El juicio por el asesinato de Tupac Shakur ya tiene jurado

Davis se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado con arma mortal y con la intención de promover o ayudar a una banda criminal (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

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El jurado que juzgará a Duane “Keffe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas ya fue seleccionado. El caso llegará a debate oral casi 30 años después del ataque que terminó con la vida del reconocido rapero cerca del Strip de Las Vegas, cuando tenía 25 años y estaba en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera.

El juicio determinará si Davis coordinó el homicidio y proporcionó el arma utilizada en el crimen. Si resulta condenado, podría recibir una pena de prisión perpetua.

El proceso de selección del jurado

El panel quedó integrado por 16 personas, 10 mujeres y 6 hombres, entre titulares y suplentes tras varios días de interrogatorios a más de 100 residentes del condado de Clark, precisó CNN.

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Durante el proceso, la defensa, los fiscales y la jueza Carli Kierny consultaron a los candidatos sobre sus libros y películas preferidos, sus opiniones sobre las pandillas, si habían escuchado la música de Shakur y si solían ver programas policiales o de crímenes reales.

A su vez, se los interrogó sobre su relación con las fuerzas de seguridad, su conocimiento previo de Davis y su comprensión del principio de presunción de inocencia.

Incluso, el abogado defensor Michael Sanft preguntó a muchos postulantes cuál era su película favorita porque consideraba que esa respuesta podía ofrecer una mirada “psicológica” sobre el perfil del jurado y les pidió detalles sobre sus trabajos.

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Según planteó en varias oportunidades el fiscal adjunto principal, Binu Palal, resultaba casi imposible reunir un jurado integrado solo por personas que nunca hubieran escuchado hablar de Shakur.

Sin embargo, sostuvo que un buen jurado debe “tener una mentalidad abierta, no ser escéptico ante alguien simplemente por su origen o su personalidad, sino ser capaz de analizar las pruebas y evaluarlas según sus méritos”.

El fiscal adjunto principal Binu Palal sostuvo que el eje de la selección no pasaba por desconocer a Tupac Shakur, sino por poder juzgar el caso sin prejuicios (Daniel Cole/Pool vía REUTERS).

De acuerdo con CNN, la fiscalía quiso saber si los postulantes habían visto la serie documental de Netflix Sean Combs: The Reckoning. Esa producción repasa el ascenso y la caída de Sean Combs e incluye la rivalidad entre su sello, Bad Boy Records, y Death Row Records, que representó a Shakur.

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El objetivo fue detectar posibles ideas previas sobre un caso atravesado durante años por documentales, podcasts y videos en redes sociales.

Por consiguiente, indagaron sobre eventuales vínculos con Combs y con Marion “Suge” Knight, cofundador de Death Row Records y la persona que conducía el auto en el que viajaba Shakur cuando ocurrió el ataque. Ambos fueron mencionados dentro de una lista amplia de testigos potenciales que podrían ser llamados a declarar.

Con el jurado elegido, las declaraciones de apertura están previstas para el lunes 17 de agosto y el juicio podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.

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El jurado del juicio por Tupac Shakur quedó integrado por 16 personas tras varios días de interrogatorios a más de 100 residentes del condado de Clark (Steve Marcus/vía REUTERS).

Qué sostiene la acusación contra Davis

Las autoridades acusaron a Davis, de 63 años, de asesinato en primer grado con arma mortal y con la intención de promover, ampliar o asistir a una pandilla criminal. Él se declara inocente.

La legislación de Nevada permite condenar por asesinato a una persona que haya ayudado a otra a cometer el crimen, aun si no fue quien efectuó los disparos, informó Associated Press.

Bajo ese fundamento, los fiscales afirman que Davis realizó las llamadas que derivaron en la muerte del rapero y que además entregó el arma utilizada. Por ello, lo describen como el “shot caller”, una expresión usada para señalarlo como quien impartió las órdenes.

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Durante la selección del jurado, Davis renunció a su derecho a que una eventual sentencia fuera definida por ese cuerpo, por lo que, si es hallado culpable, la pena quedará en manos de la jueza.

Tupac Shakur fue atacado a tiros en Las Vegas cuando tenía 25 años (Europa Press/Contacto/Columbia Pictures).

El libro, las entrevistas y la prueba que llegará al juicio

La investigación tomó nuevo impulso después de la publicación en 2019 del libro Compton Street Legend, en el que el acusado abordó el ataque contra Shakur y su paso por los Crips, una pandilla callejera de Los Ángeles. A ese material se suman entrevistas concedidas a la policía y a medios de comunicación, reportaron Associated Press y CNN.

La fiscalía busca usar en el juicio pasajes del libro y las declaraciones de una entrevista policial de 2008 para sostener que Davis tuvo un rol en la planificación del crimen.

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Por su parte, la defensa pidió sin éxito que ese contenido quedara fuera del debate oral. Sus abogados alegaron que el libro incluía elementos ficcionalizados y había sido escrito con un coautor, por lo que no era posible atribuir con certeza cada afirmación a Davis.

Al mismo tiempo, argumentaron que una entrevista previa con una fuerza de tarea federal había sido confidencial y no debía ser utilizada en su contra.

Pese a los intentos de la parte defensora, la jueza resolvió que el libro y las entrevistas previas podrán ser incorporados como prueba.

La acusación busca usar en el juicio el libro de Davis y entrevistas previas para sostener que participó en la planificación del homicidio (Steve Marcus/vía REUTERS).

El crimen de 1996 y los testigos previstos

La noche del 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba como acompañante en un BMW conducido por Marion “Suge” Knight cuando, en un semáforo, se efectuaron disparos desde un Cadillac. Shakur murió seis días después, mientras que Knight sobrevivió al ataque.

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Davis es la única persona que sigue con vida entre los ocupantes del auto desde el cual habrían salido los disparos fatales.

Los fiscales prevén llamar a entre 35 y 45 testigos. Entre ellos hay personas que vieron a Shakur poco antes del ataque y personas vinculadas tanto con el rapero como con Davis en aquella época. Los abogados dijeron que Sean “Diddy” Combs no declarará en este juicio, señaló Associated Press.

Knight cumple una condena de 28 años por un homicidio cometido en 2015 y figura entre las personas que podrían ser convocadas a declarar, aunque expresó que no quiere participar del proceso.

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