Estados Unidos creó 57.000 puestos de trabajo en junio y la tasa de desempleo descendió al 4,2%

Un cartel de "Se busca personal" en la vidriera de un restaurante en Medford, Massachusetts, EEUU. El empleo en el país creció menos de lo esperado en junio (REUTERS/Brian Snyder, archivo)

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en junio y los datos del mes anterior se revisaron a la baja, pero la tasa de desempleo descendió al 4,2%, lo que apunta a una estabilidad continuada del mercado laboral.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 57.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 129.000 en mayo, según indicó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe sobre el empleo, que es seguido con gran atención.

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Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 110.000 puestos de trabajo, tras el incremento de 172.000 registrado en mayo según los datos anteriores. Las estimaciones oscilaban entre un mínimo de 25.000 y un máximo de 200.000.

Esta moderación supone un retroceso tras tres meses consecutivos de fuertes alzas en el empleo y probablemente no indique un cambio sustancial en las condiciones del mercado laboral. También podría estar alineando las cifras de empleo con otras encuestas del mercado laboral, incluidos los planes de contratación de las pequeñas empresas, que han ofrecido una imagen menos sólida del mercado laboral.

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El informe se publicó un día antes de lo previsto debido al día festivo del viernes, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra el sábado.

Antes de la publicación del informe, los mercados financieros estimaban una probabilidad de aproximadamente el 50,7% de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en la reunión del 15 y 16 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group. El mes pasado, la Fed mantuvo su tasa de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75%, pero las proyecciones trimestrales actualizadas indicaban que las autoridades monetarias esperaban subir los costos de financiación este año.

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Los economistas creen que la economía necesita crear entre cero y 50.000 puestos de trabajo al mes para seguir el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar. La denominada “tasa de equilibrio” ha descendido debido a las medidas de restricción de la inmigración, que han reducido la población activa, lo que ha mantenido estable la tasa de desempleo. La tasa de desempleo descendió el mes pasado desde el 4,3% registrado en mayo.

El nivel históricamente bajo de despidos es un factor clave de la solidez de las nóminas, algo que no se había reflejado en otras encuestas del mercado laboral, incluidos los planes de contratación de las pequeñas empresas. Una encuesta del Conference Board publicada el martes reveló que la proporción de consumidores que consideran que es “difícil conseguir trabajo” se situó en junio cerca de su máximo de los últimos cinco años y medio.

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A pesar de las incertidumbres derivadas, en primer lugar, de los aranceles del año pasado y, más recientemente, del conflicto en Oriente Medio, las empresas se han mostrado reacias a despedir a sus trabajadores, tras haber tenido dificultades para encontrar mano de obra tras la pandemia de COVID.

Sin embargo, tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a niveles prebélicos, algunos economistas consideran que los riesgos a la baja para el mercado laboral han disminuido y esperan que la reciente tendencia al alza en el crecimiento del empleo siga este año.

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(Con información de Reuters)