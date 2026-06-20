La Asociación de Hoteles de Nueva York reduce a la mitad la proyección de ingresos por el Mundial 2026

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York recortó a USD 100 millones la mejora de ingresos prevista para el Mundial 2026 (REUTERS/Adam Gray)

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York recortó a USD 100 millones la mejora de ingresos que esperaba para la industria durante el Mundial 2026, la mitad de lo que proyectaba en febrero.

El ajuste respondió a un escenario de reservas débiles, trabas a los viajes internacionales y mayores costos operativos que presionan a un sector para la economía de la ciudad, según Reuters.

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El ajuste llegó con el torneo ya en marcha y después de meses de advertencias del sector sobre una demanda por debajo de lo esperado para un evento que se presentaba como una oportunidad económica. La previsión anterior estimaba un aumento de alrededor de USD 200 millones.

El recorte se apoyó en un diagnóstico de mercado que la industria venía planteando desde antes del inicio del torneo: las reservas no acompañaron el escenario más optimista y, con ese dato, se debilitó la posibilidad de compensar el incremento de costos que enfrenta el negocio hotelero.

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En ese marco, la asociación sostuvo que la distancia entre la expectativa inicial y el desempeño observado obligó a revisar los cálculos de ingresos asociados al evento.

El mes pasado, la American Hotel & Lodging Association informó que el 60% de los operadores hoteleros de Nueva York registraba reservas inferiores a las previstas para la cita mundialista. La entidad señaló como causas la inestabilidad geopolítica y la caída del turismo internacional.

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La industria atribuyó parte central del deterioro a las barreras que afectan a los visitantes del exterior, que gastan en promedio cuatro veces más que los viajeros nacionales; entre esos obstáculos figuran prohibiciones de viaje, demoras en las visas, operativos migratorios y otras restricciones.

Esas condiciones, según la asociación, redujeron la demanda de un segmento que habría ocupado habitaciones y sostenido el consumo en negocios de toda la ciudad. En la lectura del sector, el impacto se trasladó a la dinámica de gasto vinculada con la estadía, con efectos sobre la actividad turística en general.

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La guerra con Irán empeoró el cuadro y provocó una caída adicional de entre 10% y 15% en la actividad hotelera, en un contexto ya frágil, con un consumo internacional que no se comportó como se esperaba para el período del torneo.

Vijay Dandapani, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, lo resumió así: “Ahora sabemos que el prometido auge económico del Mundial no será el esperado”.

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El sector evitó una huelga antes del torneo

El sector hotelero evitó una huelga sindical antes del torneo con un acuerdo contractual que desactivó el riesgo de interrupciones laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la debilidad de la demanda se sumó la amenaza de una huelga del sindicato hotelero, que la asociación describía como un golpe potencial para los hoteles, sus trabajadores y la economía turística. Ese conflicto se desactivó apenas unas semanas antes del torneo con un acuerdo contractual que la entidad definió como sin precedentes.

La resolución evitó interrupciones laborales que podían haber disuadido todavía más a los visitantes de alojarse en los hoteles de la ciudad y gastar en ella. La asociación indicó que un escenario similar estuvo más cerca de producirse en Los Ángeles, donde una posible huelga del sindicato hotelero se evitó a último momento.

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Dandapani advirtió que el acuerdo laboral evitó un daño todavía mayor antes del torneo, pero sostuvo que el riesgo sigue abierto si no hay medidas de alivio.

“La industria logró evitar una huelga sindical antes del torneo que habría sido aún más devastadora. Sin un alivio, Nueva York corre el riesgo de perder no solo esta oportunidad, sino también futuros grandes eventos turísticos”.

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Inflación, costos operativos y desaceleración del turismo

La inflación, los costos operativos y la desaceleración del turismo presionan a una industria que sostiene miles de empleos e ingresos fiscales en Nueva York (REUTERS/Mike Segar)

La decepción por el rendimiento del Mundial coincidió con un período de presión más amplia sobre la actividad: crecimiento más lento de los ingresos, inflación persistente, aumento de los costos operativos y una desaceleración prolongada del turismo.

Ese conjunto de factores afecta a un pilar de la economía neoyorquina que sostiene a más de 40 mil trabajadores hoteleros y a 400 mil empleados del sector de la hospitalidad, además de generar miles de millones en ingresos fiscales anuales para financiar servicios públicos.

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En un análisis citado por Reuters, Dandapani describió el saldo como “overall a disappointment” (en general, una decepción) al referirse a una demanda menor a la esperada, con hoteles que recortaron tarifas ante la falta del volumen de visitantes previsto. También advirtió que, aun con el conflicto laboral desactivado antes del torneo, la industria seguía expuesta a un escenario de costos altos y menor ritmo de actividad.