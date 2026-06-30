Trump nominó a Keith Sonderling como secretario permanente del Departamento de Trabajo

Donald Trump nominó a Keith Sonderling para liderar de forma permanente el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (REUTERS/Tom Brenner)

Keith Sonderling recibió el lunes la nominación de Donald Trump para liderar de forma permanente el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cargo que ya ocupa en calidad de interino desde abril. La designación convierte a este abogado con más de una década de experiencia en el gobierno federal en el candidato oficial para conducir la agencia encargada de regular las condiciones laborales, los salarios mínimos, la seguridad en el trabajo y los programas de seguro de desempleo del país.

El mandatario anunció la nominación a través de su red social Truth Social con un mensaje que resumía su valoración del funcionario: “A lo largo de su trayectoria profesional, Keith ha demostrado su dedicación a obtener excelentes resultados para los trabajadores de nuestro país, y sé que hará un trabajo extraordinario en su nuevo cargo”.

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Donald Trump, desde su cuenta en Truth Social, anuncia la nominación de Keith Sonderling para Secretario de Trabajo permanente de Estados Unidos (Truth Social )

Sonderling respondió con una publicación propia en la que agradeció la confianza del presidente y adelantó su intención de seguir adelante con la agenda de la administración si el Senado lo confirma.

Quién es Keith Sonderling

Sonderling es abogado y ha ocupado múltiples puestos dentro del gobierno federal, todos vinculados a las dos administraciones Trump.

La trayectoria de Keith Sonderling incluye cargos en la EEOC, la División de Salarios y Horas y la subsecretaría del Departamento de Trabajo (AP foto/Rod Lamkey Jr.)

Su trayectoria incluye:

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) , donde fue miembro republicano.

División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo , durante el primer mandato de Trump, como administrador interino y subdirector.

Subsecretario de Trabajo , cargo para el que fue confirmado el año pasado por el Senado en una votación de 53 a 46, en línea con los partidos.

Director interino del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas y director interino de la Oficina de Ética del Gobierno, ambos durante el segundo mandato.

Su paso por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas —una de las agencias que Trump ordenó cerrar mediante decreto ejecutivo— estuvo marcado por decisiones que luego un juez bloqueó: colocó a gran parte del personal en licencia administrativa, envió avisos de despido a la mayoría de los empleados, canceló contratos y subvenciones, y destituyó a todos los miembros de la junta directiva.

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El paso de Keith Sonderling por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas quedó bajo revisión judicial tras despidos, licencias y cancelación de contratos (REUTERS/Taylor Coester)

El caso continúa en apelación, según AP News.

Por qué quedó vacante el cargo

La nominación de Sonderling llega dos meses después de que Lori Chavez-DeRemer abandonara el puesto en abril, en medio de una serie de investigaciones sobre su conducta. Según The Guardian y AP News, las acusaciones en su contra incluyeron:

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Mantener una relación sexual con un miembro de su equipo de seguridad.

Enviar a su personal a comprar licor.

Usar viajes oficiales como pretexto para actividades personales.

Que ella y sus colaboradores cercanos enviaban mensajes y pedidos de índole personal a empleados jóvenes, según reveló The New York Times al citar material revisado por el inspector general del Departamento de Trabajo.

Las acusaciones contra Lori Chavez-DeRemer incluyeron uso de viajes oficiales para fines personales y pedidos impropios a empleados (REUTERS/Annabelle Gordon)

El esposo de Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, fue vetado del edificio central del departamento en Washington después de que dos empleadas denunciaran que las había tocado de forma inapropiada. Los fiscales federales revisaron las pruebas y decidieron no presentar cargos, de acuerdo con CBS News. Chavez-DeRemer negó haber cometido irregularidades.

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Las primeras medidas como secretario interino

Sonderling no esperó a ser nominado para dejar huella en el cargo. El 17 de junio envió cartas a los 53 estados y territorios de Estados Unidos en las que les exigía actuar contra el “despilfarro, el fraude y el abuso” dentro del programa federal de seguro de desempleo —el sistema que entrega pagos temporales a trabajadores que pierden su empleo— y amenazó con retener los fondos administrativos que el gobierno federal transfiere a los estados para que puedan operar ese programa, algo que no tiene precedentes.

Como secretario interino, Keith Sonderling exigió a los estados actuar contra el fraude en el seguro de desempleo y amenazó con retener fondos administrativos (REUTERS/Tom Brenner)

“Estamos poniendo oficialmente a los gobernadores sobre aviso”, declaró Sonderling ese día, según The Guardian. Y agregó: “El pueblo estadounidense ya no tolerará el despilfarro descarado de sus impuestos. Si los estados lo permiten, sufrirán las consecuencias”.

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En una aparición en Fox News, señaló a California, Nueva York e Illinois —estados con gobiernos demócratas— como los que registran los mayores índices de fraude, aunque no aportó pruebas concretas de esas afirmaciones, según consignó The Guardian.

El proceso de confirmación que le espera

Para asumir el cargo de forma permanente, Sonderling deberá superar la confirmación del Senado, el cuerpo legislativo que debe aprobar a los miembros del gabinete presidencial. El proceso consiste en audiencias ante el comité correspondiente, donde los senadores interrogan al candidato, seguidas de una votación en el pleno de la cámara.

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Su confirmación como subsecretario el año pasado se resolvió con una mayoría estrecha y a lo largo de líneas partidistas, lo que anticipa que su camino hacia la secretaría permanente podría seguir el mismo patrón, con el apoyo republicano como factor decisivo, según CBS News.