Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia, en Krasnodar y Yaroslavl. (ARCHIVO)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, informó este domingo sobre nuevos ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia. Una de las instalaciones alcanzadas se ubica en la región de Krasnodar, a unos 300 kilómetros del frente, y la otra en Yaroslavl, a unos 700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Zelensky destacó que estas acciones coincidieron con el Día de la Constitución de Ucrania**, celebrado este domingo.

Zelensky comunicó que la refinería Sloviansky, en Krasnodar, y otra refinería en Yaroslavl fueron los objetivos principales de las operaciones de largo alcance. El mandatario explicó que este tipo de ataques buscan debilitar la capacidad de Rusia para sostener la guerra y defendió la estrategia de golpes lejanos como parte esencial de la defensa ucraniana.

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“Cada ataque nuestro de larga distancia reduce los recursos que dan fuerza a la máquina de guerra rusa, y supone otro paso hacia la paz”, expuso Zelensky al explicar el objetivo de las misiones realizadas en el interior de Rusia.

Ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa

El sábado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó de un nuevo ataque con drones contra la estación de bombeo de petróleo de Vtorovo, en la región rusa de Vladímir, a unos 200 kilómetros al este de Moscú. Según el SBU, la estación de Vtorovo es un nodo logístico para bombear productos petrolíferos ligeros hacia puertos de exportación y consumidores nacionales rusos. Este ataque fue el segundo en el último mes contra la instalación, que ya había sido alcanzada el 10 de junio.

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El SBU sostuvo que el ataque contra Vtorovo afectó un nodo logístico clave para el transporte de productos petrolíferos hacia puertos de exportación y consumidores de Rusia.

El SBU aseguró que los drones impactaron con precisión en las instalaciones técnicas, provocando una detonación. La agencia de seguridad ucraniana vinculó este tipo de acciones con la estrategia de aumentar el coste de la guerra para Rusia fuera del frente de combate, afectando la logística, el presupuesto y los ingresos energéticos del Kremlin.

Ataque ucraniano a la industria militar en Volgogrado

El mismo sábado, Zelensky confirmó un ataque con misiles de crucero Flamingo contra la fábrica Titan-Barikady en Volgogrado, a unos 400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. El presidente describió la instalación como un complejo industrial donde Rusia fabrica sistemas de artillería y componentes de lanzadores de misiles, empleados para atacar territorio ucraniano.

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El asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Sergui Sternenko, detalló que el objetivo fue el Centro Federal de Investigación y Producción Titan-Barikady, especializado en lanzaderas de misiles y sistemas de artillería. Sternenko informó que el impacto provocó un incendio en las instalaciones.

Estos ataques dentro de Rusia forman parte de la estrategia de Kiev para afectar los circuitos que sostienen la ofensiva rusa, tanto en la industria militar como en la red logística y energética. Los ataques de largo alcance buscan incrementar el coste de la guerra para Rusia más allá del frente.

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Escalada de ataques rusos sobre territorio ucraniano

En paralelo, Zelensky denunció que Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania durante la última semana, utilizando cerca de 1.400 drones, casi 1.500 bombas aéreas guiadas y 19 misiles de distintos tipos, incluidos balísticos. Según el mandatario, estos ataques han tenido como objetivo la población civil, viviendas e infraestructuras no militares.

El bombardeo ruso sobre Zaporizhzhia dejó nueve heridos, incluidos dos niños, mientras 15 regiones de Ucrania sufrieron ataques y Zelensky reclamó más defensa antiaérea.

Zelensky afirmó que casi diariamente se registran víctimas en Ucrania y que la amenaza rusa se mantiene constante. En la jornada más reciente, un bombardeo nocturno sobre la ciudad de Zaporizhzhia dejó nueve personas heridas, incluidos dos niños, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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El presidente detalló que 15 regiones ucranianas sufrieron ataques rusos esta semana, con bombardeos frecuentes sobre Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv y Sumy. Zelensky insistió en la necesidad de reforzar la defensa antiaérea, especialmente la protección antibalística, ampliar la cooperación en materia de drones y aumentar la presión mediante sanciones.

La secuencia de ataques reivindicados por Kiev dentro de Rusia y la intensificación de hostilidades en territorio ucraniano muestran la dinámica actual del conflicto, en la que ambos bandos buscan debilitar la capacidad operativa y los recursos del adversario más allá de las líneas del frente.

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