desde el sábado

El FBI incautó 76 drones que sobrevolaban las cercanías de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta

El incendio en Boyle Heights triplicó las visitas a emergencias tras ocho días de humo y alertas por partículas finas en Los Ángeles

El siniestro inició el 17 de junio en la planta frigorífica de Lineage, se propagó por muros con espuma aislante y alcanzó una línea de amoníaco, mientras el SCAQMD advirtió por PM2,5 y se habilitaron centros con aire filtrado

El incendio en Boyle Heights triplicó las visitas a emergencias tras ocho días de humo y alertas por partículas finas en Los Ángeles

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

El actor de 79 años compartió en una entrevista que la enfermedad ya afecta su memoria, su habla y su movilidad

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

TECNO

Meta podría ‘leer tu mente’ gracias a la IA y sin necesidad de implantes cerebrales

Meta podría ‘leer tu mente’ gracias a la IA y sin necesidad de implantes cerebrales

La peligrosa estafa por SMS que puede tomar el control de tu celular y vaciar tu cuenta bancaria

Por qué no se ve Roja Directa, la plataforma de partidos gratis

Mi joystick se mueve solo: solución al drift para mandos de PlayStation, Xbox y Switch

Bill Gates muestra cómo la IA y la robótica ya están acelerando los descubrimientos científicos

ENTRETENIMIENTO

Billie Eilish volvió a ser blanco de críticas tras resurgir un video en el que tilda de “flojos” a los padres que mandan a sus hijos a la escuela

Billie Eilish volvió a ser blanco de críticas tras resurgir un video en el que tilda de “flojos” a los padres que mandan a sus hijos a la escuela

Harvey Weinstein fue hospitalizado en Manhattan tras sufrir graves problemas respiratorios

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Josh Peck revela el momento más insólito que vivió con Ariana Grande

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

MUNDO

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha