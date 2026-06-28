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De un comienzo fallido a 400 millones de dólares en taquilla: la autocrítica detrás de “Toy Story”, la saga que llega a su quinta película

La primera proyección dejó una sensación helada en el equipo y puso en duda el rumbo del film. A partir de ahí, la historia cambió con un profundo proceso de revisión interna. La idea original logró mantenerse, aunque solo en algunos elementos clave

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El nacimiento de Toy Story estuvo marcado por dificultades creativas y críticas internas, elementos que moldearon la revolución de Pixar en la animación digital

La gestación de Toy Story estuvo marcada por un comienzo problemático que casi pone en riesgo el futuro de la película y el prestigio de Pixar. Antes de convertirse en un hito de la animación digital, la primera versión del film recibió duras críticas internas por el desarrollo de sus personajes y por una historia que no lograba conectar con el público, según relataron sus propios creadores y protagonistas.

El actor Tom Hanks, quien prestó su voz al vaquero Woody, recordó que el primer corte de Toy Story no cumplía con las expectativas del estudio. En la serie Magnum Opus de Complex, fue claro al describir esa versión inicial como incapaz de aprovechar el potencial de la idea original.

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El actor confesó que la película, tal como estaba planteada en ese momento, no resultaba disfrutable ni para quienes participaban en la producción.

Tom Hanks y el equipo recuerdan un primer montaje insatisfactorio, lejos del potencial que buscaban alcanzar para la película (REUTERS/Jack Taylor)
Tom Hanks y el equipo recuerdan un primer montaje insatisfactorio, lejos del potencial que buscaban alcanzar para la película (REUTERS/Jack Taylor)

Esa fase temprana dejó en evidencia la dificultad de dar vida a una historia innovadora en el campo de la animación digital. La presión por crear algo diferente llevó al equipo de Pixar a experimentar con enfoques poco convencionales, lo que terminó alejando el proyecto de la visión que buscaban concretar.

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Personajes sin carisma y el problema de Woody

Uno de los aspectos más problemáticos de ese primer corte era la falta de carisma de los personajes. Pete Docter, director creativo de Pixar, admitió que los protagonistas resultaban poco agradables para el público.

En especial, Woody fue concebido como un personaje egoísta y malhumorado, lo que dificultaba que la audiencia pudiera conectarse con él.

Woody fue originalmente concebido como un personaje egoísta, lo que generó rechazo tanto en el público de prueba como en el propio equipo creativo (Disney)
Woody fue originalmente concebido como un personaje egoísta, lo que generó rechazo tanto en el público de prueba como en el propio equipo creativo (Disney)

El guion inicial, que pretendía mostrar la evolución de Woody hacia una personalidad más generosa, terminó generando desaprobación. Docter relató que incluso los propios miembros del equipo sentían rechazo hacia el personaje, hasta el punto de que nadie quería seguir viendo la película.

El impacto de las primeras reacciones

La reacción de los ejecutivos de Pixar después de ver el primer montaje fue de absoluto silencio. Según Complex, esa falta de comentarios fue interpretada como una señal de alarma. Ante esa situación, el equipo entendió la necesidad de realizar cambios profundos antes de avanzar con la animación definitiva.

El silencio de los ejecutivos tras el primer visionado impulsó una revisión profunda del guion y de las emociones de los personajes (Pixar)
El silencio de los ejecutivos tras el primer visionado impulsó una revisión profunda del guion y de las emociones de los personajes (Pixar)

El proceso de revisión incluyó debates sobre el tono de la historia y el desarrollo emocional de los personajes. La autocrítica interna se transformó en una herramienta para detectar debilidades y replantear elementos clave del guion.

El desafío era lograr que los juguetes, además de ser visualmente atractivos, transmitieran profundidad y empatía.

El proceso de reescritura y los riesgos asumidos

Modificar el guion en una etapa tan avanzada implicaba riesgos financieros y logísticos considerables. Cada cambio importante requería ajustes en los diseños y retrasaba el calendario de producción. Sin embargo, Pixar optó por priorizar la calidad narrativa y se embarcó en una serie de reescrituras destinadas a humanizar a los personajes.

La decisión de reescribir el guion supuso un desafío financiero y narrativo para Pixar, que apostó por humanizar a sus protagonistas
La decisión de reescribir el guion supuso un desafío financiero y narrativo para Pixar, que apostó por humanizar a sus protagonistas

La colaboración entre guionistas, animadores y actores permitió encontrar el equilibrio necesario para que la historia funcionara. El equipo logró transformar a Woody en un personaje complejo, capaz de mostrar vulnerabilidad y crecimiento personal, lo que resultó fundamental para el desarrollo emocional de la trama.

Del fracaso al éxito global

La apuesta por la autocrítica y la mejora continua dio frutos cuando la versión final de Toy Story llegó a los cines. La película superó los 400 millones de dólares en taquilla y se convirtió en la segunda más exitosa de 1995.

El reconocimiento mundial consolidó a Pixar como un referente de la animación y abrió las puertas a una franquicia que sigue vigente.

Toy Story 5
Toy Story se transformó en un fenómeno mundial tras superar sus problemas iniciales, consolidando a Pixar como un referente del cine animado (Disney/Pixar)

El artículo de Complex destaca que la quinta entrega de la saga se estrenó el 18 de junio, un dato que resalta la vigencia y el impacto duradero de una historia que, en sus orígenes, estuvo a punto de fracasar.

La transformación de Toy Story representa un ejemplo de cómo la perseverancia y la autocrítica pueden revertir un comienzo adverso y convertirlo en un éxito histórico.

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