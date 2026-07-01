Dos personas suben a la cima del Empire State Building y despliegan una pancarta a favor de la paz

Dos personas identificadas como Ivan Beerkus y Angela Nikolau fueron detenidas tras trepar hasta la antena del Empire State Building en Nueva York, desplegar una pancarta a favor de la paz y protagonizar una aparente propuesta de matrimonio en una maniobra no autorizada que obligó a activar un operativo policial y a cerrar el área de la calle alrededor del edificio, informaron CBS News y NBC News.

La pareja, conocida por escalar edificios en distintas partes del mundo, alcanzó la parte superior de la aguja, situada a 443 metros (1.454 pies) de altura, vestida de negro y con máscaras. Las imágenes captadas por helicópteros mostraron que no llevaban, al menos de forma visible, arneses ni otros sistemas de sujeción, precisó Associated Press.

PUBLICIDAD

La pancarta decía: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”. De acuerdo con ABC7 Chicago, la cita suele atribuirse al guitarrista Jimi Hendrix; sin embargo, quien la pronunció fue el político británico del siglo XIX William Gladstone.

La propuesta ocurrió durante el descenso y terminó con la pareja bajo custodia

Poco después de las 12:30, los dos empezaron a bajar por el entramado de metal de la antena hasta una cornisa más ancha. Allí, el hombre se arrodilló y pareció entregarle un anillo a la mujer, que luego miró su mano extendida como si examinara la joya, de acuerdo con la descripción de Associated Press.

PUBLICIDAD

Según ABC7 Chicago, agentes de policía que subieron por la aguja interceptaron a la pareja y la pusieron bajo custodia poco antes de la 13:00. Fuentes policiales citadas por CBS News y NBC News afirmaron que los detenidos no sufrieron lesiones y que podrían enfrentar cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.

La respuesta de las autoridades incluyó la presencia de policías y bomberos en las inmediaciones del edificio, además de un helicóptero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Al comienzo del incidente, los visitantes circulaban con normalidad por el mirador. Más tarde fueron evacuados, informó CBS News.

PUBLICIDAD

Aún no está claro cómo lograron acceder a la antena, que se eleva por encima de las áreas abiertas al público del rascacielos de 102 pisos. Tampoco hubo una respuesta inmediata de la administración del edificio a los pedidos de comentarios por parte de Associated Press.

La testigo Julie Morris relató a CBS News: “Estábamos justo en la cima. Vi a dos personas abrir las puertas de malla y subir hasta arriba. Simplemente supuse que tenían permiso para estar allí arriba”. Morris aseguró que no llevaban mascarillas cuando iniciaron el ascenso y que había un guardia de seguridad en el lugar.

PUBLICIDAD

Ivan Beerkus y Angela Nikolau protagonizan una propuesta de matrimonio en la antena del Empire State Building, Nueva York, tras una escalada no autorizada (Instagram: @beerkus/@angela_nikolau).

La antena ya había sido escalada antes

La estructura que escalaron los intrusos forma parte de la torre de transmisión de radio y televisión para emisoras locales. Un exjefe de ingeniería de CBS News New York, John Cleary, advirtió sobre los riesgos de ese ascenso: “Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar de esa torre, sobre todo con este calor, es muy agotador. Es fácil cometer errores. Parece que no llevaban arneses. Hay mucha radiofrecuencia y mucha energía eléctrica en esa torre”.

Cleary añadió: “Hay peligro ahí arriba. Es algo para lo que nos entrenan. Vamos a cursos de formación para esto... no es como escalar rocas. Es una torre de transmisión eléctrica en funcionamiento. Hay mucho peligro”.

PUBLICIDAD

Asimismo, no es la primera vez que alguien asciende por esa parte del edificio. En 2023, el actor y músico Jared Leto subió hasta la base de la antena desde el piso 86 hasta el 104 para promocionar una gira de Thirty Seconds to Mars, aunque en ese caso lo hizo con autorización.