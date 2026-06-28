“Nunca seré tan guapa como ella”: la confesión de Madonna sobre los celos que le despertaba una rival

La Reina del Pop confesó en televisión su envidia a otra artista (REUTERS/Neil Hall)

Madonna confesó que sentía celos de Kylie Minogue porque su entonces marido tenía un flechazo con la cantante australiana, según reveló la artista en una entrevista con el presentador Graham Norton en el club londinense Koko.

“Era un poco celosa de ti”, le dijo a Minogue, quien participó por sorpresa en la conversación.

Ante la pregunta de Norton sobre el motivo, la intérprete de “Material Girl” fue directa: “Porque era muy mona. Creo que mi exmarido de entonces, Guy Ritchie, tenía un flechazo con ella, y yo pensaba: ‘¡Nunca seré tan guapa como Kylie!’“.

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La anécdota cobró mayor dimensión al remontarse a los MTV Europe Music Awards del año 2000, celebrados en Estocolmo, Suecia, cuando Madonna apareció en la gala con una camiseta con el nombre de Minogue escrito en pedrería.

Madonna confesó que sintió celos de Kylie Minogue porque Guy Ritchie tenía un flechazo con la cantante australiana (Shutterstock)

Norton le preguntó cómo se originó esa idea, y la cantante lo explicó durante la entrevista: “Estaba en mi etapa western, poniendo pedrería en todo, e intentaba pensar en cantantes de las que estoy un poco enamorada. Pensé en Kylie y mandé hacerme una camiseta con su nombre”.

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Kylie Minogue, presente en el estudio, recordó su reacción al ver aquella prenda hace 26 años. “No hubo ningún aviso”, dijo la artista australiana. “No sé qué hice, probablemente me quedé a punto de desmayarme. Fue increíble”.

La reunión de ambas artistas en el programa de Norton también sirvió para repasar su actuación conjunta durante el Celebration Tour de Madonna en 2024, donde interpretaron “I Will Survive”, de Gloria Gaynor, y “Can’t Get You Out of My Head”, de Minogue.

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En aquella ocasión, Minogue invirtió el gesto original y salió al escenario con una camiseta con el nombre de Madonna en pedrería.

Minogue recordó que se sorprendió al ver la camiseta de la célebre intérprete con su nombre en pedrería durante la gala de Estocolmo (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

“Qué momento. Me encantó absolutamente”, recordó Minogue ante Norton.

La entrevista, emitida en BBC One y disponible en BBC iPlayer, también giró en torno al próximo álbum de Madonna, Confessions II, previsto para el 3 de julio.

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Cuando Norton preguntó si Minogue aparece en el disco —“¿Me estás confirmando ese rumor?“—, las dos artistas se miraron en silencio con una sonrisa, sin confirmar ni desmentir nada. “¿Por qué tienes que saberlo todo? Eres muy chismosa”, respondió finalmente Madonna.

El álbum, decimoquinto de su carrera, es una secuela espiritual de Confessions on a Dancefloor (2005). Incluye un dueto con su hija Lourdes “Lola” León, quien se acercó a su madre para proponerle escribir juntas una canción sobre las fricciones entre ambas.

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Madonna evitó confirmar en BBC One si Kylie Minogue participa en "Confessions II", su próximo álbum previsto para el 3 de julio (REUTERS/Brendan McDermid)

“Había pasado su adolescencia lidiando con esos sentimientos durante mucho tiempo. Luego vino a mí y me dijo: ‘Escribamos una canción juntas, creo que será una experiencia muy sanadora’”, relató Madonna durante la entrevista. “Yo le dije: ‘De acuerdo, trato hecho’”.

El disco también contiene “Fragile”, una canción dedicada a su hermano Christopher, fallecido de cáncer en 2024, con quien Madonna se había reconciliado tras años de distanciamiento.

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La artista escribió el tema después de que Christopher la llamara al estudio en un momento de gran dolor. “Sabía que el final estaba cerca. Subí y escribí una canción”, dijo. “Es catártico. La mejor forma de soltar a alguien que quieres es escribir sobre ello. Es como un exorcismo”.

Kylie Minogue, por su parte, acudió a la entrevista con un vinilo original del álbum debut homónimo de Madonna, publicado en 1983.

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"Confessions II" incluirá un dueto de Madonna con Lourdes León y la canción “Fragile”, dedicada a su hermano Christopher tras su muerte en 2024 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Mi hermana y yo le dimos mucho a ese disco. El amor nació, y fue eterno”, afirmó la cantante.