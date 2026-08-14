Trump dijo que declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos una vez que termine la ofensiva militar contra Irán (REUTERS/Ken Cedeno)

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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que pretende declarar próximamente al estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, en una nueva declaración sobre el estratégico paso marítimo que permanece en el centro de la crisis con el régimen de Irán.

“Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad”, dijo Trump durante un acto político en una academia de policía del estado de Nueva York.

El mandatario hizo la afirmación sin ofrecer detalles sobre cómo llevaría adelante una medida de ese alcance.

Trump vinculó además esa eventual declaración con el final de la ofensiva militar estadounidense en Medio Oriente. Según explicó, Estados Unidos avanzaría sobre el estatus del estrecho una vez concluida su operación militar en la región.

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Aseguró que Irán está siendo derrotado de manera contundente, mientras Estados Unidos mantiene la presión militar sobre Teherán y busca garantizar la navegación por el estrecho, una de las principales rutas energéticas del mundo.

“Irán está siendo derrotado muy duramente”, afirmó el líder republicano.

El mandatario republicano afirmó que Teherán enfrenta una fuerte presión militar y sostuvo que Washington mantiene bloqueado el paso de embarcaciones por la estratégica vía marítima. “Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, agregó (REUTERS/Ken Cedeno)

“Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, agregó.

La declaración representa una nueva escalada en la retórica de Trump sobre Ormuz, un paso marítimo situado entre Irán y Omán que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. La zona se convirtió en uno de los principales focos de tensión del conflicto entre Washington y Teherán.

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El presidente estadounidense ya había planteado en los últimos meses la necesidad de garantizar el tránsito por el estrecho y había reclamado a otros países que contribuyeran a mantener abierta la ruta marítima.

En marzo, Trump pidió a aliados internacionales participar en los esfuerzos para asegurar el paso, que había quedado prácticamente cerrado al tráfico de buques cisterna después de los ataques iraníes contra embarcaciones.

Otro portaaviones a Medio Oriente

El portaaviones USS Abraham Lincoln zarpando de San Diego, California (AP/Archivo)

La declaración de Trump se produjo además el mismo día en que confirmó que otro portaaviones estadounidense se dirige hacia Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln, desplegado en la región desde hace más de seis meses. El mandatario aseguró que el buque será reemplazado próximamente por otra embarcación de características similares.

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“Ese buque será reemplazado por otro buque similar”, respondió Trump ante una pregunta sobre la situación del portaaviones en la Base Aérea Andrews, en Maryland, antes de viajar a Nueva York.

Aunque Trump no identificó al reemplazo, distintas fuentes han señalado al USS George Washington como el posible sucesor del Lincoln. Ambos son portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz y forman parte de los principales recursos navales de Estados Unidos.

El mandatario indicó que el nuevo buque ya se encuentra en camino hacia Medio Oriente. El USS George Washington se encontraba el jueves en las proximidades del estrecho de Malaca, frente a las costas de Malasia, por lo que su llegada al área de operaciones podría producirse en los próximos días.

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El relevo busca poner fin al prolongado despliegue del USS Abraham Lincoln, que abandonó San Diego, en la costa oeste de Estados Unidos, en noviembre de 2025 y atravesó el océano Pacífico antes de llegar al océano Índico a comienzos de este año. Desde entonces, el portaaviones solo realizó breves escalas para reabastecimiento en Guam, en diciembre de 2025, y en Omán, en julio de 2026.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)

El prolongado despliegue generó cuestionamientos de familiares de los militares que integran la tripulación y de legisladores estadounidenses. Senadores demócratas solicitaron esta semana explicaciones sobre informes que señalan un deterioro de las condiciones a bordo, incluidos problemas de abastecimiento, presunta contaminación del agua y un empeoramiento de la salud mental de algunos integrantes de la tripulación.

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Los reportes también mencionaron supuestos intentos de algunos marinos de arrojarse por la borda, una situación que elevó la preocupación entre familiares y representantes en el Congreso.

Trump minimizó esas denuncias y rechazó que el tiempo de permanencia del USS Abraham Lincoln en la región fuera excesivo. “Ni de lejos lleva el tiempo suficiente”, sostuvo el presidente al referirse al despliegue del portaaviones.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también cuestionó las versiones sobre las condiciones a bordo. El funcionario afirmó que los informes habían sido presentados de manera distorsionada y sostuvo que el Pentágono garantiza que los buques, sus tripulaciones y sus comandantes reciban los recursos disponibles.

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Hegseth defendió además la duración de las operaciones navales estadounidenses y señaló que los períodos de despliegue pueden variar según las necesidades militares.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Daniel Heuer)

La llegada de un nuevo portaaviones a Medio Oriente permitirá, de esta manera, mantener la presencia naval estadounidense en una región donde el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de tensión con Irán.