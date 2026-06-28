Las inundaciones en Kentucky dejaron cuatro muertos y activaron nuevas alertas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por inundaciones repentinas en Kentucky e Indiana ante la continuidad de las lluvias intensas (Greg Eans/The Messenger-Inquirer vía AP)

El gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia en Kentucky este sábado después de que las inundaciones provocadas por tormentas dejaran cuatro muertos, mientras el pronóstico anticipa más lluvias intensas para las próximas horas y nuevas complicaciones en rutas, viviendas y zonas bajo alerta súbita.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene advertencias por inundaciones repentinas en sectores de Kentucky e Indiana.

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El organismo informó que en partes del suroeste de Indiana ya habían caído entre 25 centímetros y 10 centímetros de lluvia, mientras la oficina del gobernador señaló que en áreas de Kentucky podían acumularse hasta 18 centímetros hacia el final de la noche del sábado.

Las cuatro muertes ocurrieron en dos condados: tres en Madison y una en Jackson, de acuerdo con Beshear. El gobernador comunicó la cifra en redes sociales y advirtió que el episodio ya había obligado a realizar varios rescates acuáticos en distintos puntos del estado.

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Andy Beshear declaró el estado de emergencia en Kentucky tras las inundaciones que dejaron cuatro muertos por las tormentas (AP foto/Timothy D. Easley)

Tres de las víctimas fueron registradas en el condado de Madison

La oficina forense del condado de Madison informó que dos de las víctimas, un hombre y una mujer, fueron halladas muertas dentro de su casa después de que el agua anegara una parte de la ciudad de Richmond y dejara a residentes atrapados en sus viviendas.

La tercera víctima de ese condado fue extraída de un vehículo atrapado por la crecida en Tates Creek Road, cerca de Lexington, según la misma oficina. ABC News precisó que se trataba de un hombre adulto arrastrado por el agua mientras estaba en su automóvil.

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Carlos Coyle, viceforense del condado de Madison, aseguró citado por el medio que los equipos de búsqueda y rescate recorrían casa por casa en las áreas más golpeadas. También señaló que algunas zonas todavía no estaban accesibles.

Beshear describió la situación como un episodio grave y afirmó: “Este es un evento serio de inundaciones, en el que los equipos ya han tenido que realizar múltiples rescates acuáticos de vehículos y viviendas en toda la comunidad”.

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Luego, el gobernador añadió: “Como las lluvias intensas continuarán hasta entrada la noche, necesitamos que la población se mantenga alerta y evite conducir, especialmente después del anochecer, cuando la visibilidad es limitada”.

Los equipos de rescate realizaron operativos casa por casa y múltiples rescates acuáticos en las zonas más afectadas de Kentucky (Richmond Police Department)

Al menos 12 rutas estatales quedaron inutilizadas por el agua

El gobernador indicó que había “carreteras importantes bajo el agua” en el condado de Madison. También dijo que al menos 12 rutas estatales habían quedado fuera de servicio por las inundaciones.

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En el noroeste de Kentucky, en las afueras de Louisville, las autoridades de manejo de emergencias del condado de Bullitt pidieron a los residentes de un camino rural que evacuaran de forma preventiva tras un deslizamiento de tierra en el terraplén de una represa. Las autoridades locales señalaron que la estructura seguía conteniendo el agua y que no había indicios de una falla inminente.

Las inundaciones dejaron al menos 12 rutas estatales fuera de servicio y motivaron una evacuación preventiva cerca de Louisville por un deslizamiento junto a una represa (Richmond Police Department)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esa zona había recibido cerca de 7 centímetros de lluvia en los dos últimos días. La agencia también mantenía las advertencias por inundación repentina mientras persistían las precipitaciones sobre Kentucky e Indiana.

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