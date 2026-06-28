Reconstrucción y empleo, el impulso que redefine Los Ángeles tras los incendios forestales

Una ola de contrataciones y obras públicas reconfigura el panorama económico en el condado angelino (REUTERS/Daniel Cole)

El mercado de trabajo en Los Ángeles vivió en mayo una fase de reactivación marcada por la reconstrucción tras los incendios forestales de enero de 2025.

Según Los Angeles Times, la reconstrucción tras el desastre impulsó la creación de empleo en sectores clave y modificó la dinámica laboral en el condado, con avances visibles en construcción, turismo y manufactura.

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Las llamas dejaron cicatrices profundas en la infraestructura y forzaron una respuesta inmediata en toda la región (REUTERS/Ringo Chiu/File Photo)

Reconstrucción tras los incendios: catalizador laboral

Los incendios arrasaron más de 18.000 edificaciones en zonas como Pacific Palisades y Altadena, lo que desencadenó una respuesta rápida orientada a la reconstrucción.

De acuerdo con Los Angeles Times, la industria de la construcción sumó 2.300 empleos durante mayo, con un incremento de 45% en vacantes respecto al año anterior. Los Angeles County Economic Development Corporation (LAEDC) atribuyó este fenómeno al aumento de la demanda de mano de obra para recuperar viviendas, comercios e infraestructura.

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Max Chomas, economista del Instituto de Economía Aplicada de la LAEDC, detalló que el fenómeno resulta “consistente con la posibilidad de que la actividad de reconstrucción tras los incendios forestales esté aumentando la demanda de mano de obra de construcción en la zona”. El proceso de reconstrucción también activó cadenas de suministro de materiales y servicios relacionados.

Las tareas de restauración abrieron oportunidades en sectores que venían de meses de estancamiento (REUTERS/Daniel Cole)

Sectores en movimiento: turismo, manufactura y audiovisual

El informe de Los Angeles Times señala que hoteles y restaurantes incorporaron 3.700 trabajadores en mayo, mientras que la industria de películas y sonido generó 2.800 nuevos puestos. Aunque esta última cifra indica un repunte, el sector audiovisual aún reporta una pérdida neta de 6.700 empleos con respecto al año anterior.

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El cierre de negocios familiares vinculados a Hollywood y la caída en la producción local continúan afectando la recuperación total.

Por su parte, la manufactura registró un aumento de 400 empleos y de 15% en ofertas laborales. Este crecimiento se asocia al repunte de la industria aeroespacial y de defensa en el sur de California, donde surgieron nuevas empresas orientadas a estos sectores.

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El sector turístico recupera dinamismo con la reapertura de establecimientos y la llegada de nuevos visitantes (REUTERS/Al Drago/File Photo)

Radiografía del empleo: cifras y realidades

La información difundida por Los Angeles Times indica que el total de empleos en nómina del condado, sin incluir agricultura y ciertos sectores, ascendió a 4.618.400 en mayo.

Esta cifra refleja una estabilidad en comparación con el mismo mes del año anterior, tras un periodo de estancamiento laboral en 2024.

La tasa de desempleo local se ubicó en 5,2%, igualando el registro de abril, pero por encima del 4,3% nacional. Según el California Employment Development Department (EDD), 18.000 personas abandonaron la fuerza laboral en mayo, afectando la medición del desempleo sin generar un aumento equivalente en contrataciones.

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Entre la estabilidad y el recambio, los números del trabajo muestran las tensiones de una economía en transformación (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo/File Photo)

Indicadores clave del entorno económico y urbano en Los Ángeles

La dinámica económica del condado de Los Ángeles se refleja en una serie de datos recientes que marcan el pulso del mercado inmobiliario, la movilidad urbana y la innovación tecnológica.

Precio promedio de la vivienda: más de USD 850.000 en mayo de 2026.

Permisos de edificación residencial: +18% respecto a mayo de 2025.

Uso de transporte público: +7% tras la reapertura de zonas afectadas.

Presupuesto público para reconstrucción: 2.500 millones de dólares en el primer semestre del año.

Vacantes tecnológicas abiertas en mayo: 320, con 40% de ellas en inteligencia artificial.

El acceso a la vivienda se torna más complejo ante el avance sostenido de los valores inmobiliarios (REUTERS/Lars Hagberg)

Inteligencia artificial y transformación del empleo

El informe de la LAEDC abordó el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo en el condado. Desde julio de 2023, las vacantes para puestos susceptibles de automatización por IA —como tareas administrativas y de traducción— mostraron un rezago frente a otras áreas.

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Según Los Angeles Times, no se precisó si las empresas ya reemplazaron a estos trabajadores por tecnología o si se trata de un ajuste tras el exceso de contrataciones durante la pandemia.

El sector tecnológico en Silicon Valley registró despidos asociados a la adopción de IA, mientras que la demanda de especialistas en software con competencias en inteligencia artificial continúa al alza.

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Las nuevas tecnologías alteran el perfil de los puestos demandados y generan incertidumbre entre empleados tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto económico: consumo, inflación y perspectivas

El entorno económico de Los Ángeles enfrenta desafíos como el aumento en el costo de la energía y la presión sobre el gasto familiar.

Los Angeles Times recogió las declaraciones de Shannon Sedgwick, economista del instituto, quien señaló que “durante la década anterior, experimentamos una inflación extraordinariamente baja, tasas de interés cercanas a cero, una globalización relativamente estable y capital abundante”.

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Sedgwick explicó que el escenario actual, con tasas más elevadas e incertidumbre geopolítica, se aproxima más a la media histórica.

A pesar de estos factores, el consumo se mantiene firme y los empleadores continúan realizando contrataciones selectivas, ajustando sus estrategias para afrontar la inflación y la competencia global.