Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un tiroteo en Michigan dejó 6 personas muertas tras un operativo policial a gran escala

Las identidades y edades de las víctimas no fueron divulgadas inicialmente, a la espera de la notificación a sus familiares. “La situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores implicados”, afirmó la portavoz de la policía estatal Ashley Miller respecto a las motivaciones sospechoso

Este cartel sin fecha, facilitado por el Séptimo Distrito de la Policía Estatal de Michigan (MSP), muestra al sospechoso Chad Hickman, quien era investigado por la muerte de cinco personas y fue hallado sin vida el viernes 14 de agosto de 2026 (Policía Estatal de Michigan, Séptimo Distrito, vía AP)
Este cartel sin fecha, facilitado por el Séptimo Distrito de la Policía Estatal de Michigan (MSP), muestra al sospechoso Chad Hickman, quien era investigado por la muerte de cinco personas y fue hallado sin vida el viernes 14 de agosto de 2026 (Policía Estatal de Michigan, Séptimo Distrito, vía AP)
Guardar

Seis personas murieron en una serie de tiroteos ocurridos el viernes en el estado de Michigan, incluyendo al presunto atacante, según informó la policía estatal, tras operativos realizados en dos viviendas y una zona rural.

Los agentes de la policía estatal de Michigan acudieron poco antes del mediodía a un reporte de disparos en una residencia del condado de Missaukee, ubicada aproximadamente a 270 kilómetros al noroeste de Detroit. En el lugar hallaron a tres víctimas mortales y a una persona en estado crítico, quien fue trasladada a un hospital, según precisó la fuerza de seguridad.

PUBLICIDAD

El sospechoso, Chad Hickman, de 39 años, escapó antes de la llegada de los uniformados. Durante la búsqueda, la policía localizó a una cuarta persona sin vida en otra vivienda cercana. En la red social X, la policía advirtió que Hickman estaba armado y representaba un peligro para la comunidad, por lo que solicitó no acercarse ni intentar intervenir.

El vehículo de Hickman fue encontrado posteriormente en una zona rural y boscosa cerca del lago Whitlock. En ese sector, las autoridades dieron con su cadáver junto al de otra persona asesinada, ampliando la cifra de víctimas.

La situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores implicados”, afirmó la portavoz de la policía estatal Ashley Miller mediante un comunicado. La teniente añadió que el equipo de investigación trabajaría toda la noche para procesar las distintas escenas vinculadas con el caso: “Seguimos comprometidos con llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de nueva información”.

PUBLICIDAD

Agentes de policía montan guardia en el estado de Michigan (REUTERS/Evan Vucci)
Agentes de policía montan guardia en el estado de Michigan (REUTERS/Evan Vucci)

La policía solicitó a la población evitar las áreas donde se desarrollaron los tiroteos y no interferir con el despliegue de los agentes. Las identidades y edades de las víctimas no fueron divulgadas inicialmente, a la espera de la notificación a sus familiares. Hasta el momento, las autoridades tampoco precisaron los motivos del ataque ni han divulgado las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

La gobernadora de Míchigan Gretchen Whitmer informó que se mantenía al tanto de los hechos. “Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y la comunidad de Missaukee”, expresó.

Investigan la muerte a tiros de seis niños tras un incendio en Michigan

El pasado 25 de julio, ocho personas, incluidos seis menores, fueron encontradas muertas con heridas de bala en una vivienda de Grand Haven, Michigan, luego de que las autoridades respondieran a reportes de humo en la zona.

El sheriff del condado de Ottawa, Jake Sparks, señaló que la investigación del caso resulta “complicada” y detalló que los bomberos acudieron inicialmente por la mañana tras recibir una alerta de humo, aunque no hallaron indicios de incendio. Horas más tarde, los equipos de emergencia regresaron tras nuevos avisos sobre humo blanco proveniente del mismo lugar.

Investigan la muerte a tiros de seis niños tras un incendio en Michigan (Europa Press)
Investigan la muerte a tiros de seis niños tras un incendio en Michigan (Europa Press)

“Cuando entraron, se dieron cuenta de que había varias personas fallecidas dentro de la casa”, explicó Sparks durante una comparecencia ante los medios. Dentro del domicilio, las autoridades hallaron a ocho personas sin vida, entre ellas seis niños de entre 5 y 15 años. Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados por completo, aunque se estima que todos pertenecían a la misma familia.

El sheriff aclaró que “aún no se han determinado las causas de la muerte”, y que una de las hipótesis que se manejan es la posibilidad de un incendio provocado de manera intencional tras un posible homicidio o suicidio. “La investigación se encuentra en una etapa temprana”, remarcó Sparks.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEstados UnidosMichiganTiroteoTiroteo en EEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juicio por el asesinato de Tupac Shakur ya tiene jurado

El panel quedó integrado por 16 personas, 10 mujeres y 6 hombres, entre titulares y suplentes, tras varios días de interrogatorios a más de 100 residentes del condado de Clark

El juicio por el asesinato de Tupac Shakur ya tiene jurado

Trump dijo que declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos una vez que termine la ofensiva militar contra Irán

El mandatario republicano afirmó que Teherán enfrenta una fuerte presión militar y sostuvo que Washington mantiene bloqueado el paso de embarcaciones por la estratégica vía marítima. “Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, agregó

Trump dijo que declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos una vez que termine la ofensiva militar contra Irán

Según un estudio, más de 600 trabajadores desarrollaron una enfermedad pulmonar incurable tras años de exposición al cuarzo

Las autoridades de California reforzaron la vigilancia después de detectar un aumento de casos entre personas dedicadas a fabricar encimeras de piedra artificial

Según un estudio, más de 600 trabajadores desarrollaron una enfermedad pulmonar incurable tras años de exposición al cuarzo

Nueva York anunció 2.100 entradas gratuitas de Broadway para estudiantes: cómo participar de la lotería

La iniciativa, organizada junto con Theatre Development Fund, está destinada a jóvenes de 9º a 12º grado y entregará a los ganadores dos boletos para una de siete producciones seleccionadas

Nueva York anunció 2.100 entradas gratuitas de Broadway para estudiantes: cómo participar de la lotería

Una invasión de cangrejos de río se extiende por grandes lagos de Estados Unidos y amenaza a especies nativas

Lake Tahoe, Lake Michigan, Lake Mead y otros cuerpos de agua enfrentan un problema creciente debido a la presencia de ejemplares capaces de modificar el equilibrio ecológico

Una invasión de cangrejos de río se extiende por grandes lagos de Estados Unidos y amenaza a especies nativas

TECNO

Si falla WhatsApp, revisa la papelera: elimina archivos, libera espacio y mejora el rendimiento

Si falla WhatsApp, revisa la papelera: elimina archivos, libera espacio y mejora el rendimiento

El pronóstico de Bill Gates sobre la salud: la IA cambiará para siempre el acceso al médico y la cura de enfermedades

Apple podría lanzar los nuevos iPhone 18 en distintas fechas: esto es lo que se sabe hasta ahora

Cómo ver películas en cualquier TV sin ingresar la cuenta y contraseña de Netflix o Prime Video

Taiwán afirma haber sido víctima de ciberataques con IA: “Violación de seguridad sin precedentes”

ENTRETENIMIENTO

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Llegué a tatuarme la muñeca para no olvidarlo”, afirmó Rosie O’Donnell sobre los pronombres elegidos por su hija Clay

Drew Starkey se despide de "Outer Banks": “Amé mi experiencia en esa serie”

Willem Dafoe reveló un secreto para no perder la identidad frente a las exigencias de la fama en Hollywood

Slash reveló la dinámica de Guns N’ Roses en el escenario: “Simplemente elegimos canciones que queremos tocar”

MUNDO

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia

Tensión en Yemen: al menos ocho muertos dejó un nuevo ataque de los rebeldes hutíes contra el puerto de Moca

Rusia admitió una crisis de abastecimiento de gasolina tras la nueva ola de ataques ucranianos contra sus refinerías

Canadá sancionó a cinco altos funcionarios de Irán por amenazar la navegación internacional en el estrecho de Ormuz