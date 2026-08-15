Un tiroteo en Michigan dejó 6 personas muertas tras un operativo policial a gran escala

Este cartel sin fecha, facilitado por el Séptimo Distrito de la Policía Estatal de Michigan (MSP), muestra al sospechoso Chad Hickman, quien era investigado por la muerte de cinco personas y fue hallado sin vida el viernes 14 de agosto de 2026 (Policía Estatal de Michigan, Séptimo Distrito, vía AP)

Guardar

Seis personas murieron en una serie de tiroteos ocurridos el viernes en el estado de Michigan, incluyendo al presunto atacante, según informó la policía estatal, tras operativos realizados en dos viviendas y una zona rural.

Los agentes de la policía estatal de Michigan acudieron poco antes del mediodía a un reporte de disparos en una residencia del condado de Missaukee, ubicada aproximadamente a 270 kilómetros al noroeste de Detroit. En el lugar hallaron a tres víctimas mortales y a una persona en estado crítico, quien fue trasladada a un hospital, según precisó la fuerza de seguridad.

PUBLICIDAD

El sospechoso, Chad Hickman, de 39 años, escapó antes de la llegada de los uniformados. Durante la búsqueda, la policía localizó a una cuarta persona sin vida en otra vivienda cercana. En la red social X, la policía advirtió que Hickman estaba armado y representaba un peligro para la comunidad, por lo que solicitó no acercarse ni intentar intervenir.

El vehículo de Hickman fue encontrado posteriormente en una zona rural y boscosa cerca del lago Whitlock. En ese sector, las autoridades dieron con su cadáver junto al de otra persona asesinada, ampliando la cifra de víctimas.

“La situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores implicados”, afirmó la portavoz de la policía estatal Ashley Miller mediante un comunicado. La teniente añadió que el equipo de investigación trabajaría toda la noche para procesar las distintas escenas vinculadas con el caso: “Seguimos comprometidos con llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionaremos actualizaciones a medida que se disponga de nueva información”.

PUBLICIDAD

Agentes de policía montan guardia en el estado de Michigan (REUTERS/Evan Vucci)

La policía solicitó a la población evitar las áreas donde se desarrollaron los tiroteos y no interferir con el despliegue de los agentes. Las identidades y edades de las víctimas no fueron divulgadas inicialmente, a la espera de la notificación a sus familiares. Hasta el momento, las autoridades tampoco precisaron los motivos del ataque ni han divulgado las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

La gobernadora de Míchigan Gretchen Whitmer informó que se mantenía al tanto de los hechos. “Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y la comunidad de Missaukee”, expresó.

PUBLICIDAD

Investigan la muerte a tiros de seis niños tras un incendio en Michigan

El pasado 25 de julio, ocho personas, incluidos seis menores, fueron encontradas muertas con heridas de bala en una vivienda de Grand Haven, Michigan, luego de que las autoridades respondieran a reportes de humo en la zona.

El sheriff del condado de Ottawa, Jake Sparks, señaló que la investigación del caso resulta “complicada” y detalló que los bomberos acudieron inicialmente por la mañana tras recibir una alerta de humo, aunque no hallaron indicios de incendio. Horas más tarde, los equipos de emergencia regresaron tras nuevos avisos sobre humo blanco proveniente del mismo lugar.

Investigan la muerte a tiros de seis niños tras un incendio en Michigan (Europa Press)

“Cuando entraron, se dieron cuenta de que había varias personas fallecidas dentro de la casa”, explicó Sparks durante una comparecencia ante los medios. Dentro del domicilio, las autoridades hallaron a ocho personas sin vida, entre ellas seis niños de entre 5 y 15 años. Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados por completo, aunque se estima que todos pertenecían a la misma familia.

PUBLICIDAD

El sheriff aclaró que “aún no se han determinado las causas de la muerte”, y que una de las hipótesis que se manejan es la posibilidad de un incendio provocado de manera intencional tras un posible homicidio o suicidio. “La investigación se encuentra en una etapa temprana”, remarcó Sparks.

(Con información de Associated Press)