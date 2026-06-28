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Ariana Grande y su ex novio Ricky Alvarez “han estado viéndose recientemente”, según una fuente

La cantante fue vista junto a su exnovio en Austin, Texas, mientras una fuente aseguró que ambos han estado conviviendo recientemente

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Ariana Grande reaparece junto a su ex Ricky Alvarez antes de su concierto en Texas
Ariana Grande reaparece junto a su ex Ricky Alvarez antes de su concierto en Texas

Ariana Grande fue vista recientemente junto a su expareja Ricky Alvarez durante una salida en Austin, Texas, en vísperas de una presentación correspondiente a su gira Eternal Sunshine Tour.

De acuerdo con información publicada por PEOPLE, ambos compartieron un almuerzo el viernes 26 de junio, lo que volvió a situar su relación de amistad en el centro de la atención pública.

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Una fuente citada por el medio señaló que Grande y Alvarez “han estado pasando tiempo juntos recientemente”.

Ariana Grande Ricky Alvarez supuestamente han compartido tiempo en estos últimos días. (Instagram)
Ariana Grande Ricky Alvarez supuestamente han compartido tiempo en estos últimos días. (Instagram)

La aparición pública de ambos ocurre después de que se confirmara la separación entre Ariana Grande y el actor Ethan Slater, con quien mantenía una relación desde hacía casi tres años.

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Us Weekly informó que de acuerdo con fuentes cercanas a la expareja, la separación se produjo de manera amistosa y tras varios meses de reflexión sobre el rumbo de su relación.

La dinámica entre ambos comenzó a cambiar después de que concluyera la gira promocional de Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway.

“Tras finalizar su gira de prensa pasaron más tiempo separados de lo habitual. Ambos coincidieron en que querían cosas diferentes y habían estado analizando juntos qué les deparaba el futuro”, expresó el informante.

Ariana Grande - Ethan Slater
Ariana Grande y Ethan Slater se separaron por querer cosas diferentes. (AP/REUTERS)

Pese al fin de la relación, personas cercanas a los artistas señalaron que mantienen una buena relación y continúan teniendo aprecio mutuo. “Ambos se quieren y esperaban que las cosas funcionaran”, expresó la fuente.

Antes de su relación con Slater, Ariana Grande sostuvo un romance con Ricky Alvarez entre 2015 y julio de 2016. Durante ese periodo, la cantante habló públicamente sobre su vida personal en una entrevista con Billboard realizada en mayo de 2016.

En aquella ocasión afirmó que se encontraba feliz y que atravesaba una etapa saludable de su vida, sin ofrecer mayores detalles sobre su relación.

Tras el término de su noviazgo con Alvarez, la intérprete mantuvo relaciones sentimentales con el rapero Mac Miller, el comediante Pete Davidson, el agente inmobiliario Dalton Gomez y, posteriormente, con Ethan Slater.

A pesar de la separación, Grande y Alvarez continuaron manteniendo una relación amistosa, situación que ambos han reflejado en distintas ocasiones a través de redes sociales. Uno de los momentos más comentados entre ambos ocurrió en 2018, tras el lanzamiento del sencillo “Thank U, Next”.

Ariana Grande hizo referencia a Ricky Alvarez en "Thank u, Next".
Ariana Grande hizo referencia a Ricky Alvarez en "Thank u, Next".

En la canción, Ariana Grande hace referencia a algunas de sus relaciones pasadas, incluyendo una mención a Ricky Alvarez en el verso: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”.

Después del estreno del tema, Alvarez compartió una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. En uno de los videos aparecía escuchando atentamente la canción antes de reaccionar al momento en que era mencionado.

Posteriormente escribió el mensaje: “Solo gratitud” , acompañado de un emoji de corazón negro, y añadió: “Thank you, next… (aunque esas canciones son geniales… de nada)”.

Grande respondió compartiendo esas publicaciones en sus propias historias de Instagram. En una de ellas escribió: “Oh, claro que sí… gracias, siguiente”. En otra agregó un mensaje dirigido a Alvarez en el que expresó, entre risas, que lamentaba que hubiera recibido “la peor línea” de la canción y aclaró que había sido escrita con cariño.

Ariana Grande respondió a la reacción de Ricky Alvarez a su canción. (Instagram)
Ariana Grande respondió a la reacción de Ricky Alvarez a su canción. (Instagram)

El intercambio generó especulaciones entre algunos seguidores sobre una posible reconciliación entre ambos, especialmente porque coincidió con la separación de Grande y Pete Davidson. Sin embargo, la cantante aclaró posteriormente que mantenían únicamente una amistad.

En fechas recientes, Ariana Grande también ha realizado modificaciones a la letra de “Thank U, Next” durante sus presentaciones en vivo. En un concierto ofrecido el 26 de junio interpretó el verso como: “Wrote some songs about Ricky, I know he’s still got my back” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky, sé que todavía cuento con su apoyo”).

Días antes había utilizado una variante diferente al cantar: “Wrote some songs about Ricky, now they still kinda slap” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan bien”).

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