Nueva York amplía el descuento del 50% en metro y autobús para viajes diarios y alcanza a 1,3 millones de usuarios

Nueva York ampliará Fair Fares con USD 54 millones en el presupuesto fiscal de 2027 para sostener el descuento del 50% en metro y autobús (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York ampliará Fair Fares con USD 54 millones adicionales dentro del presupuesto fiscal de 2027, una decisión que permitirá a unas 340.000 personas más acceder a un descuento del 50% en metro, autobús y transporte adaptado, y elevará a cerca de 1,3 millones el total de residentes de bajos ingresos que podrán pagar menos por sus desplazamientos diarios.

La medida formó parte del acuerdo presupuestario municipal de USD 125.800 millones. El cambio central será el nuevo umbral de ingresos: la elegibilidad pasará del 150% al 200% del umbral federal de pobreza.

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El Concejo Municipal de Nueva York informó sobre el acuerdo fiscal alcanzado con el alcalde Zohran Mamdani.

Según informó The New York Times, diario estadounidense, el aumento del umbral al 200% del nivel federal de pobreza ampliará el acceso a trabajadores de ingresos bajos y medios bajos que hasta ahora quedaban excluidos por superar el límite anterior; con la nueva regla, podrían calificar personas con ingresos cercanos a USD 32.000 al año y familias de cuatro integrantes con ingresos de unos USD 66.000 anuales.

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Según el Concejo Municipal, el presupuesto del ejercicio fiscal 2027 suma USD 54 millones en nuevos fondos a los USD 120.600.000 ya asignados a Fair Fares, una ampliación que permitirá incorporar a 340.000 nuevos beneficiarios y llevar el total de elegibles a cerca de 1,3 millones de residentes.

Cómo funciona Fair Fares

Fair Fares funciona desde 2019 y aplica una rebaja del 50% en metro, autobuses, el ferrocarril de Staten Island y el tranvía de Roosevelt Island (MTA New York City Transit )

El programa Fair Fares funciona desde 2019 con el objetivo de abaratar el transporte público para neoyorquinos con menos ingresos. En la actualidad ofrece una rebaja del 50% en las tarifas del metro, los autobuses locales, el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island y viajes de transporte adaptado que cumplan los requisitos.

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En su página oficial, la ciudad define a Fair Fares NYC como un programa municipal para ayudar a residentes de bajos ingresos a reducir el costo de sus traslados.

El mismo sitio precisa que el descuento alcanza a viajes elegibles en metro y autobuses y que también puede aplicarse a traslados en el servicio de transporte adaptado Access-A-Ride cuando las cuentas están vinculadas.

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Cualquier residente de la ciudad que cumpla con los nuevos topes de ingreso, además de los requisitos de identidad, residencia e ingresos que exige la solicitud oficial.

En los canales oficiales del programa, el gobierno municipal indica que los solicitantes deben realizar el trámite por vía digital y que, si necesitan asistencia, pueden comunicarse con el 311 o acudir a los puntos habilitados.

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Una vez aprobada, la cuenta del usuario permite aplicar la tarifa reducida a sus viajes. La plataforma oficial del programa también ofrece herramientas para consultar el estado del trámite, renovar beneficios y administrar la cuenta en línea.

El plan se inserta en la discusión sobre el costo del transporte público

La ampliación de Fair Fares no establece transporte gratuito y se integra a una agenda municipal para reducir el costo del transporte público diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación no supone transporte gratuito, una propuesta que algunos concejales y defensores del sistema vienen impulsando en la ciudad. La decisión municipal apuesta, en cambio, por reforzar un mecanismo ya existente que reduce a la mitad el costo del viaje para quienes reúnen las condiciones.

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El alcalde Zohran Mamdani ha mantenido su defensa de autobuses más rápidos y, con el tiempo, gratuitos. El comunicado del acuerdo presupuestario presentado por el Concejo Municipal ubicó la expansión de Fair Fares dentro de una agenda de asequibilidad y de reducción de costos para residentes que dependen del transporte público para ir al trabajo, a la escuela o a servicios esenciales.

La discusión sobre el precio del transporte y la cobertura social del sistema también estuvo presente en el seguimiento de medios locales. CBS News, cadena estadounidense, informó que el acuerdo presupuestario incorporó la expansión del descuento para 340.000 personas adicionales, junto con otras partidas negociadas en el tramo final antes del cierre del plazo de aprobación.

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El acuerdo fiscal también incorpora otras partidas. Entre ellas figuran cuentas de ahorro universitario de USD 1.000 para todos los niños de preescolar de escuelas públicas mediante la ampliación de NYC Kids RISE y USD 700.000 para un programa piloto de tarjetas OMNY destinadas a estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), según el detalle difundido por el Concejo Municipal de Nueva York.

A eso se suman USD 175 millones en el ejercicio fiscal 2027 y USD 125 millones a partir del ejercicio fiscal 2028 para ampliar el acceso a vales de vivienda. El presupuesto también reserva USD 79.100.000 para restablecer financiación de parques, bibliotecas e instituciones culturales, USD 86.400.000 para servicios jurídicos de inmigración y USD 6.250.000 para el Departamento de Investigación, incluida la financiación del informe sobre las toxinas del 11-S.

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