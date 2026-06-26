Estados Unidos

El ex asesor de seguridad de EEUU, John Bolton, se declaró culpable de retener ilegalmente información clasificada

Se convirtió en un crítico abierto del presidente Donald Trump después de servir en la primera administración del republicano. Será sentenciado el 28 de octubre en Greenbelt, Maryland

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El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. REUTERS/Leah Millis
El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. REUTERS/Leah Millis

El ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, se declaró culpable el viernes de retener ilegalmente información clasificada, sellando un acuerdo con los fiscales federales que podría permitirle evitar una pena de prisión.

Bolton, quien se convirtió en un crítico abierto del presidente Donald Trump después de servir en la primera administración del republicano, será sentenciado el 28 de octubre por el juez de distrito estadounidense Theodore Chuang en Greenbelt, Maryland.

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Bolton, de 77 años, se declaró culpable de un solo cargo de retención ilegal de información de defensa nacional, que conlleva una sentencia máxima de 10 años. Su acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia puede permitirle evitar pasar tiempo tras las rejas, pero el juez decidirá en última instancia su castigo.

El acuerdo de culpabilidad recomienda limitar cualquier sentencia de prisión a cinco años, pero el juez no está obligado por esa parte del acuerdo. Bolton, que también acordó pagar una multa de 2,25 millones de dólares, puede retirar su declaración de culpabilidad si el juez le impone una pena de prisión más larga o una multa mayor.

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Bolton debe pagar la mitad de la multa dentro de los cinco días posteriores a su declaración y el resto dentro de los 90 días. Aceptó perder su pago de jubilación por su servicio federal. El acuerdo de culpabilidad también le exige someterse a una sesión informativa con funcionarios de inteligencia federales y realizar hasta 100 horas de servicio comunitario.

El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, abandona el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en Greenbelt, Maryland, EE.UU., el 26 de junio de 2026. REUTERS/Tom Brenner
El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, abandona el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en Greenbelt, Maryland, EE.UU., el 26 de junio de 2026. REUTERS/Tom Brenner

Después de que un fiscal leyera en voz alta un resumen de sus delitos, Bolton estuvo de acuerdo en que era exacto.

“Lo siento”, le dijo al juez.

El abogado defensor Abbe Lowell dijo que Bolton “hizo lo que hacen los verdaderos líderes” al declararse culpable.

“Asumió la responsabilidad de un error que cometió, ahorrando así recursos del gobierno para continuar con un caso que podría exponer información sensible adicional”, dijo Lowell en un comunicado después de la audiencia.

Bolton fue acusado en octubre pasado de 18 cargos de retención o difusión de información clasificada, incluidas notas tipo diario que compartió con familiares mientras escribía una memoria sobre su carrera en el gobierno.

Otros adversarios de Trump han sido acusados ​​de delitos federales durante su segundo mandato en la Casa Blanca. Si bien algunos de esos casos han fracasado bajo el escrutinio judicial y en medio de acusaciones de represalias políticas, Bolton no organizó una defensa vigorosa contra sus cargos antes de llegar a un acuerdo.

Agentes del FBI registraron la casa de Bolton en Maryland y la oficina de Washington, D.C. en agosto pasado, pero la investigación comenzó antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025.

Bolton sirvió durante más de un año en la primera administración de Trump antes de ser expulsado en 2019. Posteriormente publicó un libro llamado “La habitación donde sucedió” que presentaba un retrato poco halagador del liderazgo de Trump.

El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, abandona el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en Greenbelt, Maryland, EE.UU., el 26 de junio de 2026. REUTERS/Tom Brenner
El ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, abandona el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en Greenbelt, Maryland, EE.UU., el 26 de junio de 2026. REUTERS/Tom Brenner

La administración Trump luchó sin éxito para bloquear la publicación del libro, alegando que contenía información clasificada que podría poner en peligro la seguridad nacional. Trump se burló de Bolton calificándolo de un belicista “loco” que habría llevado al país a la “Sexta Guerra Mundial”.

La acusación de Bolton se centró en notas que compartió con su esposa e hija más que en el contenido de su libro. Después de enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: “¡¡¡Nada de lo cual hablamos!!!” En respuesta, uno de sus familiares escribió: “Shhhhh”, dijeron los fiscales.

(Con información de AP)

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