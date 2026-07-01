Cuáles estados subirán desde julio el impuesto a la gasolina y cuánto impacta

Varios estados de Estados Unidos subirán desde julio de 2026 el impuesto a la gasolina en plena temporada de verano y antes del 4 de julio (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

Con el verano en marcha, varios estados de Estados Unidos aplicarán aumentos en los impuestos a la gasolina desde julio de 2026, una presión adicional sobre un combustible que ya cuesta 40% más que en febrero y que encarece los traslados justo antes del fin de semana del 4 de julio.

El mayor gravamen estatal seguirá estando en California, donde el impuesto a la gasolina subirá USD 0,022 por galón y quedará en USD 0,634 por galón.

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El ajuste responde a la Ley de Reparación y Responsabilidad Vial de 2017, que exige una actualización anual ligada a la inflación, según la Asamblea de California y los cuadros de tasas del Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de California.

El esquema de indexación explica los incrementos previstos en otros estados. En Washington, el impuesto a los combustibles pasará de USD 0,554 a USD 0,565 por galón (3,78541 litros) a partir del 1 de julio de 2026, de acuerdo con una actualización difundida por el Departamento de Licencias del Estado de Washington.

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California mantendrá el impuesto estatal a la gasolina más alto del país

California mantendrá el impuesto estatal a la gasolina más alto del país al subir USD 0,022 por galón y llegar a USD 0,634 por galón (REUTERS/Lisi Niesner)

El nuevo nivel en California también arrastrará al resto de los combustibles. El diésel subirá de USD 0,46 a USD 0,48 por galón, la gasolina de aviación pasará de USD 0,19 a USD 0,197 y el combustible para aviones se mantendrá en USD 0,02.

Esos valores se desprenden de los cuadros de tasas del Departamento de Impuestos y Administración de Tarifas de California, que detalla las alícuotas por tipo de combustible para el período 07/2026–06/2027.

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Con el impuesto federal a la gasolina, de alrededor de USD 0,18 por galón, la carga total para los conductores en ese estado rozará los USD 0,75 por galón entre tributos estatales y federales.

La cifra federal de referencia —USD 0,184 por galón— figura en documentos del Servicio de Investigación del Congreso y de la Administración Federal de Carreteras.

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Washington, Maryland y Nueva Jersey aplicarán subas por inflación o por financiamiento vial

Washington aumentará el impuesto a la gasolina de USD 0,554 a USD 0,565 por galón desde el 1 de julio de 2026 y destinará la recaudación a carreteras, puentes y transbordadores (REUTERS/Mike Blake)

En Washington, la misma ley que activó el ajuste anual ya había elevado el impuesto a la gasolina en seis centavos por galón en 2025. Desde el 1 de noviembre de 2026, además, el impuesto al combustible para aeronaves aumentará a USD 0,25 por galón, según la actualización publicada por el Departamento de Licencias del Estado de Washington.

El estado informó que la recaudación adicional se destinará a programas viales, con financiamiento para construir y mantener carreteras, puentes y transbordadores.

En Maryland, el ajuste anual entrará en vigor el 1 de julio y elevará el impuesto a la gasolina en USD 0,006 por galón, hasta USD 0,466. El cambio fue informado por CBS News Baltimore, medio local, y también fue consignado por Bloomberg Tax, publicación especializada, que atribuyó la fijación de las nuevas tasas a la Contraloría de Maryland.

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Para un conductor promedio, el impacto estimado será acotado: llenar un tanque costará unos USD 0,06 más por 10 galones, USD 0,09 más por 15 galones y USD 0,12 más por 20 galones.

El cuadro cambia para los hogares con varios vehículos o para quienes conducen todos los días al trabajo, porque la suba se acumula en cada carga de combustible.

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Nueva Jersey ya había comenzado 2026 con un aumento aplicado en diciembre de 2025. El anuncio lo hizo el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey, que indicó que la tasa subiría USD 0,042 por galón desde el 1 de enero de 2026 para sostener el Fondo Fiduciario de Transporte del Estado.

En ese comunicado, el Tesoro estatal explicó que la decisión se tomó tras revisar estadísticas de consumo de combustible y luego de consultar al Responsable de Presupuesto y Finanzas del Poder Legislativo, una oficina técnica que interviene en la validación de la fórmula.

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Según ese mismo anuncio oficial, la gasolina pasó de USD 0,344 a USD 0,386 por galón y el diésel de USD 0,384 a USD 0,426 por galón. El ajuste también fue cubierto por New Jersey Monitor, medio local, que consignó los nuevos niveles y el total combinado de impuestos que paga el automovilista.

Si se suma el impuesto sobre combustibles para motores, fijado en 10.5% para la gasolina y USD 0,135 para el diésel según el desglose incluido en el texto, la carga impositiva total que pagan los automovilistas en Nueva Jersey asciende a USD 0,491 por galón para la gasolina y USD 0,561 por galón para el diésel.

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Los legisladores estatales señalaron que esos recursos sostendrán el Fondo Fiduciario de Transporte del Estado para cubrir necesidades de infraestructura. El plan prevé aumentos graduales hasta 2029.