Estados Unidos

Lori Chavez-DeRemer dejó su puesto como secretaria de de Trabajo de Donald Trump

La secretaria de Trabajo se convierte en la tercera miembra del gabinete en salir en menos de dos meses. El subsecretario Keith Sonderling asume de forma interina

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La secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, durante un evento de firma de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2025, en Washington (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
La secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, durante un evento de firma de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2025, en Washington (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Lori Chavez-DeRemer renunció este lunes a su cargo como secretaria de Trabajo de Estados Unidos, en medio de una investigación de la Oficina del Inspector General de su propio departamento por presuntas irregularidades que acumularon meses de escándalos internos. La Casa Blanca confirmó la salida en un comunicado publicado en X por el director de comunicaciones, Steven Cheung, quien evitó toda referencia a las investigaciones y destacó el trabajo de Chavez-DeRemer al “proteger a los trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas”.

La renuncia la convierte en la tercera secretaria confirmada por el Senado en abandonar el gobierno en el segundo mandato de Trump, y las tres son mujeres. En marzo, el presidente destituyó a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional. A principios de abril, apartó a la fiscal general Pam Bondi en medio de fricciones internas por su manejo de los archivos del caso Jeffrey Epstein. A diferencia de esas salidas, la de Chavez-DeRemer no fue anunciada por Trump en sus redes, sino por un asesor de comunicaciones. El subsecretario Keith Sonderling asumirá como titular interino.

La investigación arrancó a comienzos de año, cuando el New York Post publicó una queja ante el inspector general que acusaba a Chavez-DeRemer de mantener una relación con un miembro de su escolta. La pesquisa se amplió para examinar si su jefe de gabinete y su jefa adjunta incurrieron en fraude al organizar viajes oficiales como pretexto para desplazamientos personales, según NBC. CNN informó además que la secretaria pidió a su equipo diseñar viajes de trabajo que le permitieran asistir a eventos como un combate de la UFC en Chicago y un concierto del cantante country Morgan Wallen. Al menos cuatro funcionarios del departamento fueron apartados durante la investigación.

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, habla en Hatch Stamping en Howell, Michigan, EEUU, el 17 de septiembre de 2025 REUTERS/Jessica Koscielniak
La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, habla en Hatch Stamping en Howell, Michigan, EEUU, el 17 de septiembre de 2025 REUTERS/Jessica Koscielniak

El escándalo sumó otra arista cuando se reveló que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, fue vetado del edificio del Departamento de Trabajo tras las denuncias de dos empleadas que lo acusaron de haberlas tocado inapropiadamente. Uno de los incidentes habría quedado registrado en cámaras de seguridad. La Policía Metropolitana cerró el caso sin presentar cargos. DeRemer negó las acusaciones de forma categórica. El abogado de Chavez-DeRemer declaró a NBC News que la renuncia “no es el resultado de irregularidades legales” y la describió como “una decisión personal”.

Chavez-DeRemer, de 58 años, fue confirmada con 67 votos a favor y 32 en contra en marzo de 2025. Era representante republicana por un distrito en pugna de Oregón, escaño que perdió en noviembre de 2024. Su nombramiento fue interpretado como un guiño al movimiento sindical: es hija de un camionero afiliado al Sindicato Internacional de Teamsters y respaldó en el Congreso la Ley PRO, que facilita la sindicalización a escala federal. El presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, quien habló en la Convención Nacional Republicana de 2024, impulsó su designación.

Pese a ese perfil, su gestión fue marcadamente desreguladora. El Departamento de Trabajo promovió la revisión o eliminación de más de 60 reglamentos laborales, entre ellos requisitos de salario mínimo para trabajadores de atención domiciliaria y normas de seguridad en la minería, lo que generó condenas de sindicatos y expertos. La salida de Chavez-DeRemer pone en duda la capacidad de Trump para mantener el puente con el movimiento obrero que buscó construir con su nombramiento.

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