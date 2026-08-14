Estados Unidos celebró la excarcelación de presos políticos en Venezuela como un “paso crucial” para la reconciliación del país

U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks during a cabinet meeting at Camp David in Thurmont, Maryland, U.S., July 31, 2026. REUTERS/Daniel Heuer

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La liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa un “paso crucial” hacia la reconciliación del país, así lo aseguró este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien confirmó que Washington continuará siguiendo de cerca el proceso de transición política venezolano.

“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”, sostuvo Rubio en un mensaje publicado en X. El funcionario añadió que desde el 3 de enero han sido liberados 1.046 venezolanos.

La declaración se produjo después de que el régimen chavista anunciara la salida de 131 personas que permanecían detenidas. El chavismo informó que se les aplicaron medidas alternativas a la privación de libertad.

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Para Rubio, las excarcelaciones forman parte de un proceso político que Estados Unidos sigue de manera directa. El secretario de Estado señaló que Washington está observando las conversaciones presenciales entre representantes de la oposición y el chavismo, dentro del plan de tres fases impulsado para encaminar la transición.

“A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitorizando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, afirmó.

El senador Marco Rubio publica un mensaje en redes sociales que señala la liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela como un paso crucial para la reconciliación del país.

La liberación de los detenidos llegó después del primer tramo de las negociaciones entre sectores opositores y el chavismo. La excarcelación de presos políticos había sido uno de los principales reclamos planteados en torno a estas conversaciones, especialmente por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.

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Entre los venezolanos liberados se encuentra Emirlendris Benítez, quien llevaba ocho años detenida tras ser acusada de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018. Fue condenada a 30 años de prisión por delitos que incluyeron terrorismo y traición a la patria.

Su caso había generado especial atención por las denuncias de torturas y tratos crueles durante su detención. Organizaciones defensoras de derechos humanos sostuvieron que Benítez sufrió graves abusos mientras permanecía bajo custodia estatal.

También quedaron en libertad personas detenidas por el denominado caso Plaza Venezuela, una investigación que llevó al arresto de unas 50 personas en 2025 bajo acusaciones de terrorismo y participación en una conspiración contra Maduro.

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La organización Foro Penal confirmó durante la jornada la excarcelación de al menos 40 presos políticos y había contabilizado 391 personas detenidas por razones políticas hasta el 10 de agosto.

Entre los venezolanos liberados se encuentra Emirlendris Benítez, quien llevaba ocho años detenida tras ser acusada de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018

El anuncio tampoco significa que todos los beneficiarios hayan quedado necesariamente en libertad sin condiciones. El régimen chavista utilizó la figura de medidas alternativas a la prisión, por lo que las situaciones jurídicas pueden variar entre los excarcelados.

La dirigente opositora Dinorah Figuera, participante en las negociaciones, celebró las liberaciones, pero pidió que el proceso continúe hasta alcanzar a todos los detenidos.

“No son todos y merecen libertad plena”, afirmó.

La posición expresada por Rubio coloca las excarcelaciones como una de las primeras señales concretas de avance dentro de las conversaciones venezolanas. Washington, sin embargo, mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos y sobre las próximas decisiones de las autoridades interinas.

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