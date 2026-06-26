Cuánto cuesta la multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida y en qué casos puede ser delito

La Florida Litter Law prohíbe tirar basura en contenedores ajenos, en la vía pública y en propiedades privadas sin autorización en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Florida, tirar basura en un lugar no autorizado —en un contenedor ajeno, en la vía pública o en una propiedad privada sin permiso— puede derivar en multas e incluso en cargos por invasión de propiedad.

La “Florida Litter Law” (Estatutos de Florida, sección 403.413) prohíbe arrojar desechos en espacios no habilitados, incluidas carreteras y autopistas, vías fluviales y propiedades privadas sin consentimiento del dueño. Condados y ciudades aplican sus propias reglas operativas y regímenes sancionatorios, con diferencias según el tipo, la cantidad y el lugar donde se arrojaron los residuos.

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En las zonas no incorporadas del condado Miami-Dade, las sanciones por vertido ilegal van de USD 250 a USD 2.500. En Miami Beach, una primera infracción por desechar basura, restos de poda o desechos de jardinería en un lugar no autorizado puede costar USD 500 y las siguientes, USD 1.000.

Cuando se trata de materiales peligrosos, como pintura, productos químicos o baterías, las multas pueden ubicarse entre USD 2.000 y USD 4.000.

La clave legal y operativa suele ser la misma: no alcanza con “ponerlo en un tacho”. Para que la disposición sea válida, el residuo debe terminar en un sitio permitido y, si se trata de una propiedad privada o de un recipiente asignado a un domicilio o comercio, debe existir autorización para usarlo.

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Una conducta que puede derivar en sanciones —como dejar una bolsa pequeña en el contenedor de otra persona— puede abrir discusiones por el uso no consentido del servicio, por molestias a terceros o, directamente, por vertido ilegal si hay volumen, reiteración o materiales prohibidos.

Según el diario El Nuevo Herald, esa prohibición alcanza situaciones muy distintas: desde abandonar un sofá junto al camino hasta dejar una bolsa con excrementos de perro en el contenedor de otra persona.

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En Miami-Dade, la legalidad de tirar residuos en un recipiente distinto del propio o de uno público depende de qué se arrojó y en qué cantidad.

Frank Calderón, administrador de proyectos especiales del Departamento de Gestión de Residuos Sólidos del condado, explicó al diario que la normativa local “no prohíbe expresamente depositar una pequeña cantidad de residuos en el contenedor de otro residente”, pero la conducta puede volverse ilegal si involucra gran volumen de basura, materiales peligrosos o genera molestias.

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“Que un incidente concreto constituya un vertido ilegal depende de los hechos específicos del caso, incluida la ubicación, el tipo de residuo y la cantidad”, dijo Calderón. “Cada caso es evaluado individualmente por el personal encargado de hacer cumplir la normativa”.

La lectura caso por caso, según la explicación del funcionario, para entender por qué dos situaciones parecidas pueden terminar con resultados distintos. No se analiza solo el acto de depositar un residuo: también pesa el contexto, el volumen, el tipo de material y si existió o no autorización del propietario del recipiente o del terreno.

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En esa lógica, las autoridades ponen el foco en el concepto de “lugar autorizado”: debe tratarse del contenedor correcto, asignado y habilitado para recibir ese tipo de desechos.

El problema puede dejar de ser únicamente administrativo. Si para arrojar residuos en un contenedor privado una persona ingresa en un patio, un garaje o cualquier sector de una propiedad ajena, el incidente puede incorporar otra dimensión: la de la invasión de propiedad privada.

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En esos casos, además de la sanción por la disposición indebida de residuos, puede haber consecuencias por el acceso no permitido a un terreno.

Los contenedores privados y comerciales: uso restringido y capacidad limitada

La capacidad limitada de los contenedores privados y comerciales es una de las razones por las que Florida restringe su uso a usuarios autorizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calderón precisó que los contenedores comerciales y los recipientes privados de residuos solo pueden ser utilizados por los propietarios de la parcela a la que están asignados. La razón, indicó, es que “tienen una capacidad limitada”.

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“Cuando alguien deposita residuos en el contenedor de otra persona sin permiso, se reduce la capacidad disponible para el cliente que paga por ese servicio”, afirmó el funcionario. Esa restricción se suma a la evaluación caso por caso que realiza el condado cuando analiza si hubo vertido ilegal.

La ciudad de Miami Beach, en su normativa operativa y de saneamiento urbano, también establece reglas sobre residuos voluminosos y restos de jardinería: fija criterios de disposición y advierte sobre sanciones por incumplimientos, además de la posibilidad de facturar costos de remoción cuando el municipio debe retirar residuos dispuestos de manera indebida. Ese esquema convive con el régimen de multas que aplica la ciudad para episodios de vertido ilegal.

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En Miami, cada propiedad debe desechar su propia basura

El Departamento de Residuos Sólidos de Miami afirmó que la basura de una propiedad solo debe retirarse desde la dirección que la generó (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las ciudades integradas en Miami-Dade, las reglas pueden ser todavía más estrictas. Dale Henderson, director del Departamento de Residuos Sólidos de Miami, señaló que “la basura de una propiedad solo debe desecharse desde la propiedad que la generó”.

Esa regla también alcanza a propietarios con más de una vivienda. Henderson advirtió que, si una persona lleva residuos de una de sus casas y los tira en el contenedor de otra propiedad suya, puede recibir una multa de USD 525.

“Si un propietario tiene varias propiedades, la basura debe sacarse en cada una de ellas, no acumularse para desecharla toda junta”, sostuvo Henderson. También indicó que “compartir contenedores entre propietarios que reciben el servicio de recolección municipal” no está permitido.

En la práctica, este criterio busca evitar que los recipientes se utilicen como un punto de descarga para residuos generados en otro lugar, incluso cuando el responsable sea el mismo dueño de más de un inmueble.

Según la interpretación municipal, el servicio está organizado para atender la generación de residuos asociada a una dirección específica; cuando ese esquema se rompe, pueden aparecer contenedores saturados, bolsas fuera del recipiente y acumulación en el espacio público, con impacto en la recolección.

Qué hacer si alguien usa su contenedor o tira basura en su propiedad

Si alguien presencia a otra persona arrojando basura en su contenedor o dentro de su terreno, Calderón recomendó no enfrentarla. Su consejo es llamar al 911 e informar que se está produciendo un vertido ilegal.

Si el hallazgo ocurre después, cuando los residuos ya fueron dejados en el lugar, el trámite debe hacerse ante el 311. El funcionario indicó que en ese informe conviene adjuntar cualquier fotografía o video que haya podido registrarse.