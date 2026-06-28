“Supergirl” tropieza en su estreno: así le fue en taquilla a la nueva película de DC Studios

"Supergirl" abrió con 68 millones de dólares a nivel global y registró el primer tropiezo del renovado universo cinematográfico de DC (Warner Bros.)

Warner Bros. y DC Studios afrontan su primer tropiezo serio desde el relanzamiento de su universo cinematográfico.

Supergirl, la segunda entrega del renovado universo de DC, abrió con apenas 38 millones de dólares en América del Norte y 30 millones en 77 mercados internacionales, para un total global de 68 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según reportó Variety.

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El resultado queda muy por debajo de las proyecciones iniciales del estudio, que anticipaba una apertura doméstica de entre 50 y 55 millones de dólares, cifra que ya de por sí habría representado un arranque modesto para una producción de esta envergadura.

La película tuvo un costo de producción de 170 millones de dólares, sin contar el presupuesto de mercadeo. De acuerdo con la revista, una fuente cercana al filme sitúa el punto de equilibrio en torno a los 300 millones de dólares a nivel global.

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La película sigue a Milly Alcock en el papel de Kara Zor-El, la prima del Hombre de Acero, quien se une a una joven alienígena llamada Ruthye en una misión de venganza y justicia a través del cosmos, acompañada por su perro Krypto.

Warner Bros. y DC Studios esperaban que la película recaudara entre 50 y 55 millones de dólares en América del Norte, pero el estreno quedó por debajo de esa proyección (Warner Bros.)

Está dirigida por Craig Gillespie —conocido por I, Tonya y Cruella— y escrita por Ana Nogueira (The Vampire Diaries).

El perfil del público de apertura también preocupa al estudio: el 59% de los espectadores iniciales fueron hombres, lo que indica que el filme no logró llegar más allá de la base de seguidores del género de superhéroes.

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Variety señaló que esa falta de amplitud en la audiencia, combinada con una recepción polarizante, podría limitar la permanencia del título en cartelera.

En el plano internacional, los mercados más destacados fueron Reino Unido con 4,1 millones de dólares, México con 3,4 millones y Australia con 2 millones. El filme aún no ha estrenado en Japón ni en Bélgica.

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Supergirl llega un año después de Superman, que relanzó el universo DC bajo la conducción de James Gunn y Peter Safran, y que protagonizó David Corenswet como el Hombre de Acero. Aquella película abrió con 125 millones de dólares y cerró su ciclo con 618 millones a nivel global.

Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El en Supergirl, una historia en la que el personaje viaja por el cosmos junto a Ruthye y Krypto (Warner Bros./DC Studios)

Tras ese estreno, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, celebró el “audaz plan de 10 años” del nuevo universo DC y aseguró que “la visión es clara, el impulso es real”. Los números de Supergirl constituyen el primer obstáculo real en ese camino.

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La diferencia de popularidad entre ambos personajes es un factor que Variety también apuntó: mientras que Superman es uno de los héroes más reconocibles de la cultura popular, Kara Zor-El no tiene el mismo reconocimiento masivo.

El desempeño de Supergirl en las próximas semanas podría determinar si los personajes menos conocidos del universo DC tendrán cabida en la pantalla grande, o si las futuras entregas se concentrarán en figuras de mayor trayectoria.

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La próxima producción del estudio es Clayface, prevista para octubre con un presupuesto de 40 millones de dólares, seguida de Superman: Man of Tomorrow en 2027, que reunirá a Corenswet con Nicholas Hoult como Lex Luthor.

El film quedó lejos del arranque de "Superman", que abrió con 125 millones de dólares y relanzó el universo DC bajo James Gunn y Peter Safran (DC Studios)

Qué dice la crítica de “Supergirl”

La recepción crítica del filme no contribuye a mejorar las perspectivas comerciales. Supergirl acumula un 56% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de “B-” en las encuestas de salida de CinemaScore, una combinación que, según Variety, no augura buena longevidad en taquilla.

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David Sims, de The Atlantic, escribió que "Supergirl la película es solo un tropiezo levemente entretenido“, aunque reconoció que el personaje “todavía tiene mucho a su favor, incluyendo presumiblemente un futuro en el universo DC”.

Dana Stevens, de Slate, señaló que, pese a que Milly Alcock ofrece una protagonista “de bordes ásperos interpretada con aplomo combativo”, el filme “recurre a demasiados clichés del cine de superhéroes en su peor versión”.

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Para Stephanie Zacharek, de TIME Magazine, “las secuencias de acción son bruscas y desarticuladas”, y los rayos láser de Supergirl constituyen “el único destello de vida ocasional, aunque insuficiente”.

La crítica de "Supergirl" no mejoró sus perspectivas en taquilla, con 56% en Rotten Tomatoes y una nota de B- en CinemaScore (Warner Bros.)

Sergio Burstein, del Los Angeles Times, reconoció que “el ritmo nunca decae y muchas de sus escenas son espectaculares”, pero lamentó que el filme “no logra tejer una puesta en escena que deje una impresión duradera”.

Leila Latif, de Empire Magazine, destacó que Alcock “es un deleite, aunque el filme nunca termina de soltarse del todo”, y expresó su esperanza de que la actriz “tenga una vitrina más extraña y salvaje” en el futuro.

Manohla Dargis, del New York Times, calificó el resultado de “derivativo aunque del todo disfrutable, en gran medida gracias a su protagonista”.

David Fear, de Rolling Stone, adoptó una postura más favorable: “Esta película demuestra que puedes tomar algo que podría parecer esotérico o solo para entendidos y convertirlo en entretenimiento masivo sin venderte por completo”.