Arrestaron a una mujer por el vandalismo en el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Las imágenes, publicadas por la propia acusada en Facebook, la muestran mientras interviene con aerosol el monumento ubicado en el National Mall.

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Las autoridades detuvieron a una mujer de Kentucky, identificada como Melissa L. Farris, por vandalizar el Monumento Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Washington. La intervención sobre el memorial dejó la inscripción “Manos limpias, dinero sucio” y cubrió de espuma una de las fuentes.

La acusada enfrenta dos cargos: daños intencionales o por actos de vandalismo contra propiedad de Estados Unidos y destrucción de un monumento a veteranos. Cada uno de esos delitos prevé penas de hasta 10 años de prisión, precisó Reuters.

Sobre el episodio se pronunció la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, quien afirmó: “Vandalizar nuestro monumento a la Segunda Guerra Mundial es un ataque despreciable contra un monumento sagrado que honra a los estadounidenses que lucharon y murieron por nuestra libertad. Entre esos estadounidenses se encuentran mi padre y mi abuelo”.

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La acusada enfrenta cargos por daños a propiedad de Estados Unidos y destrucción de un monumento a veteranos, delitos que prevén hasta 10 años de prisión cada uno (U.S. Attorney's Office - District of Columbia).

Cómo identificaron a la sospechosa

Según la denuncia penal, la Policía de Parques de Estados Unidos recibió una alerta cerca de las 14 del 13 de agosto por una persona que causaba disturbios en el Monumento Nacional de la Segunda Guerra Mundial.

Un testigo dijo a los agentes que había visto a una mujer hacer pintadas con aerosol en sectores del Pabellón Atlántico, ubicado en el extremo este del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Cuando un guardaparques llegó al lugar, encontró espuma en la fuente del pabellón y a varias personas reunidas en el balcón, donde observaban a una mujer que se grababa a sí misma. De acuerdo con la denuncia, la sospechosa se alejó al advertir la presencia del agente.

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La Policía de Parques de Estados Unidos recibió la alerta el 13 de agosto y un testigo dijo que vio a una mujer hacer pintadas con aerosol en el Pabellón Atlántico (REUTERS/Kylie Cooper).

La orden de arresto señala que varios testigos fotografiaron el ataque y que esas imágenes circularon entre agentes. Poco después, un policía la reconoció como la misma persona arrestada el 10 de agosto por acampar de forma ilegal en propiedad federal, a pocas cuadras del monumento.

A partir de ese antecedente, los investigadores la identificaron por la licencia de conducir de Kentucky como Melissa L. Farris, de Elizabethtown.

La propia acusada también publicó en Facebook videos del episodio, donde se la ve sacar latas de aerosol de un bolso, pintar el monumento y atribuirse el hecho frente a cámara. “Voy a esperar aquí para ser arrestada por rociar la fuente de nuestros veteranos para que esto se lleve a la Corte. Fui yo. Yo lo estoy haciendo. Yo lo hice. Está en cámara”, se la escucha decir.

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En grabaciones posteriores, aparece entre lágrimas y afirma que sabe que ofendió a otras personas con sus acciones, pero que intentaba conseguir ayuda para sí misma, indicó Reuters.

Farris debe comparecer ante la justicia. La oficina del defensor público indicó que la acusada todavía no figuraba en el sistema y que aún no tenía un abogado asignado.

Los investigadores identificaron a Melissa L. Farris por fotos de testigos y por un arresto previo por acampar de forma ilegal en propiedad federal cerca del monumento (REUTERS/Kylie Cooper).

Trump vinculó el ataque con la controversia por el Estanque reflectante

El episodio ocurrió después de la controversia por los daños en el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln. En ese expediente, se acusó a cuatro personas, entre ellas el ex piragüista olímpico David “Davey” Hearn, reportó NBC News.

Posteriormente, Jeanine Pirro retiró los cargos al concluir que el deterioro respondía a fallas en reparaciones posteriores a una remodelación impulsada por Donald Trump y no a vandalismo.

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Esa decisión provocó críticas del mandatario, quien dijo que Pirro se había “plegado como un paraguas”.

Ante el caso de vandalismo del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, Trump lo repudió y lo vinculó con lo ocurrido con el Estanque Reflectante.

“Nuestro hermoso monumento a la Segunda Guerra Mundial acaba de ser vandalizado con pintura en aerosol. NO PUEDE HABER MAYOR INSULTO PARA ESOS HÉROES ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Primero el estanque reflectante, ahora esto. ¡Los estamos siguiendo! ¿De dónde salen estos animales?”, escribió en Truth Social.

Videos publicados en Facebook muestran a la acusada mientras pinta el monumento, saca latas de aerosol de un bolso y se atribuye el hecho ante cámara (REUTERS/Kylie Cooper).

Organizaciones y autoridades repudiaron el vandalismo

El ataque provocó una rápida condena de organizaciones vinculadas al memorial, entidades de veteranos y autoridades federales.

La asociación Amigos del Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial, entidad sin fines de lucro dedicada a tareas de mantenimiento en el sitio, sostuvo: “En nuestro país existen numerosos espacios para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería convertirse en un lienzo para el vandalismo”, en declaraciones recogidas por Associated Press.

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Por su parte, la organización Veteranos de Guerras Extranjeras describió el acto de vandalismo como “una profunda falta de respeto, una bofetada a los veteranos que sirvieron y se sacrificaron, y a las familias que llevaron esa carga en casa”.

Tal como citó NBC News, el Departamento del Interior, responsable de la supervisión de ambos monumentos y otros sitios históricos, describió el hecho como “una auténtica vergüenza y no será tolerado”.