Una madre fue acusada de asesinato tras la muerte de su hija adolescente hallada con 173 botellas de alcohol en su habitación

Los investigadores encontraron 173 botellas vacías de alcohol en la habitación de la menor, un hallazgo central en la investigación judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación en Colorado ha derivado en la imputación de Gretchen Leanne Ryan, madre de una adolescente de 16 años, por el presunto homicidio en segundo grado tras la muerte de su hija, Grace Elizabeth Ryan, cuyo cuerpo fue hallado en marzo de 2026 en su domicilio de Arvada. El caso ha generado repercusión nacional por la cantidad de envases de alcohol encontrados en la habitación de la menor y los indicios de suministro recurrente de bebidas alcohólicas por parte de la madre, según documentos oficiales.

El First Judicial District Attorney’s Office del estado informó que la menor fue encontrada sin vida el 9 de marzo tras una alerta por una persona inconsciente en su casa. Los investigadores reportaron la localización de 173 botellas vacías de bebidas alcohólicas en el dormitorio de la adolescente, lo que resultó determinante para la formulación de cargos criminales contra la progenitora. El expediente judicial está disponible para consulta pública y la acusada permanece detenida en el condado Jefferson, con una fianza de 500.000 dólares, según fuentes oficiales.

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De acuerdo con registros judiciales y reportes de prensa, entre ellos los de Fox News, la pesquisa incluyó análisis de dispositivos electrónicos familiares, mensajes de texto y testimonios sobre el entorno doméstico y la salud de la menor. El contexto familiar y el historial de consumo de alcohol han sido puntos clave para que las autoridades reconstruyan los hechos e impulsen una acusación formal contra la madre.

¿Por qué se acusa a la madre de homicidio en segundo grado en Colorado?

La Fiscalía del Primer Distrito Judicial sostiene que Gretchen Leanne Ryan habría facilitado el acceso de su hija menor a grandes cantidades de alcohol durante meses, a pesar de conocer los riesgos para su salud. Según el expediente, desde septiembre de 2025 madre e hija mantuvieron comunicaciones diarias sobre la compra y el consumo de bebidas alcohólicas. La fiscalía asegura que la madre organizaba entregas frecuentes de alcohol a la residencia y participaba en su consumo junto con la adolescente.

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El informe forense preliminar determinó que la causa de muerte fue una neumonía por aspiración relacionada con el consumo crónico de alcohol. Además, los médicos hallaron un hígado con acumulación anormal de grasa, un signo de abuso prolongado de bebidas etílicas en personas jóvenes, según los documentos oficiales y el reporte de Fox News.

Las autoridades consideran que la conducta de la madre, documentada en intercambios electrónicos y testimonios, constituye un factor determinante en el fallecimiento de la menor. Por esta razón, el cargo imputado es homicidio en segundo grado, que implica responsabilidad directa o negligencia grave en un resultado letal.

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Colorado imputó a Gretchen Leanne Ryan por homicidio en segundo grado tras la muerte de su hija Grace Elizabeth Ryan en Arvada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pruebas reunió la fiscalía sobre el suministro de alcohol a la menor?

Durante la investigación, la policía de Arvada y la fiscalía recopilaron mensajes de texto entre madre e hija, así como registros de entregas de bebidas alcohólicas al domicilio familiar. Según el comunicado oficial de la Fiscalía del Primer Distrito Judicial, los mensajes demuestran que Ryan proporcionó alcohol a su hija de forma regular y que ambas consumían juntas bebidas alcohólicas y marihuana.

Entre los mensajes recuperados, la adolescente describió episodios de vómitos de sangre, dificultad para caminar, problemas para alimentarse y el uso de pañales, todo ello asociado a las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. La menor expresó en varias ocasiones su temor por el deterioro de su salud y llegó a manifestar explícitamente su preocupación por morir a causa de sus hábitos de consumo, según consta en el expediente judicial.

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La investigación también determinó que la madre ocultó la situación al padre de la menor, quien residía principalmente en el sótano de la vivienda y no tenía conocimiento del alcance del consumo de alcohol en el hogar. La fiscalía considera que esta conducta fue intencional y buscó evitar la intervención de otros adultos en la dinámica familiar.

¿Qué hallazgos se registraron en la habitación de la víctima?

Los agentes que inspeccionaron la vivienda tras la muerte de Grace Elizabeth Ryan localizaron 173 botellas vacías de vodka y otras bebidas alcohólicas ocultas bajo la cama y dentro de un armario en el dormitorio de la menor. Los investigadores indicaron que la variedad de marcas y tamaños de los envases revela un patrón de consumo sostenido y frecuente a lo largo de varios meses, según la documentación oficial difundida por la fiscalía.

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El hallazgo de tal cantidad de envases de alcohol en la habitación de una adolescente ha sido considerado por las autoridades como un elemento central para entender la magnitud del caso. Según el informe oficial, el volumen y la diversidad de las botellas refuerzan la hipótesis de acceso facilitado y recurrente por parte de un adulto responsable, en este caso la madre.

La Fiscalía del Primer Distrito Judicial informó que la adolescente de 16 años fue hallada sin vida el 9 de marzo de 2026 después de una alerta por una persona inconsciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el informe forense sobre la causa de muerte?

El estudio forense realizado tras el fallecimiento de la menor concluyó que la causa directa de muerte fue una neumonía por aspiración, es decir, una infección pulmonar grave causada por la entrada de sustancias externas en los pulmones, en este caso fluidos generados por el consumo excesivo de alcohol. El informe también señala la presencia de un hígado con acumulación anormal de grasa, indicador típico de consumo prolongado de alcohol en adolescentes.

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El informe médico, incorporado al expediente judicial, subraya que la combinación de síntomas reportados y el deterioro físico de la menor no son habituales en personas de su edad, lo que refuerza la tesis de un daño progresivo y sostenido por el consumo de bebidas etílicas.

¿Cuál era la situación educativa y social de la adolescente antes de su muerte?

La documentación judicial revela que la menor fue retirada de la escuela secundaria presencial en abril de 2025 y matriculada en un programa de educación a distancia. Al momento de su fallecimiento, solo había completado un semestre en esta modalidad y no participaba en actividades escolares o sociales fuera del domicilio, según los registros oficiales consultados por la fiscalía.

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Este aislamiento educativo y social fue destacado por las autoridades como un factor que pudo contribuir a la falta de detección temprana del problema y a la ausencia de intervención externa. Las autoridades escolares y de protección infantil han reiterado la importancia de la vigilancia activa y la denuncia ante señales de riesgo en menores de edad.

Los registros de entregas y los mensajes de texto indican que madre e hija consumían alcohol y marihuana en la vivienda familiar de Arvada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el hallazgo y cómo avanza el proceso judicial?

Tras el hallazgo, la Fiscalía del Primer Distrito Judicial formalizó cargos penales por homicidio en segundo grado contra Gretchen Leanne Ryan, quien fue detenida y trasladada al centro de detención del condado Jefferson. La acusada permanece bajo custodia, con una fianza de 500.000 dólares según los registros públicos del sistema judicial de Colorado.

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El proceso penal sigue su curso en la jurisdicción correspondiente, y la acusada mantiene la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia firme. El expediente judicial, accesible para consulta pública, detalla tanto los delitos imputados como los hallazgos principales de la investigación. La fiscalía ha señalado que continuará presentando pruebas y testimonios en las próximas audiencias programadas.

¿Cómo puede la ciudadanía acceder a información oficial sobre el caso?

Los interesados en consultar información oficial sobre el caso pueden acceder a los siguientes recursos:

Página oficial de la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colorado : First Judicial District Attorney’s Office

Sistema de expedientes judiciales del estado de Colorado: Docket Search | Colorado Judicial Branch

Ambos canales permiten acceder a documentos públicos, comunicados y actualizaciones sobre el avance del proceso judicial.

Gretchen Leanne Ryan permanece detenida en el condado Jefferson con una fianza de 500.000 dólares mientras avanza el proceso penal en Colorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este caso en la legislación y la sociedad de Colorado?

El caso ha impulsado el debate sobre la responsabilidad penal y social de los padres y tutores en el acceso de menores a sustancias prohibidas o peligrosas. Las autoridades de Colorado han recordado la vigencia de leyes estrictas sobre la venta y suministro de alcohol a menores y han instado a la población a reportar situaciones de riesgo.

Organizaciones de protección infantil y autoridades educativas han emitido recomendaciones para reforzar la vigilancia y la detección temprana de señales de abuso, recordando que existen líneas de atención y protocolos específicos para denunciar casos sospechosos.

¿Qué se puede esperar en adelante respecto al caso y sus implicaciones?

El proceso judicial continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y posibles actualizaciones sobre la situación de la acusada y la presentación de pruebas por parte de la fiscalía. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de menores y la aplicación rigurosa de la ley en casos de abuso o negligencia.

El caso se mantiene bajo seguimiento de medios nacionales e internacionales, y la información relevante será publicada en los canales oficiales del sistema judicial de Colorado. Las instituciones involucradas han enfatizado la importancia de la prevención, la denuncia y la intervención temprana para evitar consecuencias similares en otros hogares.