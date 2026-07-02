Estados Unidos

Estados Unidos creó 57.000 puestos de trabajo en junio y la tasa de desempleo descendió al 4,2%

El bajo nivel de despidos sostiene el mercado laboral pese a la incertidumbre por los aranceles y Medio Oriente

Guardar
Un cartel de "Se busca personal" en la vidriera de un restaurante en Medford, Massachusetts, EEUU. El empleo en el país creció menos de lo esperado en junio (REUTERS/Brian Snyder, archivo)
Un cartel de "Se busca personal" en la vidriera de un restaurante en Medford, Massachusetts, EEUU. El empleo en el país creció menos de lo esperado en junio (REUTERS/Brian Snyder, archivo)

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en junio y los datos del mes anterior se revisaron a la baja, pero la tasa de desempleo descendió al 4,2%, lo que apunta a una estabilidad continuada del mercado laboral.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 57.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 129.000 en mayo, según indicó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe sobre el empleo, que es seguido con gran atención.

PUBLICIDAD

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 110.000 puestos de trabajo, tras el incremento de 172.000 registrado en mayo según los datos anteriores. Las estimaciones oscilaban entre un mínimo de 25.000 y un máximo de 200.000.

Esta moderación supone un retroceso tras tres meses consecutivos de fuertes alzas en el empleo y probablemente no indique un cambio sustancial en las condiciones del mercado laboral. También podría estar alineando las cifras de empleo con otras encuestas del mercado laboral, incluidos los planes de contratación de las pequeñas empresas, que han ofrecido una imagen menos sólida del mercado laboral.

PUBLICIDAD

El informe se publicó un día antes de lo previsto debido al día festivo del viernes, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra el sábado.

Antes de la publicación del informe, los mercados financieros estimaban una probabilidad de aproximadamente el 50,7% de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en la reunión del 15 y 16 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group. El mes pasado, la Fed mantuvo su tasa de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75%, pero las proyecciones trimestrales actualizadas indicaban que las autoridades monetarias esperaban subir los costos de financiación este año.

Los economistas creen que la economía necesita crear entre cero y 50.000 puestos de trabajo al mes para seguir el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar. La denominada “tasa de equilibrio” ha descendido debido a las medidas de restricción de la inmigración, que han reducido la población activa, lo que ha mantenido estable la tasa de desempleo. La tasa de desempleo descendió el mes pasado desde el 4,3% registrado en mayo.

El nivel históricamente bajo de despidos es un factor clave de la solidez de las nóminas, algo que no se había reflejado en otras encuestas del mercado laboral, incluidos los planes de contratación de las pequeñas empresas. Una encuesta del Conference Board publicada el martes reveló que la proporción de consumidores que consideran que es “difícil conseguir trabajo” se situó en junio cerca de su máximo de los últimos cinco años y medio.

A pesar de las incertidumbres derivadas, en primer lugar, de los aranceles del año pasado y, más recientemente, del conflicto en Oriente Medio, las empresas se han mostrado reacias a despedir a sus trabajadores, tras haber tenido dificultades para encontrar mano de obra tras la pandemia de COVID.

Sin embargo, tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a niveles prebélicos, algunos economistas consideran que los riesgos a la baja para el mercado laboral han disminuido y esperan que la reciente tendencia al alza en el crecimiento del empleo siga este año.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Economía EEUUEmpleo EEUUReserva FederalFEDDonald TrumpGuerra en Medio OrienteÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Universal Studios abrió las puertas de su primer parque temático diseñado exclusivamente para niños de 3 a 8 años: esto es todo lo que debes saber

El complejo ubicado en Frisco, Texas, reúne siete áreas inspiradas en populares franquicias, un hotel con acceso anticipado y experiencias adaptadas para toda la familia

Universal Studios abrió las puertas de su primer parque temático diseñado exclusivamente para niños de 3 a 8 años: esto es todo lo que debes saber

Donald Trump registró su marca de productos de hogar en Venezuela

Su más reciente declaración patrimonial indicó que “TRUMP HOME” está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual del país caribeño

Donald Trump registró su marca de productos de hogar en Venezuela

La expectativa que genera el Mundial promete crear más aficionados del fútbol entre niños estadounidenses

El torneo aparece como una chance de transformar una práctica juvenil muy extendida en una afición duradera dentro de un mercado donde béisbol, básquet y NFL todavía conservan más peso cultural e histórico

La expectativa que genera el Mundial promete crear más aficionados del fútbol entre niños estadounidenses

Demandan a StubHub por USD 5 millones tras cancelación masiva de entradas para el Mundial 2026

El litigio, iniciado en Nueva York por hinchas de California, acusa a la ticketera de dejar a miles de personas desamparadas tras la anulación de sus pases a última hora. El objetivo es resarcir lo perdido en vuelos y hospedaje

Demandan a StubHub por USD 5 millones tras cancelación masiva de entradas para el Mundial 2026

Miami Beach implementa un nuevo sistema de tres avisos para que los residentes eviten que les remolquen sus autos

La nueva norma, vigente desde el miércoles, permite acumular hasta tres sanciones económicas por estacionamiento menor y posterga el traslado al depósito hasta la cuarta infracción, con el fin de reducir costos y molestias

Miami Beach implementa un nuevo sistema de tres avisos para que los residentes eviten que les remolquen sus autos

TECNO

Sismos en México y Venezuela: paso a paso para activar las alertas sísmicas en un celular Android

Sismos en México y Venezuela: paso a paso para activar las alertas sísmicas en un celular Android

Portugal vs. Croacia: cómo verlo, en qué URL y por qué no usar Tarjeta Roja y Magis TV

Waymo y Uber finalizan su alianza de robotaxis en Phoenix: cuáles son los planes de cada empresa

Cuál es la aplicación de Google para manejar con la IA Gemini en cualquier auto

Así puedes usar Google Wallet para pasar el control biométrico en aeropuertos y evitar filas

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

De John Cena a Brian Urlacher: 10 famosos que se animaron a hablar del trasplante capilar

El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”

MUNDO

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

Irán volvió a amenazar a los buques que circulan por el estrecho de Ormuz sin su autorización: “La respuesta militar será contundente”

La guerra entre Rusia y Ucrania ya dejó más de dos millones de bajas militares