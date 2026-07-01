EE. UU. lanza fondo de USD 500 millones para la producción de fertilizantes: requisitos y cómo aplicar

El USDA fijó ayudas de entre USD 15 millones y USD 100 millones para proyectos de fertilizantes dentro del programa FIELDS (REUTERS/Jim Vondruska).

El plan del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé USD 500 millones para expandir la producción nacional de fertilizantes en el país mediante la ampliación de plantas existentes y la construcción de nuevas instalaciones, luego de que la guerra con Irán impulsó los precios, informó Reuters.

La secretaria de Agricultura Brooke Rollins presentó el programa Inversión y Expansión en Fertilizantes para el Suministro Nacional a Largo Plazo (FIELDS, por sus siglas en inglés) en una conferencia de prensa y dijo que la iniciativa dará prioridad a proyectos capaces de abastecer con rapidez al mercado y acelerará aquellos que ya cuenten con inversión privada.

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Quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir

De acuerdo con USDA, pueden presentar solicitud entidades de cualquier estructura legal. La lista incluye tribus, entidades tribales, corporaciones nativas de Alaska, empresas con fines de lucro, corporaciones, entidades sin fines de lucro, cooperativas y corporaciones de productores, sociedades de beneficio certificado y entidades estatales o locales. Las entidades privadas deben ser de propiedad y operación independientes.

El departamento enumera los siguientes requisitos que deben cumplir los solicitantes:

Operar dentro de los Estados Unidos y sus territorios.

Proponer proyectos que estén ubicados físicamente dentro de los Estados Unidos y sus territorios.

Ser de propiedad nacional.

Procesar o planificar la fabricación conforme a todas las regulaciones federales, estatales, tribales y locales que rigen el procesamiento de fertilizantes.

Debe estar registrado en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) y renovar el registro cada año en SAM mientras la solicitud esté vigente y durante el período de la adjudicación.

Los solicitantes elegibles, incluidas sus filiales, no deben tener, en producción, una participación de mercado igual o superior a la de la entidad con la cuarta mayor cuota en ese mercado para cualquiera de estos nutrientes o componentes: nitrógeno , azufre , fosfato , potasa o cualquier combinación de ellos.

No se admiten solicitudes múltiples de entidades solicitantes afiliadas. Los proyectos múltiples que pertenezcan a una misma entidad solicitante deben unificarse en una sola solicitud antes de presentarse.

El programa FIELDS permite postular a empresas, cooperativas, entidades sin fines de lucro, tribus y gobiernos estatales o locales que operen en Estados Unidos (REUTERS/Annie Rice).

Fondos disponibles y usos permitidos en el programa FIELDS

En el programa FIELDS hay al menos USD 500 millones disponibles. El monto mínimo por ayuda es de USD 15 millones y el máximo, de USD 100 millones.

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Estos fondos pueden destinarse a construir una nueva instalación o a comprar una ya existente para ampliar la capacidad o elevar la producción, incluida la compra de terrenos. También pueden cubrir costos previos al desarrollo, como ingeniería y otros servicios profesionales.

La ayuda puede financiar la modernización o ampliación de plantas en funcionamiento, mediante cambios en edificios ya existentes o la construcción de nuevos edificios dentro de esas instalaciones. A su vez, permite comprar equipos nuevos de fabricación o modernizar los actuales.

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La lista de usos elegibles incluye personalizar e instalar equipos, dispositivos y tecnología que mejoren el procesamiento, las condiciones de trabajo o la seguridad. El programa admite gastos para cumplir con requisitos legales de envasado, etiquetado y seguridad ocupacional.

El capital de trabajo figura entre los usos posibles si respalda la expansión de capacidad o el aumento de la producción, aunque no puede ser el destino principal de los recursos. Lo mismo ocurre con la logística de fertilizantes (distribución, transporte y almacenamiento): puede financiarse, pero no como rubro principal.

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Los fondos de FIELDS pueden usarse para construir o comprar instalaciones, modernizar plantas de fertilizantes, adquirir equipos y cubrir costos de ingeniería, etcétera (REUTERS/Annie Rice).

Cómo presentar la solicitud

El período de solicitudes es del 1 de julio de 2026 al 17 de agosto de 2026. Las solicitudes deben presentarse por vía electrónica a través de Grants.gov, salvo que el interesado haya recibido con anterioridad una exención de la agencia.

Los documentos obligatorios son:

SF424 (formulario estándar de solicitud).

Narrativa del proyecto : debe detallar el propósito de la adjudicación y los detalles del proyecto, limitada a 20 páginas.

SF424A: se presenta el presupuesto (solo para proyectos que no sean de construcción).

SF424C: información presupuestaria para programas de construcción.

SF424D: seguros para proyectos de construcción.

SF-LLL: divulgación de actividades de lobby, si corresponde.

Información ambiental: incluye una lista de verificación ambiental.

Documentos de apoyo: entre ellos información del aplicante, datos de cómo el solicitante posee, controla o tiene acceso a la tierra donde se ubicará el proyecto, etcétera.

La falta de cualquiera de estos documentos resultará en la descalificación de la solicitud. Para consultas, el organismo habilitó el correo FIELDS@usda.gov.